SUA au aprobat vânzarea a peste 3000 de rachete ERAM către Ucraina

Săptămâna trecută, administrația Trump a aprobat vânzarea către Ucraina a 3.350 de rachete cu rază extinsă de acțiune (ERAM), a relatat Wall Street Journal, citând doi oficiali americani anonimi.

Acestea ar urma să ajungă în Ucraina într-o lună și jumătate și fac parte dintr-un acord privind achiziția de arme în valoare de 850 de milioane de dolari, finanțat în mare parte de țări europene și care include și alte arme. Acesta a fost amânat până după summiturile lui Trump cu Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Mai mulți oficiali americani au declarat că utilizarea rachetei ERAM, care are o rază de acțiune cuprinsă între 240 și 450 de kilometri, ar avea nevoie de aprobarea Pentagonului.

Trump a promis în iulie că va furniza Kievului arme noi atâta timp cât Europa este de acord să plătească pentru acestea, o decizie care a venit după o suspendare temporară a livrărilor de arme americane către Ucraina, în timp ce Pentagonul revizuia nivelul stocurilor de arme ale SUA. Trump le-a declarat reporterilor în acea lună că „nu dorim” să furnizăm arme cu rază lungă de acțiune pentru a viza Moscova, scrie WSJ.

Cu toate că SUA nu au anunțat niciun plan de a furniza mai multe rachete, alte tipuri de arme pe care guvernele europene le cumpără de la SUA ar putea ajuta Ucraina în interiorul propriilor granițe. Acestea includ sisteme de apărare aeriană și sistemul de lansare multiplă ghidată cu rachete (GMLRS), care are o rază de acțiune de 145 km.

Într-o postare de joi pe rețelele de socializare, Trump a declarat că Ucraina nu poate învinge Rusia decât dacă poate „joacă în ofensivă” în război, care durează mai mult de trei ani de la invazia Moscovei.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci” țara invadatoare, a scris el. „Nu există nicio șansă de a câștiga!”

Oficialii americani au declarat că declarația lui Trump nu semnalează o schimbare de politică care ar elimina procedura de aprobare a Pentagonului sau ar încuraja utilizarea de către Ucraina a ATACMS și a altor sisteme occidentale cu rază lungă de acțiune. Însă un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat că Trump s-ar putea răzgândi cu privire la facilitarea operațiunilor ofensive extinse împotriva Rusiei.

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) este o rachetă ghidată aer-sol, dezvoltată pe baza familiei de rachete Standard Missile (SM) și este parte din sistemul de apărare antirachetă Aegis, relatează RBC Ucraina.

Caracteristica sa principală este versatilitatea: poate ataca ținte aeriene (aeronave, rachete de croazieră), dar și rachete balistice în faza lor terminală.

Racheta SM-6 ERAM poate atinge viteze de până la Mach 3,5. Este utilizată de Marina SUA din 2013 și a fost îmbunătățită pentru a-i mări eficiența împotriva amenințărilor hipersonice.