Regele Charles îndeamnă la „o pace justă și durabilă” pentru a pune capăt războiului, într-un mesaj de Ziua Independenței Ucrainei

Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, Regele Charles al III-lea al Regatului Unit a trimis un mesaj de susținere pentru Kiev, îndemnând la „o pace justă și durabilă” pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

Mesajul Regelui Charles al III-lea, distribuit pe reţelele sociale de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, spune: „Continui să nutresc cea mai mare şi mai adâncă admirație pentru curajul de neclintit şi spiritul poporului ucrainean.”

„Rămân încrezător că țările noastre vor putea colabora în continuare îndeaproape pentru a obține o pace justă şi durabilă în Ucraina”, adaugă Regele Charles al III-lea al Regatului Unit, potrivit Agerpres.

Despre mesajul Regelui Charles, Zelenski a declarat că este „o adevărată inspirație pentru poporul ucrainean în aceste dificile vremuri de război” şi i-a mulțumit regelui pentru sprijinul său.

La rândul său, Ministerul Apărării britanic, John Healey, a subliniat că armata Regatului Unit va continua să antreneze soldaţi ucraineni până cel puţin la sfârşitul lui 2026, odată cu extinderea operațiunii Interflex.

„În faţa atacurilor în curs ale Rusiei, trebuie să aducem forţele armate ale Ucrainei într-o poziţie pe cât de puternică este posibil şi, pe măsură ce eforturile pentru pace continuă, noi trebuie să facem din ucraineni cel mai puternic factor de descurajare pentru a securiza viitoarea pace”, a declarat John Healey.

Peste 50.000 de soldaţi ucraineni sunt antrenaţi pe teritoriul Regatului Unit, potrivit guvernului de la Londra. De asemenea, peste 2.000 de recruţi ucraineni, personal militar britanic şi alţii sărbătoresc anul acesta 34 de ani de independenţă a Ucrainei la unul dintre centrele de antrenament Interflex din Anglia.

Pe 24 august 1991, Ucraina și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică, când Actul de Declarație a Independenței Ucrainei a fost adoptat de Sovietul Suprem al RSS Ucrainei (Verkhovna Rada).