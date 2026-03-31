Trump, reacție furioasă la adresa aliaților după valul de refuzuri în conflictul cu Iranul: „Va trebui să învățați să luptați singuri”

Președintele american Donald Trump a lansat o serie de critici dure la adresa unor aliați europeni, acuzându-i că au refuzat să sprijine Statele Unite în conflictul cu Iranul. În mesaje publicate pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a vizat în special Franța și Marea Britanie.

Într-una dintre postări, Trump a acuzat Franța că a blocat operațiunile militare americane, refuzând survolul pentru aeronavele încărcate cu echipamente destinate Israelului.

„Franța nu a permis avioanelor care se îndreptau spre Israel, încărcate cu provizii militare, să zboare deasupra teritoriului francez. Franța nu a fost deloc de ajutor în ceea ce privește «Măcelarul Iranului», care a fost eliminat cu succes! S.U.A. își vor AMINTI!!!”, a scris acesta.

Într-un al doilea mesaj, liderul american a criticat statele care, potrivit lui, nu au susținut acțiunile Washingtonului și se confruntă acum cu probleme energetice cauzate de situația din Strâmtoarea Ormuz.

„Toate acele țări care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, precum Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi: numărul 1, cumpărați din SUA, avem din belșug, și numărul 2, adunați-vă curajul întârziat, mergeți la Strâmtoare și pur și simplu LUAȚI-L. Va trebui să începeți să învățați să luptați singuri, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, așa cum nici voi nu ați fost pentru noi. Iranul a fost, în esență, devastat. Partea grea a trecut. Mergeți și luați-vă propriul petrol!”, a transmis Trump.

Refuzuri în lanț din partea aliaților europeni

Declarațiile vin în contextul în care mai multe state europene, printre care Italia, Polonia, Franța și Marea Britanie, au refuzat să sprijine direct Statele Unite în conflictul din Iran.

Autoritățile de la Varșovia au respins ideea trimiterii de sisteme de apărare aeriană în Orientul Mijlociu, subliniind că prioritatea rămâne securitatea națională și flancul estic al NATO. În același timp, Spania a refuzat implicarea, închizând spațiul aerian pentru operațiunea „Epic Fury” și interzicând utilizarea bazelor de la Rota și Morón. Și Italia a respins solicitarea de a utiliza baza aeriană Sigonella din Sicilia.

De asemenea, Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de decizia premierului britanic Keir Starmer de a nu permite folosirea bazei comune SUA–Marea Britanie din Diego Garcia pentru lovituri asupra Iranului.

Londra devine tot mai reticentă în a se implica în conflict, pe fondul creșterii prețurilor la energie, în timp ce Franța și-a reafirmat poziția defensivă. Ministra franceză a forțelor armate, Catherine Vautrin, a subliniat că războiul din Orientul Mijlociu „nu este al nostru”.