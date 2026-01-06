search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Leacuri românești după festin: cum te pui pe picioare fără bani mulți și pastile

0
0
Publicat:

Mesele bogate de sărbători, stresul de sezon, drumurile lungi, vizitele și somnul la ore târzii, pot vlăgui serios organismul. Vestea bună este că există o serie de remedii și metode la îndemâna tuturor pentru a șterge cu buretele dezmățul festiv. Și fără să aruncăm bani pe cine știe ce suplimente. 

Murăturile sunt excelente pentru intestin FOTO depositphotos
Murăturile sunt excelente pentru intestin FOTO depositphotos

Sărbătorile, mai ales la români, sunt un prilej perfect de excese vinovate și asumate. Este clar că abia așteptăm să ne facem de cap cu tot felul de bunătăți, mai ales tradiționale. Cine ar putea refuza bolul cu salată bouef, oala cu sarmale, ouăle umplute, fripturile de porc și cât și mai câte. Toate grase, delicioase și incredibil de atrăgătoare.

Dar nu este vorba numai despre excesele alimentare. De sărbători nu ai cum să nu petreci cu prietenii, familia sau colegii, așa că vrei nu vrei apar de multe ori și excesele bahice, nopțile mai scurte, odihna mai puțină după un pelerinaj complet pe la rude. Întreaga poveste festivă de Crăciun și Anul Nou se poate dovedi mai obositoare ca niciodată pentru organism. Așa se face că de multe ori ne întoarcem mai obosiți din vacanță și ne pornim mai greu motoarele. Din păcate unii fac drumuri și la medic acuzând dureri, disconfort sau chiar probleme mai serioase. Dacă lucrurile nu s-au complicat prea tare, putem rezolva ușor situația și chiar șterge cu buretele excesele de sărbători cu doar câteva măsuri simple dar eficiente de a ne pune din nou organismul pe picioare. 

Ieftin și la îndemână: apă, odihnă și relaxare

Sunt specialiști care spun că nu trebuie să dăm sume exorbitante pe tratamente de detoxifiere, suplimente sau cine știe ce remedii miraculoase. În primul rând trebuie să încetăm să mai mâncăm ca și cum ar fi încă Crăciunul și să bem apă sau să mâncăm fructe și legume cu un conținut ridicat de apă.

„Prioritizează hidratarea. Apa este esențială pentru eliminarea toxinelor, susținerea digestiei și menținerea sănătății generale. Bea cel puțin 8-10 pahare de apă zilnic. Include ceaiuri detoxifiante precum păpădie, ceai verde și ceai de ghimbir. Totodată este bine să mănânci fructe și legume cu conținut ridicat de apă, cum ar fi castraveți, pepene verde și portocale”, scrie Shelley Cavezza, doctor în medicină funcțională, specializată în sănătate holistică și detoxifiere.

Totodată trebuie să ne recuperăm cu ajutorul somnului. Tot o metodă cât se poate de naturală, firească și gratis.

„Optimizați calitatea somnului. Un somn de calitate susține procesele de detoxifiere, echilibrul hormonal și recuperarea generală. Stabiliți o rutină, mergeți la culcare și treziți-vă la aceeași oră în fiecare zi. Creați un mediu propice somnului prin păstrarea dormitorului întunecat, răcoros și liniștit. Evitați dispozitivele electronice cu cel puțin o oră înainte de culcare pentru a promova producția de melatonină”, adaugă Shelley Cavezza.

La toate acestea putem adăuga exerciții fizice ușoare pentru a stimula circulația și a reduce stresul. Este de ajuns mersul pe jos, în pas alert sau exerciții de gimnastică și lucrul lejer cu greutatea propriului corp. Practic, ne ajutăm corpul să se detoxifice singur. Este cea mai naturală și bună metodă spun specialiștii, organismul uman având această capacitate.

Citește și: De ce nu trebuie să facem duș imediat după antrenament. Riscurile pe care le ignorăm și cum ne afectează afectează corpul

Evident, dacă stăm bine cu sănătatea. „Dacă auzi pe cineva spunând că trebuie să iei ceva extern pentru a avea loc detoxifierea, asta înseamnă marketing. Totuși, asta nu înseamnă că nu există niciun merit în a ajuta la derularea acestor procese - mai ales atunci când nu funcționăm la 100%”, precizează nutriționistul Rhian Stephenson pentru Vogue. Importantă este și relaxarea de după programul de muncă, la un film plăcut, ascultând muzică sau citind. 

După Anul Nou, o dăm pe legume, pește și supe

Evident, trebuie să avem grijă și la alimentație. Și asta fiindcă răsfățul de sărbători ca și petrecerile pe viață și pe moarte vin la pachet cu inflamație. Și toate lumea știe că inflamația ne poate face probleme serioase dacă nu scăpăm de ea. Totodată organele aparatului digestiv sunt destul de afectate de excesele de sărbători.

