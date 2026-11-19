Comisia Europeană a declanșat o procedură de infringement împotriva României, acuzând autoritățile că nu respectă toate obligațiile europene privind securitatea navelor comerciale și a porturilor.

Comisia Europeană cere României să remedieze deficiențele privind securitatea porturilor Foto: MAI

Procedura, înregistrată cu numărul INFR(2026)2252, a fost declanșată prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere. Potrivit Comisiei, România nu îndeplinește toate sarcinile administrative și de control prevăzute de cadrul legislativ european în domeniu.

Legislația europeană vizată stabilește cerințele de securitate pentru navele comerciale, instalațiile portuare și porturi, precum și procedurile pentru inspecțiile în materie de securitate maritimă. Este vorba despre Regulamentul (CE) nr. 725/2004, Directiva 2005/65/CE și Regulamentul (CE) nr. 324/2008 al Comisiei.

Aceste măsuri au rolul de a consolida securitatea porturilor în fața amenințărilor reprezentate de acte ilegale intenționate, precum criminalitatea organizată și traficul ilicit.

Totodată, cadrul legislativ urmărește să sporească reziliența infrastructurii critice a Uniunii Europene în fața riscurilor nemilitare la adresa civililor.

România are la dispoziție două luni pentru a remedia deficiențele

În urma transmiterii scrisorii de punere în întârziere, România are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei Europene și pentru a remedia deficiențele identificate.

Dacă răspunsul autorităților române nu va fi considerat satisfăcător, Comisia Europeană poate decide să treacă la următoarea etapă a procedurii și să emită un aviz motivat.

Securitatea maritimă din regiune a intrat în atenția autorităților europene și în contextul amenințărilor din Marea Neagră. România și Bulgaria urmează să beneficieze de un hub de securitate maritimă, la Constanța și Varna, finanțat de Comisia Europeană cu 50 de milioane de euro. Mecanismul ar urma să îmbunătățească monitorizarea amenințărilor și supravegherea activităților maritime.

În ultimele luni, mai multe nave comerciale au fost lovite în Marea Neagră, în apropierea coastelor României și Bulgariei, pe fondul intensificării atacurilor din războiul ruso-ucrainean. Unele dintre incidente s-au soldat cu scufundarea unor nave și victime în rândul echipajelor. Printre cele mai recente cazuri se numără atacurile asupra a trei nave comerciale în apropierea canalului Sulina, în noiembrie, dar și lovirea unor vase în largul Bulgariei.