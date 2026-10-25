 Franța, după o zi de proteste violente: peste 1.300 de rețineri, polițiști răniți și magazine jefuite | adevarul.ro
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Franța, după o zi de proteste violente: peste 1.300 de rețineri, polițiști răniți și magazine jefuite

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Peste 1.300 de persoane au fost reținute în Franța în urma manifestațiilor de sâmbătă, în timpul cărora au fost raportate ciocniri între protestatari și forțele de ordine, incendieri și jafuri. Potrivit bilanțului provizoriu publicat duminică de Ministerul francez de Interne, 53 de membri ai forțelor de securitate au fost răniți, iar 24 de magazine au fost jefuite.

Peste 1.300 de persoane au fost reținute în Franța în urma manifestațiilor de sâmbătă, 24 octombrie.
Peste 1.300 de persoane au fost reținute în Franța în urma manifestațiilor de sâmbătă, 24 octombrie. Foto: AFP

Conform datelor centralizate până duminică, citate de AFP și Agerpres, la ora locală 7:30, autoritățile au înregistrat 1.314 rețineri, comparativ cu 2.628 în urma manifestațiilor din 17 octombrie. De asemenea, au fost raportate 75 de intervenții pentru incendiere, față de 2.025 în săptămâna precedentă.

Ministerul de Interne a precizat că sâmbătă au avut loc 289 de acțiuni publice, la care au participat aproximativ 410.000 de persoane. Prin comparație, pe 17 octombrie au fost organizate 441 de manifestații și adunări, cu aproximativ 550.000 de participanți.

Ciocniri în mai multe orașe din Franța

Potrivit autorităților, majoritatea marșurilor s-au desfășurat pe trasee stabilite în prealabil și sub supravegherea forțelor de ordine. Cu toate acestea, grupuri considerate cu risc ridicat, printre care activiști de extremă stângă și de ultrastânga, s-au format în apropierea manifestațiilor sau în interiorul acestora, provocând incidente în mai multe orașe.

Ciocniri între protestatari și forțele de ordine au fost raportate la Paris, Marsilia, Bordeaux, Toulouse și Tours. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile.

Ministerul a mai anunțat că mai multe magazine au fost avariate, iar 24 au fost jefuite. Prin comparație, în timpul manifestațiilor din 17 octombrie, 1.522 de magazine au fost afectate, potrivit bilanțului citat de AFP.

Autoritățile au deschis mai multe anchete, însă nu au comunicat numărul protestatarilor răniți. Ministerul de Interne a descris noaptea de după manifestații drept una „calmă”.

Estimările privind numărul total al participanților la mobilizarea socială din Franța variază, unele surse indicând între 410.000 și 800.000 de persoane.

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