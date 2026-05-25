Breaking Doi tineri suspectați de Ebola, internați de urgență și izolați la Milano. Autoritățile medicale au declanșat protocoalele de alertă

Doi tineri întorși recent din Africa au fost internați de urgență la Milano, după ce au prezentat simptome severe, inclusiv febră ridicată și tulburări gastrointestinale, care au ridicat suspiciuni privind o posibilă infecție virală de tip Ebola. Autoritățile au activat protocoalele de alertă.

Două persoane, un bărbat de 31 de ani și o femeie de 33 de ani, sunt evaluate în prezent la Spitalul „Luigi Sacco” din Milano, după ce au prezentat simptome compatibile cu o infecție virală severă la scurt timp după întoarcerea din Uganda.

Autoritățile italiene investighează posibilitatea unei infecții cu virusul Ebola, rezultatele testelor urmând să fie comunicate în cursul zilei, scrie presa italiană.

Cei doi pacienți, care au ajuns la unitatea medicală cu febră ridicată și simptome gastrointestinale, au fost izolați și tratați conform protocoalelor pentru boli infecțioase cu risc înalt.

Spitalul Luigi Sacco Milano este unul dintre centrele de referință din Italia pentru gestionarea bolilor infecțioase emergente, fiind dotat cu facilități de bioizolare de nivel înalt.

În paralel, Ministerul Sănătății a a transmis că se desfășoară evaluări clinice și epidemiologice asupra tuturor persoanelor care au intrat în contact cu cei doi pacienți, ca măsură de precauție. Autoritățile sanitare colaborează cu structurile regionale din Lombardia pentru gestionarea situației.

De asemenea, persoanele din cercul familial al celor doi au fost plasate în izolare la domiciliu, fiind monitorizate medical de echipele de sănătate publică.

Ministrul regional al bunăstării din Lombardia, Guido Bertolaso, a confirmat că au fost activate procedurile de urgență, subliniind însă că în prezent nu există o confirmare oficială a prezenței virusului.

„Încă nu există certitudinea că este Ebola”, a declarat Bertolaso într-o conferință de presă, explicând că rezultatele testelor de diagnostic sunt așteptate mai târziu în cursul zilei de luni și că „sperăm că vor fi negative”.

Potrivit ministrului regional, cei doi pacienți provin dintr-o zonă din Uganda aflată aproape de granițele cu Republica Democratică Congo și Rwanda, regiuni aflate în prezent sub monitorizare din cauza unei creșteri a cazurilor de Ebola.

Ministerul Sănătății precizează că toate măsurile de prevenție au fost activate imediat, iar situația rămâne sub strictă supraveghere epidemiologică.