 Noul hub de securitate maritimă din Marea Neagră va îmbunătăți monitorizarea amenințărilor, dar nu va putea proteja navele comerciale. Explicațiile unui expert | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Noul hub de securitate maritimă din Marea Neagră va îmbunătăți monitorizarea amenințărilor, dar nu va putea proteja navele comerciale. Explicațiile unui expert

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Hub-ul de securitate maritimă de la Constanța și Varna, finanțat cu 50 de milioane de euro de Comisia Europeană, va putea îmbunătăți monitorizarea amenințărilor din Marea Neagră, dar nu va putea proteja navele comerciale în cazul unui atac. România nu dispune de forțele navale și aeriene necesare pentru o astfel de misiune, avertizează expertul în securitate Hari Bucur-Marcu, care explică și ce vulnerabilități ar trebui să acopere noul mecanism.

marea neagra din spatiu
Comisia Europeană alocă 50 de milioane de euro pentru înființarea unui hub de securitate maritimă Foto: arhivă

De ce nu este suficientă monitorizarea navelor

Un mecanism de monitorizare a activităților maritime există deja în România, însă acesta urmărește în principal traficul comercial și activitățile care țin de ordinea publică. Ministerul Afacerilor Interne are la Constanța un centru care monitorizează navele ce intră în Marea Neagră, traseele acestora și porturile în care ajung. Informațiile sunt comunicate între statele riverane, cu excepția Rusiei.

Problema, explică Hari Bucur-Marcu, este că sistemele existente nu sunt suficiente pentru detectarea amenințărilor de natură militară, în special a dronelor. Monitorizarea unei nave comerciale de mari dimensiuni este diferită de identificarea unui aparat fără pilot, care poate avea o amprentă mult mai mică și poate fi mult mai greu de detectat.

„Una este să fie o ambarcațiune de 10.000 de tone și alta este să fie o dronă de 500 de kilograme”, explică expertul.

În opinia sa, noul hub ar trebui să răspundă tocmai acestei lacune, prin dezvoltarea unor capacități suplimentare de supraveghere, inclusiv senzori și monitorizare prin satelit. Scopul ar fi ca statele riverane să nu depindă exclusiv de informațiile raportate de administrațiile portuare sau de alte autorități, ci să poată verifica direct ce se întâmplă în regiune.

Expertul consideră că suma de 50 de milioane de euro poate permite achiziționarea unor servicii utile de monitorizare, însă nu poate contracara atacurile.

Riscurile pentru transportul comercial

Marea Neagră se confruntă cu amenințări care depășesc monitorizarea obișnuită a traficului maritim. Pe lângă atacurile asupra navelor comerciale, există riscul minelor marine, al sabotajelor și al operațiunilor de război electronic.

O altă vulnerabilitate este reprezentată de dronele capabile să perturbe comunicațiile și sistemele electronice. Chiar și o întrerupere temporară a acestor servicii poate avea consecințe importante pentru activitățile maritime.

„O dronă de război radioelectronic îți poate perturba toate convorbirile, toți senzorii electronici. Chiar și pentru o jumătate de oră, o oră sau două, pot exista pierderi masive”, avertizează Hari Bucur Marcu.

Noua corvetă a Marinei Române, sub lupa experților: Dotări modeste pentru standardele actuale

În acest context, monitorizarea și schimbul de informații între state ar putea contribui la identificarea mai rapidă a incidentelor, însă nu ar garanta și capacitatea de a le opri.

Hub-ul nu va putea proteja navele comerciale

Una dintre limitele principale ale noii inițiative este diferența dintre capacitatea de a identifica o amenințare și cea de a interveni împotriva ei. În opinia expertului, hub-ul va putea îmbunătăți imaginea asupra activităților din Marea Neagră și cooperarea dintre statele riverane, dar nu va avea mijloacele necesare pentru a proteja efectiv navele comerciale.

Hari Bucur Marcu subliniază că protejarea căilor de navigație comerciale necesită resurse militare considerabile, de la nave și submarine până la aviație și sisteme complexe de supraveghere. El oferă ca exemplu capacitatea Statelor Unite de a proteja transportul maritim în Golful Persic, prin desfășurarea unor forțe navale și aeriene numeroase.

Un asemenea model nu poate fi replicat de România și Bulgaria, consideră expertul, care atrage atenția că statele riverane nu dispun de resurse comparabile.

