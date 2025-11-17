Act de sabotaj „fără precedent” în Polonia: linia ferată crucială pentru sprijinul Ucrainei, distrusă de un dispozitiv exploziv

Premierul polonez Donald Tusk a confirmat luni că o explozie care a afectat o linie de cale ferată între Varșovia și Lublin a fost rezultatul unui act de sabotaj, subliniind gravitatea situației pentru securitatea statului și a cetățenilor.

Oficialii polonezi au anunțat duminică că o secțiune de cale ferată situată între capitală și granița cu Ucraina a fost deteriorată, posibil în urma unei explozii. Luni, premierul Donald Tusk a confirmat că incidentul a fost un act de sabotaj.

„Din păcate, cele mai grave temeri s-au confirmat. Pe ruta Varșovia-Lublin (satul Mika) a avut loc un act de sabotaj. Explozia unui dispozitiv a distrus calea ferată. Serviciile de urgență și parchetul lucrează la fața locului. Pe aceeași rută, mai aproape de Lublin, au fost identificate și alte pagube”, a scris premierul pe contul său de X.

Tusk a subliniat că acest act este „fără precedent” și că vizează „securitatea statului polonez și a cetățenilor săi”. „O anchetă este în curs de desfășurare. La fel ca în cazurile anterioare de acest gen, îi vom prinde pe făptași, indiferent cine îi susține”, a adăugat premierul.

Cale ferată folosită pentru transportul de arme către Ucraina

„Această rută este folosită și pentru transportul de arme către Ucraina”, a precizat Tusk într-un discurs video. „Din fericire, nu s-a produs nicio tragedie, dar implicațiile legale sunt foarte grave”, a mai spus el.

Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că armata inspectează un tronson de cale ferată de 120 de kilometri care duce spre granița cu Ucraina, relatează Reuters.

Primele semnale și investigații în desfășurare

Duminică dimineață, un mecanic de tren a semnalat probleme pe linia de cale ferată în apropierea satului Życzyn, la circa 100 km de Varșovia, potrivit poliției din Radom. Trenul a frânat înainte de a ajunge la secțiunea afectată, iar nimeni nu a fost rănit, în garnitură se aflau doi pasageri și mai mulți membri ai echipajului.

→ Imaginea 1/3: O explozie a afectat o linie de cale ferată între Varșovia și Lublin FOTO: X/ @lukOlejnik

„Nu se poate exclude posibilitatea ca acesta să fie un act de sabotaj”, a spus duminică premierul Tusk. Vice-ministrul de interne, Maciej Duszczyk, a precizat pentru Polsat News că incidentul „ar putea fi unul dintre multiplele acte de sabotaj cu care s-a confruntat Polonia în ultimele luni”.

„Avem o linie ferată avariată, iar aceasta nu s-a avariat singură. Cineva trebuie să fi provocat acest lucru. Să lăsăm serviciile să stabilească cum a fost avariată, ce instrumente au fost folosite și apoi să urmeze procedura completă”, a adăugat Duszczyk, avertizând că Rusia „nu este neapărat prima suspectă”.

Context și antecedente

Autoritățile de la Varșovia susțin că sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia a transformat Polonia într-o țintă a actelor de sabotaj, deși Moscova a negat orice implicare. În primăvara anului 2024, serviciile secrete poloneze au acuzat Rusia de implicare într-un incendiu masiv care a distrus aproape complet un centru comercial din Varșovia. În octombrie 2024, autoritățile poloneze și române au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei.