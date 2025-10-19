search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
Recompensă uriașă pentru găsirea unui student dispărut acum doi ani: un străin misterios oferă 100.000 de lire

Publicat:

Familia lui Jack O’Sullivan, student dispărut de mai bine de doi ani, trăiește un nou val de speranță după ce un străin necunoscut a oferit o recompensă de 100.000 de lire sterline (aproximativ 116.000 euro) pentru oricine poate furniza informații despre cazul său.

Jack O’Sullivan, studentul dispărut de mai bine de doi ani FOTO: X / @McCannCaseTweet

Jack O’Sullivan a fost văzut ultima dată în martie 2023, după ce a părăsit o petrecere aniversară în zona Hotwells din Bristol, Marea Britanie. De atunci, în ciuda unei anchete ample a poliției din Avon și Somerset, care a implicat inclusiv scufundători care au căutat în râul Avon, nu a fost descoperit niciun indiciu concret.

În seara dispariției, Jack i-a spus mamei sale că va lua un Uber spre casă. La scurt timp, a încercat să sune un prieten, însă apelul s-a întrerupt brusc. Camerele de supraveghere l-au surprins în trei locuri diferite din apropiere, însă de atunci urmele lui s-au pierdut. „Este un mister total”, a declarat Catherine O’Sullivan. „Am primit sfaturi de la experți și cred că nu a căzut în apă. Ipoteza mea este că a urcat într-un vehicul și a fost dus în afara Bristolului”.

Sprijin neașteptat din partea unui străin

Mama tânărului, Catherine, a mărturisit că vestea recompensei a fost o surpriză. „A fost o surpriză totală. La început te întrebi cum să accepți o sumă atât de mare, dar după verificările legale am primit sprijinul cu recunoștință. Este un gest extraordinar”, a spus ea pentru The Independent.

Potrivit mamei, recompensa provine de la un părinte care a urmărit cazul și a simțit nevoia să ajute. „Nu-mi place ideea unei recompense, mi-aș dori ca oamenii să ofere informații din solidaritate, nu pentru bani. Dar dacă aceasta este calea prin care putem afla adevărul, vom fi veșnic recunoscători”.

Anterior, familia oferise o recompensă de 20.000 de lire (aproximativ 23.200 euro), însă gestul anonimului ridică acum miza și speranța că misterul va fi dezlegat.

Solidaritate și reacții oficiale

Cazul lui Jack a stârnit un val de solidaritate, dar și situații dificile. Pagina de Facebook creată de familie are peste 100.000 de membri, însă printre mesajele de sprijin au apărut și abuzuri, ba chiar cereri false de răscumpărare.

Jo Youle, director al organizației caritabile Missing People, a salutat inițiativa: „Astfel de gesturi mențin cazul în atenția publicului. Unele familii primesc răspunsuri rapid, dar altele, precum familia lui Jack, așteaptă de luni întregi. Un moment ca acesta poate face diferența”.

Poliția a anunțat că un investigator principal revizuiește întreaga anchetă. „Am colaborat cu peste 30 de echipe și organizații partenere și am apelat la cei mai buni experți, inclusiv la Agenția Națională pentru Criminalitate. Din păcate, nu am reușit încă să-l găsim pe Jack și conștientizăm impactul devastator asupra familiei și celor dragi”, a transmis un purtător de cuvânt.

Europa

