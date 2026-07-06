Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost decorat cu medalia aniversară „90 de ani de poliție rutieră în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei”, la câteva luni după ce a provocat un accident rutier soldat cu moartea unui șofer în orașul Groznîi.

Distincția i-a fost acordată cu ocazia aniversării poliției rutiere din Rusia, relatează The Moscow Times. Potrivit lui Ramzan Kadîrov, care a primit la rândul său aceeași medalie, poliția rutieră din Cecenia se numără „printre primele cinci” din Federația Rusă în ceea ce privește indicatorii privind siguranța rutieră.

Accident mortal în Groznîi

Accidentul în care a fost implicat Adam Kadîrov a avut loc în luna ianuarie, în Groznîi. Potrivit informațiilor publicate la acea vreme de Kavkaz.Realii, care cita surse apropiate cazului, și de canalul de Telegram al opoziției cecene NIYSO, tânărul conducea primul vehicul dintr-o coloană oficială când ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și a lovit un alt autoturism.

Șoferul celeilalte mașini a murit în urma impactului, iar Adam Kadîrov a fost grav rănit și transportat la spital. Acesta a fost dus la terapie intensivă, unde medicii i-au extirpat splina și au constatat leziuni grave ale nervului optic.

A primit numeroase distincții în ultimii ani

Adam Kadîrov este unul dintre cei mai cunoscuți copii ai liderului cecen. În octombrie 2023, pe când avea 15 ani, a fost decorat cu titlul de „Erou al Republicii Cecene”, după apariția unei înregistrări video în care îl agresa pe un tânăr ucrainean aflat în arest preventiv la Groznîi, acuzat de incendierea unui exemplar al Coranului.

La acel moment, Ramzan Kadîrov a declarat public că este mândru de gestul fiului său. Ulterior, Adam Kadîrov a primit mai multe distincții și a fost numit în funcții importante în Cecenia, inclusiv secretar al Consiliului de Securitate și coordonator în cadrul Ministerului de Interne regional.

A continuat să încalce regulile de circulație

În ciuda accidentului mortal din ianuarie, Adam Kadîrov a continuat să sfideze regulile de circulație. În luna iunie, acesta a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care conducea pe contrasens cu o viteză de aproximativ două ori mai mare decât limita legală. „Adevărul” a scris pe larg despre acest incident AICI.

Fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov are o nouă afacere

Lunile trecute, Adam Kadîrov a lansat pe piață o băutură energizantă sub brandul personal K‑13, o inițiativă care a atras atenția atât prin contextul politic, cât și prin contradicțiile cu pozițiile anterioare ale familiei Kadîrov.

Băutura vine la peste un deceniu după ce liderul cecen a cerut interzicerea energizantelor, pe care le considera incompatibile cu valorile unei societăți musulmane. Mai mult, legislația locală adoptată în 2013 a restricționat comercializarea acestor produse, iar modificări recente ale acestor reguli nu au fost anunțate oficial.