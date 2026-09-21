Zeci de persoane care au participat la războiul Rusiei împotriva Ucrainei urmează să devină deputați în Duma de Stat de la Moscova, după alegerile parlamentare din Rusia.

Duma de stat a Rusiei Foto: Live.ru

Potrivit partidului Rusia Unită, inițial 86 de candidați care au luptat în Ucraina ar fi urmat să obțină mandate. Ulterior, agențiile de presă ruse au corectat cifra la 49.

Informația a fost relatată de Radio Europa Liberă, care citează declarațiile lui Vladimir Iakușev, secretarul Consiliului General al partidului Rusia Unită.

Duma de Stat are în total 450 de deputați.

Președintele Vladimir Putin i-a descris anterior pe participanții la războiul împotriva Ucrainei drept „noua elită” a Rusiei și a spus că aceștia ar trebui să participe la conducerea țării.

Potrivit publicației citate, printre militarii reveniți în Rusia se află persoane care s-au înrolat pentru bani, precum și foști deținuți. Unora dintre aceștia li s-ar fi promis grațierea în schimbul participării la război.

La sfârșitul anului trecut, publicația rusă Verstka și cotidianul german Die Welt au relatat că militari ruși reveniți de pe front au ucis sau rănit grav peste 1.000 de persoane.

Datele prezentate atunci indicau 551 de victime decedate. Dintre acestea, 274 ar fi fost ucise, iar alte 163 ar fi murit în urma rănilor suferite în timpul unor agresiuni sau accidente rutiere.

Rusia Unită își păstrează majoritatea

După alegeri, Rusia a rămas unde era: „Rusia Unită” primește o majoritate constituțională, iar Duma de Stat, potrivit experților, își consolidează în sfârșit rolul de instrument politic al Kremlinului.

Partidul se află pe primul loc în 209 dintre cele 225 de circumscripții uninominale.

Rusia Unită va fi cel mai mare grup parlamentar din Duma de Stat a Federației Ruse din întreaga sa istorie, obținând 57,83% conform rezultatelor alegerilor parlamentare. Partidul de guvernământ va primi aproximativ 330–335 de mandate din 450 — o majoritate absolută și constituțională (din 300 de voturi), ceea ce îi permite să adopte unilateral orice legi și amendamente la Constituție. Este urmat de Partidul Comunist al Federației Ruse — 13,81%, Partidul Liberal Democrat — 8,93% și Oameni Noi — 7,97%.

După cum a remarcat politologul Andrei Zolotarev, în Federația Rusă nu se schimbă nimic. În Rusia, totul este stabil — acesta este laitmotivul acestor alegeri.

„Majoritatea care îl susține pe Putin consideră că în Rusia nu s-a trăit niciodată atât de bine și de sigur ca în timpul lui Putin și dorește să păstreze această pretinsă stabilitate. În consecință, aproape 50%, așa cum s-a prevăzut, obiectivul planificat a fost atins, pe locul al doilea se află Partidul Comunist al Federației Ruse (KPRF), așa cum era de așteptat. S-a decis să se treacă cu vederea „Rusia Justă”; aceștia se aflau la limita pragului electoral, iar mulți spuneau că ar putea să nu intre în Duma de Stat, dar au obținut aproximativ 6%. Prin urmare, nu există nicio surpriză; pe scena politică totul rămâne la fel, nimic nu se schimbă radical”, declară politologul pentru Focus.

Așa cum subliniază politologul Vladimir Fesenko, acest lucru nu are nicio legătură cu alegerile reale. Chiar și rușii înșiși glumesc de mult timp că nu este vorba de alegeri, ci de o procedură administrativ-politică. Trebuie să se organizeze un scrutin, să se confirme loialitatea față de Putin, să se verifice dacă aparatul de stat funcționează, dacă toată lumea îl susține pe președinte și să se aleagă „haremul” de partid al lui Putin.

„Duma de Stat a Rusiei este haremul de partid al lui Putin. Iată-o pe soția principală, cea preferată — aceasta este «Rusia Unită». Există și cea bătrână și certăreață, dar necesară — aceasta este Partidul Comunist al Federației Ruse (KPRF). Și mai sunt încă câteva soții pe gusturi diferite, numite LDPR. Anul acesta a apărut partidul «Oameni Noi», prin care Putin își demonstrează pur și simplu pretinsul său pluralism. Dar, de fapt, toate acestea sunt una și aceeași, doar că într-o gamă de culori puțin diferită. Este o imitație a procesului politic”, subliniază politologul într-un comentariu pentru publicația ucraineană Focus.

Și încă un aspect revelator, potrivit politologului, despre care toată lumea discută, este faptul că nu este vorba despre Duma de Stat, ci despre alegerile locale care au avut loc în Rusia, unde Kadîrov a câștigat cu un rezultat record — aproape 100% (99,85%).

„Rezultatul alegerilor , victoria partidului «Rusia Unită», o prezență la vot de aproximativ 60%, toate acestea au fost planificate. Acestea erau sarcini pe care trebuiau să le îndeplinească diverse autorități locale”, subliniază Fesenko.