„NATO nu va fi acolo pentru «ăla mare»”. Trump, atacuri acide la adresa aliaților: cum i-a umilit pe Macron și Starmer

Președintele american Donald Trump a lansat un nou val de critici la adresa NATO și a liderilor din Franța și Marea Britanie, care nu s-au alăturat ofensivei din Iran. Dacă în discursul de azi-noapte Trump a evitat subiectul NATO, în timpul unui prânz de Paște care a avut loc miercuri la Casa Albă, președintele a sugerat din nou că lipsa de sprijin a aliaților ar putea duce la abandonarea acestora.

Liderul american s-a arătat profund nemulțumit de lipsa de implicare a aliaților tradiționali în conflictul din Iran, sugerând chiar posibilitatea retragerii SUA din Alianța Nord-Atlantică.

Parteneriatul cu NATO, pus sub semnul întrebării

În prezența unor oficiali-cheie, precum Marco Rubio și Pete Hegseth, Trump a pus la îndoială utilitatea blocului militar în cazul unui conflict global de proporții. Republicanul a lăsat să se înțeleagă că, în timp ce relațiile cu alte puteri par solide, loialitatea NATO este incertă.

„NATO nu va fi acolo dacă va avea vreodată loc «ăla mare». Ştiţi ce vreau să spun prin «ăla mare», nu-i aşa?", a punctat Trump, făcând aluzie la un al treilea război mondial cu China. Acesta a adăugat: "Dacă va avea loc vreodată «ăla mare» - să sperăm că nu, pentru că relaţiile sunt foarte bune, mai bune decât cu NATO - adevărul este că (ţările NATO) nu vor fi acolo".

Ironii la adresa lui Macron

Președintele francez, Emmanuel Macron, a fost ținta preferată a sarcasmului lui Trump. Liderul de la Casa Albă a rememorat o discuție despre trimiterea de nave în Strâmtoarea Ormuz, folosind un ton batjocoritor și amintind de incidentul viral din 2025 dintre Macron și soția sa.

„Am sunat Franţa, pe Macron - a cărui soţie îl tratează extrem de urât. Încă se recuperează după lovitura de dreapta pe care a primit-o în falcă", a declarat Trump, referindu-se la imaginile din vizita lui Macron în Vietnam.

Relatând dialogul lor despre ajutorul militar, Trump a povestit: "I-am spus: 'Emmanuel, ne-ar plăcea să avem ajutor în Golf, chiar dacă stabilim recorduri la distrugerea oamenilor răi şi a rachetelor balistice. Ne-ar plăcea să avem un oarecare ajutor. Trimite nave imediat, te rog, dacă poţi'". Imitând accentul francez, Trump a redat refuzul acestuia: "Nu, nu, nu, nu putem face asta, Donald. Putem face asta după ce războiul va fi câştigat", replicându-i tăios: "Nu, nu, nu am nevoie după ce războiul va fi câştigat, Emmanuel".

Starmer, sub tirul lui Trump

Nici premierul britanic Keir Starmer nu a scăpat de criticile președintelui american. Trump l-a ironizat pentru ezitarea de a mobiliza flota britanică, comparându-l nefavorabil cu figurile istorice ale Marii Britanii.

„Ai două portavioane vechi şi avariate. Crezi că le-ai putea trimite?", l-ar fi întrebat Trump pe premier. Potrivit relatării președintelui, Starmer ar fi răspuns: „Oh, va trebui să-mi întreb echipa", moment în care Trump i-a tăiat elanul: „I-am spus, eşti prim-ministru, ştii?".