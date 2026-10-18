„Nimic nu justifică această violență”: Macron condamnă distrugerile de la protestele din Franța și trage la răspundere Ministerul de Interne

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat ferm, duminică seară, violențele „fără precedent” care au zguduit Franța în acest weekend pe fondul protestelor legate de costul vieții. Într-o adresare către națiune, șeful statului a subliniat că „nimic nu justifică” distrugerile masive și a promovat o atitudine intransigentă față de cei care au devalizat orașele.

Emmanuel Macron, discurs după protestele violente Foto: AFP

Bilanțul confruntărilor este grav: aproape 2.400 de persoane au fost reținute doar sâmbătă, în timp ce aproape 1.000 de polițiști și jandarmi au fost răniți, dintre care șapte se află în stare gravă, potrivit Ministerului de Interne.

Imaginile cu străzi devastate și magazine jefuite au stârnit reacții puternice la nivel național. Macron a subliniat necesitatea de a face o delimitare între cetățenii care au ieșit în stradă cu „revendicări legitime” și „cei care au distrus, au spart și au jefuit”.

„În această seară, cu toții simțim furie și rușine. Nimic nu justifică, nimic nu scuză violența care a fost dezlănțuită. Cei care au distrus trebuie să plătească”, a declarat președintele Franței.

Șeful statului a anunțat că înalții responsabili vor lua decizii în coordonare cu primarii pentru protejarea orașelor, a clădirilor publice și a afacerilor. „Este insuportabil să vedem străzile orașelor noastre devastate în acest fel”, a spus el, promițând sprijin pentru afacerile afectate.

1/17 Proteste în Franța Foto: AFP

Macron a promis și „transparență deplină” în privința răspunsului forțelor de ordine la proteste, după criticile potrivit cărora pregătirile poliției au fost insuficiente.

Președintele a precizat că i-a cerut ministrului de Interne, Laurent Nunez, să „tragă toate învățămintele necesare”, în special în ceea ce privește culegerea de informații și anticiparea evenimentelor. Macron a adăugat că așteaptă „răspunsuri clare”.

Protestele de sâmbătă, marcate de confruntări, incendii și jafuri

Mobilizarea de sâmbătă, 17 octombrie, a adus alături de elevii care protestau de mai multe săptămâni sindicate și cetățeni nemulțumiți de creșterea costului vieții. Apelurile lansate pe rețelele sociale vizau și relansarea mișcării „vestelor galbene”. După cum a relatat Adevărul în cronologia manifestațiilor de sâmbătă, revendicările privind lipsa profesorilor și condițiile din școli s-au suprapus cu cererile pentru salarii și pensii mai mari, prețuri mai mici și protejarea serviciilor publice.

La Paris, confruntările s-au concentrat inclusiv în jurul Place de la République, unde au fost ridicate baricade, iar manifestanți au aruncat cu proiectile spre polițiști. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. La Marseille, protestatari au pătruns temporar în primărie, iar la Lyon un oficiu de turism a fost spart și incendiat.

Amploarea distrugerilor a devenit vizibilă duminică dimineață. În relatarea despre străzile devastate și jafurile din Franța, Adevărul a descris magazine atacate în Paris și în alte mari orașe, mașini incendiate și clădiri publice vandalizate. La Limoges, clădirea istorică a primăriei a fost aproape complet distrusă de un incendiu, acoperișul prăbușindu-se peste etajele inferioare.