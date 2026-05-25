Luni, 25 Mai 2026
Sănătatea lui Donald Trump, sub lupă. Semnele de întrebare care preced o nouă vizită la spitalul militar Walter Reed

Președintele Donald Trump urmează să efectueze o nouă vizită programată la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, aceasta fiind a treia examinare medicală din ultimele 13 luni. Deși liderul de la Casa Albă și colaboratorii săi apropiați insistă că starea sa de sănătate este „excelentă”, medici independenți și analiști politici atrag atenția că administrația americană evită să răspundă la întrebări cheie privind condiția fizică și cognitivă a unui președinte aflat în pragul vârstei de 80 de ani.

Președintele SUA, DOnald Trump/FOTO:EPA/EFE
Vizitele anterioare ale lui Trump la Walter Reed – în aprilie 2025 pentru controlul anual și în octombrie pentru o evaluare catalogată inițial drept „rutină” – au alimentat săptămâni de speculații. Ulterior, Casa Albă a recunoscut că președintele a efectuat o tomografie computerizată (CT), o investigație explicată de medicul său personal, Sean Barbabella, drept o măsură preventivă „pentru a exclude definitiv afecțiunile cardiovasculare”. Cu toate acestea, lipsa de transparență instituțională menține un climat de scepticism la Washington.

Vârsta ca armă politică și noile îndoieli ale electoratului

Sănătatea și vigoarea fizică au reprezentat mereu piloni centrali ai identității politice a lui Donald Trump. În campaniile electorale din 2023 și 2024, el și-a lăudat constant rezistența, contrastând-o cu cea a predecesorului său, Joe Biden, pe care îl ironiza frecvent, scrie The Washington Post.

Însă, odată cu avansarea în vârstă, Trump se confruntă astăzi cu exact aceleași semne de întrebare care au marcat finalul mandatului lui Biden: este el capabil din punct de vedere fizic și mental să exercite atribuțiile de comandant suprem? Medicii independenți subliniază că explicațiile oferite de Casa Albă cu privire la anumite simptome vizibile – cum ar fi umflarea picioarelor sau echimozele palmeare – sunt insuficiente.

„Această administrație pare să refuze recunoașterea oricărei suferințe fizice, însă este o realitate biologică faptul că oamenii dezvoltă probleme medicale la aproape 80 de ani”, explică Jonathan Reiner, cardiolog cu o vastă experiență la Washington. „Asistăm la o lipsă evidentă de sinceritate”.

Evoluția percepției publice confirmă aceste rezerve. Un sondaj recent realizat de Washington Post-ABC News-Ipsos indică o scădere a încrederii cetățenilor: doar 40% dintre americani mai consideră că Trump deține acuitatea mentală necesară pentru funcție, în scădere de la 47% anul trecut, în timp ce procentul celor care cred în capacitatea sa fizică a scăzut de la 54% la 44%.

Dosarul medical: Între evaluări cognitive și rezervele specialiștilor

Deși legislația americană nu obligă președinții să își publice fișele medicale, transparența a devenit o cutumă modernă. În tabăra politică, democrații solicită evaluări medicale independente, argumentând că retorica uneori extremă a președintelui necesită o monitorizare atentă.

Experții în geriatrie și management medical prezidențial, precum Jeffrey Kuhlman – fost medic de la Casa Albă în mandatele președinților Clinton, Bush și Obama –, notează că testele standard de screening cognitiv (precum testul MoCA, invocat des de Trump) nu sunt suficiente pentru a evalua funcțiile executive complexe și rezistența la stresul cotidian al funcției supreme.

Medicii analizează cu atenție trei aspecte specifice înaintea noii vizite la Walter Reed:

Insuficiența venoasă: În iulie anul trecut, Casa Albă a admis că Trump suferă de o insuficiență venoasă cronică ușoară, explicând astfel umflarea picioarelor. Totuși, absența acestei mențiuni din rapoartele ulterioare ridică semne de întrebare dacă nu cumva este vorba despre un edem acut, care ar necesita investigații amănunțite pentru excluderea unei eventuale insuficiențe cardiace congestive.

Echimozele: Vânătăile apărute periodic pe mâinile președintelui au fost puse de consilieri pe seama administrării zilnice de aspirină și a strângerilor frecvente de mână. Explicația este privită cu neîncredere de specialiști, care remarcă prezența acestor semne și pe mâna stângă.

Ritmul de lucru și adaptarea la vârstă: Spre deosebire de perioada în care staff-ul lui Joe Biden ajusta programul acestuia pentru a evita surmenajul, Casa Albă susține că în cazul lui Donald Trump nu a fost necesară nicio modificare a ritmului de lucru, asistenții săi lăudându-i energia și deplasările frecvente pe terenul de golf.

Războiul informațional din jurul stării de sănătate

Subiectul a devenit atât de sensibil încât Casa Albă a adoptat o strategie extrem de agresivă împotriva zvonurilor din spațiul public, înființând chiar o pagină digitală denumită „Zidul Rușinii” pentru a-i taxa pe cei care propagă speculații pe rețelele sociale în perioadele în care președintele își reduce aparițiile publice.

„Răspunsul ferm a fost justificat de existența unei campanii organizate de dezinformare”, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, înainte de a intra în concediu de maternitate.

Dincolo de disputele politice și de ironiile afișate de aliații săi din zona Sănătății, precum Robert F. Kennedy Jr. sau Mehmet Oz, frecvența neobișnuită a controalelor medicale efectuate de Donald Trump menține deschisă o dezbatere fundamentală în democrația americană: unde se termină dreptul la confidențialitate al unui lider politic și unde începe interesul legitim al siguranței naționale.

