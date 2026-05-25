Video Incident violent în Baia Mare: momentul în care un tânăr lovește un bărbat pe stradă. Poliția a deschis anchetă

Polițiștii din Baia Mare au deschis o anchetă după apariția unor imagini în mediul online în care un tânăr agresează un bărbat pe o stradă din centrul orașului.

În înregistrările filmate în zona centrului vechi se vede cum tânărul se apropie de un bărbat care încearcă să se ferească, iar la un moment dat îl lovește cu pumnul în față. În urma loviturii, victima se prăbușește la pământ.

În urma publicării imaginilor online, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș – Poliția Baia Mare s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Anchetatorii urmează să identifice persoanele implicate și să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.