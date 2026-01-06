Cristina Cioran a vorbit public, pentru prima dată, despre perioada extrem de dificilă prin care trece familia sa, după ce Alex Dobrescu, tatăl celor doi copii ai săi, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare. Actrița în vârstă de 48 de ani a făcut dezvăluiri emoționante despre lupta de zi cu zi pentru a-și proteja copiii.

Mamă a doi copii, Ema (4 ani și jumătate) și Max (11 luni), Cristina Cioran a mărturisit într-un podcast că, în ciuda situației complicate, se consideră un om împlinit. Ultimul an a fost plin de tensiuni și instabilitate în relația cu Alex Dobrescu, care a lipsit mult timp din viața fiicei lor.

În februarie 2025, vedeta a devenit mamă pentru a doua oară, aducându-l pe lume pe Max, însă la scurt timp după nașterea copilului, tatăl acestuia a fost arestat preventiv și ulterior condamnat, petrecând foarte puțin timp alături de fiul său.

Cristina Cioran a ales să nu le spună copiilor adevărul despre încarcerarea tatălui lor. Dacă Max este prea mic pentru a înțelege ce se întâmplă, Ema simte profund lipsa lui și își întreabă zilnic mama când se va întoarce acesta acasă.

„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: Când vine acasă, dar o să mai vină, da? Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a declarat Cristina Cioran în podcastul lui Jorge.

Actrița a subliniat că își dorește ca Alex Dobrescu să rămână prezent în viața copiilor și să își asume rolul de tată, însă exclude o eventuală împăcare pe plan sentimental. Cu toate acestea, Cristina Cioran a recunoscut că îi este dor de perioada în care formau un cuplu fericit.

„Mie mi-e dor de noi doi cum eram, când ne iubeam! Nu, pentru că rănile dor. Se vindecă, dar rămân cicatrici”, a mai spus vedeta.

În martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 28 și 40 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc. Bărbatul de 40 de ani este Alex Dobrescu, și este acuzat că a deținut și vândut cocaină.