Și aici vorbim de ficat, stomac, intestine, pancreas. Tocmai de aceea trebuie să abordăm o alimentație ușoară, mângâietoare pentru măruntaie și totodată nutritivă. Și în acest caz trebuie să ne concentrăm pe ce avem la îndemână și să nu ne mai gândim la alimente exotice, scumpe și greu accesibile. Ideale sunt, de exemplu, cruciferele. De exemplu, varza și conopida. Bune sunt și cele cu frunze verzi. Ar trebui să mâncăm și pește gras. Dacă somonul vi se pare un răsfăț cam pipărat, macroul este varianta mai la îndemână. Foarte bune sunt și sardinele. Peștele gras, după cum arată specialiștii este o sursă bună de acizi grași omega-3.

Nu trebuie să uităm de fructe, inclusiv cele de culoare mov precum afinele sau prunele. Sunt specialiști care spun că de un real ajutor este sfecla roșie, un bun prieten al românului.  Sfecla roșie este bogată în antioxidanți și nitrați, care susțin detoxifierea ficatului și îmbunătățesc fluxul sanguin, ajutând organismul să proceseze toxinele mai eficient. Din categoria condimente bune sunt coriandrul și turmericul. Ghimbirul face și el minuni.  Cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii, ghimbirul ajută digestia și reduce balonarea, fiind un remediu excelent după petrecere. Nu trebuie să uităm nici de intestin și să-i oferim prebiotice și probiotice. În ciuda denumirii pretențioase este sunt la îndemâna oricui. Din categoria prebiotice fac parte usturoiul și ceapa, iar din cea a probioticelor sunt iaurtul, chefirul sau varza murată. 

Remedii românești pentru petreceri românești

Din bătrâni, la români, există numeroase leacuri bune de refacere după o perioadă mai încărcată de excese alimentare și bahice. De exemplu, murăturile sunt sfinte. De exemplu, castraveții murați sunt o sursă excelentă de vitamina A, vitamina K, acid folic, fosfor și potasiu. Nu mai vorbim de faptul că ei conțin numeroși antioxidanți de tipul beta-carotenului. Asta înseamnă numeroase beneficii de sănătate.

Totodată antioxidanții din castraveții murați diminuează deteriorarea provocată de radicalii liberi. Varza murată, conopida murată, gogoneaua și pepenele verde murat au de asemenea efecte extraordinare pentru sănătate, mai ales după o perioadă de excese. Atenție totuși la consumul exagerat de murături, mai ales atunci când sunt sărate. Totodată este cunoscut efectul miraculos al ciorbelor de potroace, de pește sau de cocoș. Mângâie stomacul și ajută corpul să-și refacă nutrienții de care are nevoie. Nu ar strica nici un ceai de anghinare, de exemplu, care reglează și glicemia. 

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
digi24.ro
image
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
stirileprotv.ro
image
Președintele României, Nicușor Dan, spune că „a umblat cu colindul 2 zile” de Crăciun: „Am primit mănuși și șosete”. De Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile
gandul.ro
image
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
mediafax.ro
image
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Bărbat blocat 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112
antena3.ro
image
Ce taxă trebuie să plătească acum un bucureştean pentru un apartament de 50 mp, vechi de jumătate de secol
observatornews.ro
image
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
cancan.ro
image
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
prosport.ro
image
Sfântul Ion sau Sfântul Ioan? Cum spunem corect, de fapt?
playtech.ro
image
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Doliu uriaș! Autorul Michael Schumacher a murit la 75 de ani: „Tatăl meu era…”
wowbiz.ro
image
Vești bune pentru pensionari, se indexează pensiile cu 13% plus 50% din creșterea venitului mediu brut. Va fi eliminată și plata CASS
romaniatv.net
image
Sfântul Ion 2026, sărbătorit miercuri, 7 ianuarie. Ce este total interzis să faci în această sfântă zi
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
click.ro
image
Ce lucrări trebuie făcute în grădină în luna ianuarie. Acest truc ajută pomii să treacă ușor peste perioada rece
click.ro
image
Irinel Columbeanu și-a luat în serios rolul de „frate”, după ce s-a pocăit: „Stă la căldurică și citește Biblia.” De ce nu a petrecut Sărbătorile cu fiica Irinuca?
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
1 sfantul ion urari la multi ani jpg jpeg
La mulţi ani, Ion, Ioana, Ionela! Cele mai frumoase mesaje şi sms-uri de trimis celor dragi de Sfântul Ioan
clickpentrufemei.ro
Foto: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities
Ateliere vechi de 2.000 de ani și o necropolă romană, descoperite în Delta Nilului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor

OK! Magazine

image
2026 se va simți ca o doză triplă de espresso! Catapultați în altă realitate, trăim vremuri ca în 1989

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare