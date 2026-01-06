search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicuşor Dan: „Nu vă închipuiţi că o să lăsăm CCR fără un judecător doi ani. O să numim un judecător şi se va pronuţa pe legea pensiilor magistraţilor”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut marţi seară un apel la temperarea tonului în dezbaterea legată de şedinţele de judecată programate pentru 16 ianuarie, dată la care atât Curtea de Apel Bucureşti, cât şi Curtea Constituţională au pe rol cauze sensibile. Şeful statului a evitat să comenteze dacă acţiunile privind contestare a doi judecători constituţionali reprezintă o încercare de întârziere a deciziei CCR privind pensiile magistraţilor.

Președintele asigură că CCR nu va rămâne fără un judecator 2 ani. FOTO INQUAM Photos Octav Ganea
Președintele asigură că CCR nu va rămâne fără un judecator 2 ani. FOTO INQUAM Photos Octav Ganea

„Sunt patru magistraţi care au cerut o amânare şi legea le dă dreptul. Acum, eu nu vreau să punem. Nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naşte ură, iar ura nu e bună în societate. Evident că este , să spunem aşa, un conflict social și. în acest conflit social, fiecare din părţi încearcă să folosească metode care le sunt la îndemână şi care sunt legale, cum ar fi litigiul în instanţă. E normalitatea”, a declarat Nicuşor Dan, marţi seară.

Întrebat dacă are o soluţie alternativă în cazul în care instanţa ar suspenda decretul de numire a lui Dacian Dragoş la CCR, președintele a afirmat că instituţia nu va rămâne incompletă.  Șeful statului a insistat că numirea lui Dragoş respectă criteriile legale, argumentând că acesta are peste două decenii de activitate universitară în domeniul juridic.

„Eu cred că noi avem dreptate. Critica este că domnul Dragoş nu are acei 18 ani suficienţi în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani drept. Eu cred că ăsta e subiectul. Cred că noi avem dreptate. Am înţeles că un judecător se va pronunţa. Dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiţi că o să lăsăm Curtea Constituţională fără un judecator doi ani de zile, până când se va judeca procesul de anulare: o să numim un judecător care va intra în complet şi se va pronuţa pe legea pensiilor magistraţilor”, a declarat Nicuşor Dan.

Dacian Cosmin Dragoş, profesor universitar la Universitatea Babeş-Bolyai, a fost numit de preşedinte în locul Liviei Stanciu În paralel, Senatul l-a validat pe Mihai Busuioc, fost preşedinte al Curţii de Conturi, pentru un mandat la CCR, acesta urmând să îl înlocuiască pe Marian Enache, amintește News.ro.

Curtea de Apel Bucureşti urmează să se pronunţe pe 16 ianuarie asupra contestaţiilor depuse împotriva numirilor lui Busuioc şi Dragoş. Şedinţa este programată cu o oră înainte ca CCR să dezbată, după mai multe amânări, legea privind modificarea condiţiilor de pensionare pentru magistraţi.

Fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, a declarat pentru News.ro că instanţa de apel ar fi putut stabili o altă dată, sugerând că suprapunerea ar putea conveni Curţii Constituţionale. El a explicat că, în practică, cei doi judecători pot participa la ambele şedinţe, întrucât procedura de la Curtea de Apel nu ar trebui să dureze mult.

În privinţa unui eventual verdict nefavorabil pentru cei doi judecători, Zegrean consideră că este puţin probabil ca instanţa să ajungă la o astfel de decizie.


Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
digi24.ro
image
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
stirileprotv.ro
image
Președintele României, Nicușor Dan, spune că „a umblat cu colindul 2 zile” de Crăciun: „Am primit mănuși și șosete”. De Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile
gandul.ro
image
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
mediafax.ro
image
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Bărbat blocat 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112
antena3.ro
image
Ce taxă trebuie să plătească acum un bucureştean pentru un apartament de 50 mp, vechi de jumătate de secol
observatornews.ro
image
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
cancan.ro
image
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
prosport.ro
image
Sfântul Ion sau Sfântul Ioan? Cum spunem corect, de fapt?
playtech.ro
image
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Doliu uriaș! Autorul Michael Schumacher a murit la 75 de ani: „Tatăl meu era…”
wowbiz.ro
image
Boicot fiscal! Este iureş pe reţelele de socializare împotriva Guvernului Bolojan
romaniatv.net
image
Concediu plătit pentru burnout. Ce schimbă legea pentru angajații care se simt epuizați
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
click.ro
image
Ce lucrări trebuie făcute în grădină în luna ianuarie. Acest truc ajută pomii să treacă ușor peste perioada rece
click.ro
image
Irinel Columbeanu și-a luat în serios rolul de „frate”, după ce s-a pocăit: „Stă la căldurică și citește Biblia.” De ce nu a petrecut Sărbătorile cu fiica Irinuca?
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
1 cornel pasat si sotia jpg jpeg
Cum e viaţa lui Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, de când a renunţat la burlăcie şi a devenit tătic
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor

OK! Magazine

image
2026 se va simți ca o doză triplă de espresso! Catapultați în altă realitate, trăim vremuri ca în 1989

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare