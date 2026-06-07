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Ore suplimentare 2026: când trebuie plătite, ce spor primești și în ce condiții poți refuza munca peste program

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Munca peste program este o realitate pentru milioane de români, indiferent că lucrează în sectorul privat sau la stat. Fie că este vorba despre proiecte urgente, perioade aglomerate sau activități desfășurate în weekend, mulți angajați se întreabă când sunt obligați să accepte ore suplimentare  și cum trebuie acestea compensate.

Orele suplimentare sunt reglementate clar de Codul Muncii. FOTO: Magnific.com
Orele suplimentare sunt reglementate clar de Codul Muncii. FOTO: Magnific.com

Codul Muncii stabilește reguli clare privind munca suplimentară, iar angajatorii care nu respectă aceste prevederi pot fi sancționați. Iată ce trebuie să știe orice salariat despre orele suplimentare în 2026.

Ce sunt orele suplimentare, potrivit Codului Muncii

Conform legislației, munca prestată peste durata normală a timpului de lucru reprezintă muncă suplimentară.

Pentru majoritatea angajaților cu normă întreagă, programul normal este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste această limită poate fi considerat muncă suplimentară și trebuie compensat conform legii.

Totuși, specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că simpla prezență la birou după terminarea programului nu înseamnă automat ore suplimentare. Pentru ca acestea să fie recunoscute legal, trebuie să existe o solicitare explicită sau acordul angajatorului.

Când poate angajatorul să ceară muncă peste program

În mod normal, orele suplimentare se efectuează cu acordul salariatului.

Există însă excepții prevăzute de lege, precum situațiile de forță majoră sau lucrările urgente necesare pentru prevenirea unor accidente ori limitarea efectelor acestora.

În practică, munca suplimentară apare frecvent în perioadele cu volum mare de activitate, în timpul inventarelor, în proiectele cu termene limită sau în domeniile unde activitatea este sezonieră.

Legea stabilește și o limită maximă: timpul total de muncă, inclusiv orele suplimentare, nu poate depăși în mod obișnuit 48 de ore pe săptămână.

De asemenea, minorii cu vârsta sub 18 ani nu pot efectua ore suplimentare.

Cum se compensează orele suplimentare

Mulți angajați cred că fiecare oră lucrată peste program trebuie plătită imediat. În realitate, Codul Muncii prevede că prioritatea este acordarea de timp liber plătit.

Angajatorul trebuie să ofere ore libere corespunzătoare în termen de 90 de zile calendaristice de la efectuarea muncii suplimentare.

În această perioadă, salariatul beneficiază de salariul integral pentru orele lucrate.

Practic, dacă un angajat a lucrat suplimentar într-o perioadă aglomerată, compania poate acorda ulterior zile sau ore libere fără reducerea salariului.

Ce spor primești pentru orele suplimentare

Dacă acordarea timpului liber nu este posibilă în termenul legal, angajatorul este obligat să plătească orele suplimentare.

Potrivit Codului Muncii, sporul pentru munca suplimentară nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Astfel, pe lângă plata orei lucrate, angajatul trebuie să primească și un spor suplimentar de minimum 75%.

Valoarea exactă poate fi mai mare dacă este prevăzută în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă.

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Ore suplimentare la stat: reguli speciale pentru bugetari

În cazul personalului plătit din fonduri publice, regulile sunt diferite.

Orele suplimentare trebuie aprobate în scris de superiorul ierarhic și compensate prin timp liber în termen de 60 de zile.

Dacă acest lucru nu este posibil, legea prevede acordarea unor sporuri de:

  • 75% pentru orele suplimentare obișnuite;
  • 100% pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal sau în sărbători legale.

Ce se întâmplă dacă lucrezi de sărbători legale

Există domenii unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea, transporturile, comerțul, hotelurile, restaurantele sau serviciile esențiale.

Angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală trebuie compensați fie prin timp liber corespunzător, fie prin sporuri salariale, în condițiile prevăzute de lege.

Poți refuza orele suplimentare?

În majoritatea situațiilor, da.

Codul Muncii prevede că efectuarea muncii suplimentare necesită acordul salariatului, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a situațiilor urgente prevăzute expres de lege.

Astfel, angajatorul nu poate impune în mod arbitrar muncă peste program.

Ce faci dacă orele suplimentare nu sunt plătite

Dacă orele suplimentare nu sunt compensate conform legii, primul pas este discutarea situației cu angajatorul sau cu departamentul de resurse umane.

În cazul în care problema nu este rezolvată, angajații se pot adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) sau pot solicita asistență juridică.

Specialiștii recomandă păstrarea tuturor dovezilor privind activitatea desfășurată peste program, inclusiv e-mailuri, mesaje interne, convocări la ședințe sau alte solicitări scrise.

Aceste documente pot fi esențiale în cazul unui conflict de muncă privind plata orelor suplimentare.

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