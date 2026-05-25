Video Furia Roja, fără Real Madrid. Pentru prima dată, Spania va juca la Campionatul Mondial fără fotbaliști de la cea mai titrată echipă a lumii

2 iunie este data-limită până la care federațiile celor 48 de naționale calificare la Campionatul Mondial de fotbal trebuie să-și anunțe loturile.

Lista lui Luis De la Fuente a fost prezentată astăzi. Antrenorul Spaniei și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială, iar trupa de 26 de jucători nu include niciun jucător de la Real Madrid.

Este prima dată în cele 17 apariții ale echipei La Roja la Campionatul Mondial când un jucător al lui Real Madrid nu se află pe listă. În 1950, exista un singur jucător, Luis Molowny.

Ultimul turneu major fără jucători de la Real Madrid a fost Campionatul European din 2021, cu Luis Enrique aflat pe banca naționalei.

Lista preliminară de 55 de nume includea trei jucători ai lui Madrid: Huijsen, Fran García și Gonzalo, dar doar primul avea vreo șansă să fie nominalizat. Sezonul său plin de dificultăți l-a determinat pe De la Fuente să-i aleagă pe Cubarsí, Laporte, Pubill și Eric García ca fundași centrali, lăsându-i și pe Le Normand și Pau Torres în afara listei.

Acum doi ani, în Qatar, Carvajal și Marco Asensio erau acolo. „Nu mă uit la club sau la tricoul căruia îi aparțin, mă uit la jucător”, a declarat Luis De la Fuente în această dimineață. Barcelona are opt jucători convocați și ar fi fost nouă, dacă Fermín nu ar fi fost accidentat. Atlético Madrid, Athletic Bilbao și Arsenal Londra au fiecare câte trei oameni.