„Nu avem cum să ajungem să avem o forță navală de tipul acesta. Nu avem resursele necesare. Iar dacă este mai puțin de atât, este ineficient”, afirmă acesta, referindu-se la protecția militară directă a traficului comercial.

Deși problema imediată a regiunii nu este pregătirea pentru un război naval de amploare, ci prevenirea perturbării transportului comercial și reducerea vulnerabilității navelor care traversează Marea Neagră, forțele actuale nu sunt suficiente.

România are vulnerabilități profunde în domeniul naval

Finanțarea europeană este binevenită, însă efectele ei nu trebuie supraestimate, avertizează expertul. Hub-ul va avea nevoie de timp pentru a deveni funcțional, iar mecanismele de cooperare dintre state trebuie testate și exersate. Banii alocați nu pot înlocui acest proces și nici nu rezolvă, prin ei înșiși, problemele de securitate din regiune.

„Din punct de vedere tehnic și militar, nu e mare lucru. Nu putem spune că am rezolvat toate problemele în Marea Neagră pentru că au dat cei 50 de milioane de euro”, subliniază Hari Bucur Marcu.

Dincolo de componenta practică, inițiativa are și o miză politică: România și Bulgaria transmit că își asumă un rol activ în securitatea regiunii și că au sprijinul Uniunii Europene. Eficiența hub-ului va depinde însă de capacitatea celor două state de a transforma cooperarea într-un sistem funcțional de supraveghere și protejare a navigației comerciale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
digi24.ro
image
Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie. Meteorologii anunță precipitații abundente în unele regiuni
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a dat afară de la conferința de presă un jurnalist controversat și i-a interzis accesul pe tot mandatul său de președinte: „Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus să nu mai veniți la Cotroceni. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu”. Culmea, jurnalistul a făcut campanie pro-Nicușor și a fost la inaugurarea mandatului
gandul.ro
image
Nicușor Dan, DEZLĂNȚUIT la adresa AUR: Cu ei la guvernare, ar fi însemnat RETROGRADAREA ratingului de țară într-o săptămână
mediafax.ro
image
MM Stoica, obligat de Gigi Becali să lucreze la FCSB cu antrenorul pe care-l ironiza acum o lună!
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
digisport.ro
image
Cristina Demetrescu, previziuni de ultimă oră! Zodia care își schimbă radical viața la final de noiembrie
click.ro
image
Un primar PSD din Argeș, supărat că partidul vrea sa îi comaseze comuna. „Noi am mai fost comasați și ne-am despărțit”
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Au 35 de limuzine, de 3 milioane de euro, dar nu şi-au plătit taxele. Maşinile, confiscate în Galaţi
observatornews.ro
image
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
cancan.ro
image
Deschizătorul de conserve, inventat la 50 de ani după conservă. Ciocanul și dalta, folosite până atunci
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
prosport.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare
playtech.ro
image
Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în noua bază de la Ștefănești
fanatik.ro
image
SUA ar fi propus redesenarea granițelor administrative ale Ucrainei pentru a-i permite lui Putin să revendice o „victorie”, susține The Economist
ziare.com
image
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
digisport.ro
image
Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni. Cine este Ovidiu Vanghele
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan i-a semnat demisia. Decretul este la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Nicușor Dan susține creșterea pensiilor. Anunțul președintelui și despre taxele din 2027
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac
actualitate.net
image
Ce a făcut Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, cu banii câștigați în America: „Asta sunt, cu asta defilez”
click.ro
image
Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni. Cine este Ovidiu Vanghele
click.ro
image
Oana Lis le-a dat clasă multor vedete! Cum a apărut la 49 de ani, fără machiaj și filtre. „Zici că ești o puștoaică!”
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Kate Middleton Zara Tindall Harriet Phillips profimedia getty images jpg
Hotărât să se debaraseze de Meghan, după scandalul cu tatăl ei, Palatul britanic o pregătește pe Kate nr.2. Cine e înlocuitoarea
okmagazine.ro
Verica în calitate de „Rex” (o regină din Epoca Fierului sau, din perspectiva romanilor, un „rege de sex feminin”)
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Îi recunoaști? Imaginea de colecție din ziua nunții unui îndrăgit cântăreț de muzică populară. Artistul și soția sa au împlinit 41 de ani de căsnicie
image
Ce a făcut Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, cu banii câștigați în America: „Asta sunt, cu asta defilez”

OK! Magazine

image
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...