România a semnat un contract de consultanță pentru relația cu SUA. Costul poate ajunge la 565.000 de dolari pe lună

Administrația Prezidențială a României a anunțat că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relația cu Guvernul și Congresul Statelor Unite ale Americii, într-un demers care urmărește consolidarea Parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Potrivit instituției, măsura face parte dintr-un obiectiv de interes național susținut de forțele politice pro-occidentale și are ca scop întărirea cooperării în domenii precum apărarea, securitatea, energia și tehnologiile de vârf.

Contractul a fost semnat cu Eversheds Sutherland (US) LLP, companie cu experiență în relații guvernamentale și consultanță strategică, activă la nivel global și prezentă și în România.

Administrația Prezidențială precizează că serviciile contractate vizează mai multe obiective strategice, printre care creșterea capacității de apărare și descurajare, atragerea de investiții, integrarea în structuri internaționale, combaterea criminalității transnaționale și facilitarea dialogului instituțional cu autoritățile americane.

„Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Contractul are o durată inițială de șase luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de până la 565.000 de dolari pe lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate.

Administrația Prezidențială afirmă că inițiativa completează demersurile oficiale ale instituțiilor statului român și își reafirmă angajamentul pentru transparență și consolidarea relației strategice cu Statele Unite.