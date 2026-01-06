Nicuşor Dan: „Nu vă închipuiţi că o să lăsăm CCR fără un judecător doi ani. O să numim un judecător şi se va pronuţa pe legea pensiilor magistraţilor”

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut marţi seară un apel la temperarea tonului în dezbaterea legată de şedinţele de judecată programate pentru 16 ianuarie, dată la care atât Curtea de Apel Bucureşti, cât şi Curtea Constituţională au pe rol cauze sensibile. Şeful statului a evitat să comenteze dacă acţiunile privind contestare a doi judecători constituţionali reprezintă o încercare de întârziere a deciziei CCR privind pensiile magistraţilor.

„Sunt patru magistraţi care au cerut o amânare şi legea le dă dreptul. Acum, eu nu vreau să punem. Nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naşte ură, iar ura nu e bună în societate. Evident că este , să spunem aşa, un conflict social și. în acest conflit social, fiecare din părţi încearcă să folosească metode care le sunt la îndemână şi care sunt legale, cum ar fi litigiul în instanţă. E normalitatea”, a declarat Nicuşor Dan, marţi seară.

Întrebat dacă are o soluţie alternativă în cazul în care instanţa ar suspenda decretul de numire a lui Dacian Dragoş la CCR, președintele a afirmat că instituţia nu va rămâne incompletă. Șeful statului a insistat că numirea lui Dragoş respectă criteriile legale, argumentând că acesta are peste două decenii de activitate universitară în domeniul juridic.

„Eu cred că noi avem dreptate. Critica este că domnul Dragoş nu are acei 18 ani suficienţi în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani drept. Eu cred că ăsta e subiectul. Cred că noi avem dreptate. Am înţeles că un judecător se va pronunţa. Dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiţi că o să lăsăm Curtea Constituţională fără un judecator doi ani de zile, până când se va judeca procesul de anulare: o să numim un judecător care va intra în complet şi se va pronuţa pe legea pensiilor magistraţilor”, a declarat Nicuşor Dan.

Dacian Cosmin Dragoş, profesor universitar la Universitatea Babeş-Bolyai, a fost numit de preşedinte în locul Liviei Stanciu În paralel, Senatul l-a validat pe Mihai Busuioc, fost preşedinte al Curţii de Conturi, pentru un mandat la CCR, acesta urmând să îl înlocuiască pe Marian Enache, amintește News.ro.

Curtea de Apel Bucureşti urmează să se pronunţe pe 16 ianuarie asupra contestaţiilor depuse împotriva numirilor lui Busuioc şi Dragoş. Şedinţa este programată cu o oră înainte ca CCR să dezbată, după mai multe amânări, legea privind modificarea condiţiilor de pensionare pentru magistraţi.

Fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, a declarat pentru News.ro că instanţa de apel ar fi putut stabili o altă dată, sugerând că suprapunerea ar putea conveni Curţii Constituţionale. El a explicat că, în practică, cei doi judecători pot participa la ambele şedinţe, întrucât procedura de la Curtea de Apel nu ar trebui să dureze mult.

În privinţa unui eventual verdict nefavorabil pentru cei doi judecători, Zegrean consideră că este puţin probabil ca instanţa să ajungă la o astfel de decizie.



