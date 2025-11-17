search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Fostul secretar de stat Mike Pompeo, numit în consiliul consultativ al Fire Point, producătorul rachetei Flamingo

Război în Ucraina
Un producător ucrainean de top a anunţat luni că l-a cooptat pe fostul secretar de stat Mike Pompeo în consiliul său consultativ, nou înfiinţat, o decizie menită să întărească supravegherea pe parcursul unei investigaţii a autorităţilor anticorupţie, relatează Reuters.

image

Compania Fire Point a transmis că, numindu-l în consiliu pe fostul director CIA, care a fost  ulterior secretar de stat  (2018-2021) în primul mandat al preşedintelui american Donald Trump,  aliniază „cadrul de guvernanţă cu standardele internaţionale de vârf”.

Dronele FP-1 produse de această companie au fost esenţiale în loviturile cu rază lungă ale Ucrainei în Rusia, și Fire Point a dezvoltat și racheta de croazieră Flamingo, folosită în combinație cu drone pentru a ataca ținte din Rusia.

Firma este însă vizată de o anchetă a agenţiilor anticorupţie ucrainene privind preţurile umflate, potrivit Kyiv Independent.

„Viziunea strategică a secretarului Pompeo şi profunda înţelegere a afacerilor globale va fi de nepreţuit pe măsură ce continuăm să ne dezvoltăm şi să ne întărim practicile de guvernanţă”, a menţionat compania într-un comunicat, fără a face vreo mențiune la anchetă, potrivit Agerpres.

Directorii companiei au legat această mișcare de planurile ambițioase de extindere ale companiei, întrucât Fire Point raportează venituri de 1 miliard de dolari în acest an și plănuiește să construiască o fabrică de combustibil pentru rachete în Danemarca în lunile următoare, potrivit ministrului danez al apărării.

Fire Point, un contractor privat în domeniul apărării înființat în 2023, a fost obiectul unei examinări, printre alte motive, pentru presupusele sale legături cu Timur Mindici, un fost apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, implicat într-un amplu scandal de corupție.

Irina Tereh, directorul tehnic al companiei,  declarat pentru AP că Fire Point susține „în întregime” ancheta și a precizat că a angajat o firmă internațională pentru a audita prețurile și producția Fire Point.

Proiectul emblematic al companiei este Flamingo descrisă de Zelenski drept „cea mai de succes” rachetă pe care o are în prezent Ucraina. Aceasta are o rază de acțiune  de 3.000 de kilometri și un focos de 1.150 de kilograme.

Directorii companiei au declarat pentru AP că Flamingo a fost testată pe câmpul de luptă de cel puțin patru ori.

Armata ucraineană a confirmat cel mai recent utilizarea rachetei în timpul unei serii de atacuri combinate  împotriva teritoriilor ocupate din Crimeea, regiunea Zaporijie și pe teritoriul rusesc, în noaptea de 13 noiembrie.


