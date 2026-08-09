Cod roșu de incendii în Valencia: MAE emite atenționare de călătorie pentru români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană asupra faptului că Guvernul regional (Generalitat) a instituit pentru 12 august, ziua eclipsei solare, nivelul maxim de prealertă pentru risc de incendii forestiere pe întreg teritoriul Comunităţii Valenciene.

Decizia este determinată de riscul extrem de incendii în contextul în care se preconizează că un număr mare de persoane se vor întruni spontan în anumite zone pentru observarea eclipsei, explică MAE.

Printre măsurile în vigoare pentru data de 12 august 2026 se numără: interzicerea accesului persoanelor pe trasee şi în zonele de câmp deschis; interzicerea aprinderii focului în zonele forestiere şi în zonele limitrofe pe o rază de 500 m; închiderea parcurilor naturale precum: Tinença de Benifassà, la Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d'Espadà, Albufera, Puebla de San Miguel, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera y Turia, Marjal de Pego-Oliva, Sierra de Mariola, Carrascal de la Font Roja şi monumentul natural Camí dels Pelegrins de les Useres, potrivit MAE.

Pentru zilele de 11 şi 12 august 2026 este interzisă camparea în următoarele zone: El Molinillo (Titaguas), Jórgola (Domeño), Fuente Muñoz (Benagéber), Fuente de Don Guillén (Puebla de San Miguel), El Remedio (Utiel), Porta Coeli (Serra) şi El Planàs (Vistabella).

De asemenea, în zilele de 11 şi 12 august, în zonele de agrement şi în celelalte zone de campare situate pe terenuri forestiere, sunt interzise activităţile sportive şi recreative în afara spaţiilor special amenajate.

Totodată, se recomandă alegerea cu prioritate a zonelor urbane şi, acolo unde există puncte oficiale de observare, utilizarea acestora pentru urmărirea eclipsei în condiţii de siguranţă.

Accesul la punctele de observare trebuie să se facă exclusiv pe căile amenajate, cu respectarea traseelor de acces şi de ieşire stabilite de autorităţi.

Restricţiile sunt obligatorii şi afectează accesul la numeroase zone turistice în perioada eclipsei.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele restricţionate, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de către autorităţile spaniole.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: + +34 677 842 467.

Incendiile de vegetație au afectat în această vară Franța, Spania și Grecia

Zboruri anulate în Japonia

Taifunul Dolphin a lovit sudul Japoniei, unde a provocat rănirea a șase persoane, pene de curent și anularea a peste 500 de zboruri. Sute de mii de oameni au primit ordine de evacuare. MAE a emis o avertizare pentru românii aflați sau care urmează să călătorească în Japonia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români aflați în Japonia sau care intenționează să călătorească în această țară cu privire la condițiile meteorologice severe provocate de taifunul Dolphin. În arhipelagul Okinawa și în Insulele Ryukyu sunt prognozate rafale puternice de vânt și precipitații abundente în perioada 7-12 august.