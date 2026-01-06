Leacuri românești după festin: cum te pui pe picioare fără bani mulți și pastile

Mesele bogate de sărbători, stresul de sezon, drumurile lungi, vizitele și somnul la ore târzii, pot vlăgui serios organismul. Vestea bună este că există o serie de remedii și metode la îndemâna tuturor pentru a șterge cu buretele dezmățul festiv. Și fără să aruncăm bani pe cine știe ce suplimente.

Sărbătorile, mai ales la români, sunt un prilej perfect de excese vinovate și asumate. Este clar că abia așteptăm să ne facem de cap cu tot felul de bunătăți, mai ales tradiționale. Cine ar putea refuza bolul cu salată bouef, oala cu sarmale, ouăle umplute, fripturile de porc și cât și mai câte. Toate grase, delicioase și incredibil de atrăgătoare.

Dar nu este vorba numai despre excesele alimentare. De sărbători nu ai cum să nu petreci cu prietenii, familia sau colegii, așa că vrei nu vrei apar de multe ori și excesele bahice, nopțile mai scurte, odihna mai puțină după un pelerinaj complet pe la rude. Întreaga poveste festivă de Crăciun și Anul Nou se poate dovedi mai obositoare ca niciodată pentru organism. Așa se face că de multe ori ne întoarcem mai obosiți din vacanță și ne pornim mai greu motoarele. Din păcate unii fac drumuri și la medic acuzând dureri, disconfort sau chiar probleme mai serioase. Dacă lucrurile nu s-au complicat prea tare, putem rezolva ușor situația și chiar șterge cu buretele excesele de sărbători cu doar câteva măsuri simple dar eficiente de a ne pune din nou organismul pe picioare.

Ieftin și la îndemână: apă, odihnă și relaxare

Sunt specialiști care spun că nu trebuie să dăm sume exorbitante pe tratamente de detoxifiere, suplimente sau cine știe ce remedii miraculoase. În primul rând trebuie să încetăm să mai mâncăm ca și cum ar fi încă Crăciunul și să bem apă sau să mâncăm fructe și legume cu un conținut ridicat de apă.

„Prioritizează hidratarea. Apa este esențială pentru eliminarea toxinelor, susținerea digestiei și menținerea sănătății generale. Bea cel puțin 8-10 pahare de apă zilnic. Include ceaiuri detoxifiante precum păpădie, ceai verde și ceai de ghimbir. Totodată este bine să mănânci fructe și legume cu conținut ridicat de apă, cum ar fi castraveți, pepene verde și portocale”, scrie Shelley Cavezza, doctor în medicină funcțională, specializată în sănătate holistică și detoxifiere.

Totodată trebuie să ne recuperăm cu ajutorul somnului. Tot o metodă cât se poate de naturală, firească și gratis.

„Optimizați calitatea somnului. Un somn de calitate susține procesele de detoxifiere, echilibrul hormonal și recuperarea generală. Stabiliți o rutină, mergeți la culcare și treziți-vă la aceeași oră în fiecare zi. Creați un mediu propice somnului prin păstrarea dormitorului întunecat, răcoros și liniștit. Evitați dispozitivele electronice cu cel puțin o oră înainte de culcare pentru a promova producția de melatonină”, adaugă Shelley Cavezza.

La toate acestea putem adăuga exerciții fizice ușoare pentru a stimula circulația și a reduce stresul. Este de ajuns mersul pe jos, în pas alert sau exerciții de gimnastică și lucrul lejer cu greutatea propriului corp. Practic, ne ajutăm corpul să se detoxifice singur. Este cea mai naturală și bună metodă spun specialiștii, organismul uman având această capacitate.

Evident, dacă stăm bine cu sănătatea. „Dacă auzi pe cineva spunând că trebuie să iei ceva extern pentru a avea loc detoxifierea, asta înseamnă marketing. Totuși, asta nu înseamnă că nu există niciun merit în a ajuta la derularea acestor procese - mai ales atunci când nu funcționăm la 100%”, precizează nutriționistul Rhian Stephenson pentru Vogue. Importantă este și relaxarea de după programul de muncă, la un film plăcut, ascultând muzică sau citind.

După Anul Nou, o dăm pe legume, pește și supe

Evident, trebuie să avem grijă și la alimentație. Și asta fiindcă răsfățul de sărbători ca și petrecerile pe viață și pe moarte vin la pachet cu inflamație. Și toate lumea știe că inflamația ne poate face probleme serioase dacă nu scăpăm de ea. Totodată organele aparatului digestiv sunt destul de afectate de excesele de sărbători.

Și aici vorbim de ficat, stomac, intestine, pancreas. Tocmai de aceea trebuie să abordăm o alimentație ușoară, mângâietoare pentru măruntaie și totodată nutritivă. Și în acest caz trebuie să ne concentrăm pe ce avem la îndemână și să nu ne mai gândim la alimente exotice, scumpe și greu accesibile. Ideale sunt, de exemplu, cruciferele. De exemplu, varza și conopida. Bune sunt și cele cu frunze verzi. Ar trebui să mâncăm și pește gras. Dacă somonul vi se pare un răsfăț cam pipărat, macroul este varianta mai la îndemână. Foarte bune sunt și sardinele. Peștele gras, după cum arată specialiștii este o sursă bună de acizi grași omega-3.

Nu trebuie să uităm de fructe, inclusiv cele de culoare mov precum afinele sau prunele. Sunt specialiști care spun că de un real ajutor este sfecla roșie, un bun prieten al românului. Sfecla roșie este bogată în antioxidanți și nitrați, care susțin detoxifierea ficatului și îmbunătățesc fluxul sanguin, ajutând organismul să proceseze toxinele mai eficient. Din categoria condimente bune sunt coriandrul și turmericul. Ghimbirul face și el minuni. Cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii, ghimbirul ajută digestia și reduce balonarea, fiind un remediu excelent după petrecere. Nu trebuie să uităm nici de intestin și să-i oferim prebiotice și probiotice. În ciuda denumirii pretențioase este sunt la îndemâna oricui. Din categoria prebiotice fac parte usturoiul și ceapa, iar din cea a probioticelor sunt iaurtul, chefirul sau varza murată.

Remedii românești pentru petreceri românești

Din bătrâni, la români, există numeroase leacuri bune de refacere după o perioadă mai încărcată de excese alimentare și bahice. De exemplu, murăturile sunt sfinte. De exemplu, castraveții murați sunt o sursă excelentă de vitamina A, vitamina K, acid folic, fosfor și potasiu. Nu mai vorbim de faptul că ei conțin numeroși antioxidanți de tipul beta-carotenului. Asta înseamnă numeroase beneficii de sănătate.

Totodată antioxidanții din castraveții murați diminuează deteriorarea provocată de radicalii liberi. Varza murată, conopida murată, gogoneaua și pepenele verde murat au de asemenea efecte extraordinare pentru sănătate, mai ales după o perioadă de excese. Atenție totuși la consumul exagerat de murături, mai ales atunci când sunt sărate. Totodată este cunoscut efectul miraculos al ciorbelor de potroace, de pește sau de cocoș. Mângâie stomacul și ajută corpul să-și refacă nutrienții de care are nevoie. Nu ar strica nici un ceai de anghinare, de exemplu, care reglează și glicemia.