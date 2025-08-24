Video Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: „Vom sprijini eforturile de reconstrucție și calea dumneavoastră către integrarea europeană”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj duminică, 24 august, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, prin care a reiterat sprijinul României în fața agresiunii Rusiei.

„Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate.

În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană”, transmite președintele României.

De asemenea, acesta a transmis că sunt admirabile curajul și rezistența „de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării.”

„Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic. În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun”, mai afirmă președintele.

Pe 24 august 1991, Ucraina și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică, când Actul de Declarație a Independenței Ucrainei a fost adoptat de Sovietul Suprem al RSS Ucrainei (Verkhovna Rada).

Actul a restabilit independența de stat a Ucrainei față de Uniunea Sovietică. Declarația a fost confirmată de majoritatea ucrainenilor din toate regiunile Ucrainei printr-un referendum pentru independență pe 1 decembrie, urmat de recunoaștere internațională începând cu ziua următoare. Independența Ucrainei a dus la dizolvarea Uniunii Sovietice până pe 26 decembrie 1991.