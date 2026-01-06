search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Economistul Iancu Guda, despre ultimele măsuri fiscale adoptate: „Toată lumea plătește, pentru că a fost dezmăț”

Publicat:

Analistul economic Iancu Guda a explicat că noile măsuri privind recuperarea datoriilor fiscale nu vizează firmele mici, ci doar un segment foarte restrâns al mediului de afaceri. Potrivit acestuia, doar companiile cu restanțe fiscale de peste 400.000 de lei, reprezentând aproximativ 0,4% din totalul firmelor active din România, pot fi afectate în cazul în care nu își achită datoriile și nu pot obține eșalonări.

Economistul a subliniat că există și evoluții pozitive. FOTO: Facebook/Iancu Guda
„Se amplifică manipularea potrivit căreia orice mică afacere riscă să își piardă casa dacă nu își plătește taxele și nu are șanse de eșalonare. Este fals, este o minciună. Măsura se aplică doar companiilor cu restanțe de peste 400.000 de lei, adică aproximativ 80.000 de euro, deci din start vorbim despre companii cu o cifră de afaceri de minimum 1 milion de euro”, a declarat Iancu Guda, marți seară, în direct la Antena 3 CNN.

Analistul a explicat că, pentru a beneficia de eșalonarea datoriilor, aceste companii trebuie să prezinte o garanție pe averea personală, o practică uzuală la nivelul Uniunii Europene. În cazul nerespectării planului de eșalonare, garanția poate fi executată.

„Cum să vină statul să îți vândă casa pentru că ai o covrigărie și nu ai plătit 1.000 de lei TVA? Este o minciună și este amplificată de aceste forțe negative din spatele unor companii mari care au beneficiat de eșalonări repetate. Dacă vrei să beneficiezi de eșalonare și ai datorii fiscale mari, trebuie să aduci garanție cu averea personală. Dacă nu respecți planul, ai o singură șansă, iar în caz contrar se execută garanția personală”, a subliniat Guda.

Referindu-se la taxele și impozitele locale, analistul a afirmat că „toată lumea plătește”, în contextul în care România s-a îndatorat masiv în ultimii ani. Potrivit acestuia, datoria publică a crescut cu 850 de miliarde de lei în ultimii cinci ani, față de 250 de miliarde în deceniul anterior.

„E important să înțelegem un lucru: toată lumea plătește. De la premier până la oricine, pentru că a fost dezmăț... Ne-am îndatorat de trei ori mai mult, de două ori mai repede şi de şase ori mai intens, pentru a susține aceste populisme; nu s-au majorat taxe pe anumite categorii și acum toată lumea plătește. Eu înțeleg această frustrare și sunt frustrat când văd că eu plătesc la timp și alții nu, și, de asemenea, vedem în sectorul public că se amână reforma pensiilor speciale. Este nevoie de echitate și dreptate, pentru că altfel oamenii nu o să mai suporte să plătească dacă văd că ceilalți nu plătesc”, a declarat Iancu Guda.

Prețurile imobiliare s-au dublat, salariile s-au triplat

În ceea ce privește impozitul pe locuință, Iancu Guda a arătat că nu a fost majorat de aproximativ 10 ani, în timp ce prețurile imobiliare s-au dublat, iar salariile s-au triplat. Chiar și după o creștere medie națională de 80%, România rămâne printre țările cu cele mai mici taxe pe proprietate.

Totuși, analistul a atras atenția asupra frustrării existente în sectorul privat, cauzată de suprapunerea mai multor majorări de taxe și de lipsa unor reforme accelerate în sectorul public, în special în privința pensiilor speciale.

„Toți oamenii vor egalitate, să își plătească taxele corect, să nu existe concurență neloială din cauza unor "băieți șmecheri" și sunt convins că majoritatea este în asentimentul nostru”, a spus el.

Pe de altă parte, Iancu Guda a subliniat că există și evoluții pozitive. Deficitul bugetar a început să se reducă, în contextul creșterii încasărilor din TVA și al accelerării absorbției fondurilor europene.

„Încasările la TVA au crescut în noiembrie cu 30% față de anul trecut, deși trebuiau să crească doar cu 16%. Absorbția la fondurile europene s-a accelerat de 32 de ori, ceea ce înseamnă investiții care vor crea locuri de muncă, iar inflația va scădea sub 5% în a doua jumătate a anului, iar creșterea salarială peste inflație va veni în semestrul al doilea”, a concluzionat analistul.

