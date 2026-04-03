Video Relația dintre Londra și Washington, în impas: experții avertizează că ruptura dintre Keir Starmer și Donald Trump ar putea fi greu de reparat

Premierul britanic Keir Starmer este avertizat de diplomați și experți că relația sa cu președintele american Donald Trump ar putea fi serios afectată, după o serie de atacuri publice venite din partea liderului de la Casa Albă. În ciuda tensiunilor, oficialii britanici susțin că Starmer a procedat corect refuzând să cedeze presiunilor.

Tensiunile dintre Regatul Unit și Statele Unite au escaladat după ce Donald Trump l-a ironizat public pe Keir Starmer, imitându-l în mod batjocoritor în timpul unui discurs susținut la prânzul de Paște de la Casa Albă. Liderul american a sugerat că premierul britanic este indecis, criticând faptul că acesta s-ar consulta prea mult cu echipa sa înainte de a lua decizii militare.

Mai mult, Trump a declarat că Marea Britanie „ar trebui să fie cel mai bun” aliat al SUA, dar nu a fost în timpul conflictului cu Iran, acuzând Londra că a întârziat trimiterea de portavioane.

Surse din Downing Street au respins aceste afirmații, precizând că Washingtonul „nu a cerut niciodată nave” și, implicit, nici Regatul Unit nu le-a oferit.

Refuzul Londrei și consecințele diplomatice

Disputa vine pe fondul refuzului lui Starmer de a permite utilizarea bazelor militare britanice pentru atacurile inițiale asupra Iranului. De asemenea, Trump a criticat anterior și decizia Londrei privind cedarea suveranității Insulelor Chagos către Mauritius.

În acest context, diplomații avertizează că relația personală dintre cei doi lideri este „foarte deteriorată”, relatează The Guardian. Un diplomat de rang înalt a declarat că Starmer „a avut dreptate să-l ignore practic” pe Trump, însă a subliniat că este dificil de crezut că relația ar putea reveni rapid la normal.

În opinia sa, premierul britanic ar trebui să-și consolideze legăturile cu parteneri precum Canada, Australia și statele din Europa continentală.

Posibile încercări de reconciliere

Un alt fost diplomat a sugerat că vizite oficiale, precum cea a regelui britanic sau un eventual turneu în SUA al prințului William și al prințesei Kate, ar putea contribui la detensionarea relațiilor. Cu toate acestea, el a subliniat că Starmer adoptă „abordarea corectă”, refuzând să cedeze presiunilor venite de la Washington.

Trump, atacuri și la adresa premierului Marii Britanii: „Nu e Winston Churchill”

Un consilier guvernamental a atras atenția asupra stilului „imprevizibil și neregulat” al lui Trump, sugerând că încercarea de a construi o relație personală apropiată cu acesta ar putea să nu fie cea mai eficientă strategie.

Sprijin intern pentru Starmer

În plan intern, premierul britanic beneficiază de susținere din partea colegilor săi. Miniștri și parlamentari laburiști consideră că abordarea calmă adoptată în fața criticilor întărește poziția lui Starmer ca lider.

Emily Thornberry, președinta comisiei pentru afaceri externe, a declarat că este „bucuroasă că avem un lider în Regatul Unit care lucrează în echipă și ascultă experții”.

„Luarea deciziilor privind politica externă, cu atât mai mult despre război, fără a asculta de ceilalți, duce la probleme, cum ar fi să fii luat prin surprindere când iranienii închid strâmtoarea Ormuz”, a explicat ea.

La rândul său, Kim Darroch a afirmat că Starmer „a avut dreptate să se opună implicării directe în acest «război al alegerii»”, dar a avertizat că decizia „a provocat daune semnificative relației sale personale cu Trump”.

„Este posibil ca situația să se detensioneze. Dar este la fel de posibil ca un Trump afectat să reacționeze împotriva NATO sau a unor aliați europeni, inclusiv Regatul Unit, poate prin introducerea unor tarife noi sau mai mari”, a adăugat acesta.

Poziția fermă a premierului britanic

În ciuda presiunilor, Keir Starmer a transmis că nu își va schimba poziția. Întrebat despre comentariile „destul de nepoliticoase” ale lui Trump, premierul a răspuns: „Sunt complet concentrat pe ceea ce este în interesul superior al țării noastre și nu-mi prezint scuze în privința asta. În ciuda presiunii care vine din alte părți, voi rămâne concentrat asupra a ceea ce este în interesul național britanic”.

El a adăugat că multe dintre declarațiile și acțiunile liderului american sunt menite să exercite presiune asupra sa: „Înțeleg ce se întâmplă. Dar nu voi ezita în această privință”.