Cu gândul la o revenire în România, la FCSB, atacantul român Florinel Coman (27 de ani) a marcat astăzi pentru Al-Gharafa, în campionatul din Qatar, în deplasare, cu formația Umm-Salal. Oaspeții s-au impus cu 3-2, după ce au condus cu 3-0 până în minutul .86

Bărileanul a intrat pe teren în minutul 70, în locul Jamal Hamed, cel care deschise scorul în minutul 6. Coman a punctat cu 11 minute înainte de final, după o acțiune personală. Este primul gol înscris de român în acest sezon, în prima ligă.

Gazdele au revenit punternic și au marcat de două ori, în minutele 86 și 89, făcând finalul de meci extrem de palpitant.

Jocul a contat pentru etapa a 12-a de campionat. Cu 28 de puncte, Al-Gharafa este lider. Adversara este penultima în clasament (locul 11), cu 9 puncte.

Florinel Coman, cu minute de joc puține, este tot mai tentat să revină în Superligă, în speranța că va reveni în atenția selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).

Principalul argument pentru care acceptă statutul de rezervă este salariul de 2.000.000 de dolari pe sezon.