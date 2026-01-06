Venezuela, sub noua conducere: militari în stradă și presiune din SUA. Ce condiții impune Trump președintelui interimar

Statele Unite „dețin, prin definiție, controlul asupra Venezuelei”, în urma înlăturării lui Nicolas Maduro, a declarat Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, susținând că Washingtonul este, de facto, la conducerea țării sud-americane.

„Suntem la conducerea acestei țări, pentru că avem armata Statelor Unite staționată în afara ei. Noi stabilim termenii și condițiile. Avem embargo asupra petrolului și asupra capacității lor de a face comerț. Așadar, pentru a face comerț, au nevoie de permisiunea noastră”, a afirmat Stephen Miller.

Președintele Donald Trump a anunțat, sâmbătă seară, că SUA vor conduce Venezuela până la o „tranziție ordonată a puterii”. Rugat să ofere detalii, Trump a precizat că mai mulți oficiali de rang înalt – printre care Marco Rubio, Pete Hegseth și Stephen Miller – vor colabora direct cu liderii venezueleni.

Lista de cereri a Washingtonului

Potrivit Politico, Statele Unite au formulat o listă de cereri adresate lui Delcy Rodríguez, recunoscută de armata venezueleană drept lider interimar, în absența lui Nicolas Maduro. Printre solicitările americane se numără oprirea vânzărilor de petrol către adversarii SUA, combaterea traficului de droguri și eliminarea agenților statelor și rețelelor ostile Washingtonului, inclusiv din Iran sau Cuba.

Surse familiarizate cu discuțiile au declarat, sub protecția anonimatului, că autoritățile americane se așteaptă ca Rodríguez să faciliteze, în cele din urmă, organizarea unor alegeri libere și să se retragă din funcție.

În pofida presiunilor, Stephen Miller a subliniat că Administrația Trump nu intenționează să se implice în gestionarea internă a țării.

Alegeri neclare, presiuni constante

Politico mai notează că termenele-limită impuse lui Delcy Rodríguez nu sunt ferme, iar organizarea alegerilor prezidențiale nu este iminentă.

Deși lidera interimară este o aliată veche a lui Maduro, Administrația Trump consideră că aceasta nu are alternative reale și va fi nevoită să coopereze. În caz contrar, Donald Trump ar fi amenințat-o cu o soartă „mai dură” decât cea a fostului lider venezuelean.

Departamentul de Stat a transmis că se așteaptă la o cooperare mai mare din partea lui Rodríguez decât a existat sub regimul Maduro. Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat recent că SUA vor „stabili condițiile” pentru a elimina rolul Venezuelei ca punct de sprijin pentru adversari precum Iranul sau Hezbollah și ca hub al traficului de droguri, „ca să nu ne mai trimită bande de traficanți de droguri, să nu ne mai trimită nave cu droguri, să nu mai fie un paradis al traficului de droguri”.

Petrolul, miza majoră

O sursă apropiată Administrației Trump a declarat că Washingtonul este încrezător că o poate „manevra” pe Rodríguez până la îndeplinirea obiectivelor sale, urmând apoi să o înlăture. Printre pârghiile folosite se numără atât presiunea militară, cât și posibilitatea ridicării sancțiunilor și accesului la activele financiare venezuelene, aflate în mare parte în Doha, Qatar.

Într-un interviu acordat NBC News, Donald Trump a declarat că guvernul federal ar putea rambursa companiile petroliere americane care își extind operațiunile în Venezuela. „Va trebui cheltuită o sumă enormă de bani, iar companiile petroliere vor cheltui, apoi vor fi rambursate de noi sau din venituri”, a spus Trump, fără a oferi o estimare a costurilor.

Deși Venezuela deține aproximativ 20% din rezervele mondiale cunoscute de petrol, producția sa reprezintă în prezent mai puțin de 1% din producția zilnică globală, pe fondul sancțiunilor, corupției și infrastructurii grav deteriorate.

În acest context, Bloomberg a relatat că secretarul american al Energiei urmează să discute, în zilele următoare, cu reprezentanții industriei petroliere americane despre proiecte de exploatare în Venezuela.

Temeri în Caracas după învestirea lui Delcy Rodríguez

Cetățeni din capitala Venezuelei susțin că noul guvern condus de Delcy Rodríguez a desfășurat patrule militare „la fiecare colț de stradă”, iar populația se teme că telefoanele le sunt ascultate, relatează BBC.

Mai mulți locuitori din Caracas au acceptat să vorbească cu jurnaliștii sub protecția anonimatului. Un antreprenor în vârstă de 34 de ani a descris o atmosferă de tensiune accentuată, afirmând că orașul este împânzit de forțe de securitate și de grupuri de civili înarmați care susțin Guvernul.

„Sunt patrule militare la fiecare colț și grupuri de civili înarmați care sprijină Guvernul, ceea ce provoacă teamă în rândul populației”, a declarat acesta. Potrivit antreprenorului, oamenii „acționează cu prudență din cauza modului în care Guvernul se comportă față de civili. Ne temem de ce ne vor face și că vor exista represalii”.

Un alt locuitor al capitalei a afirmat că, la prima vedere, „totul pare să funcționeze normal”, magazinele și afacerile fiind deschise, însă a susținut că telefoanele civililor sunt verificate. De asemenea, un alt bărbat din Caracas a declarat că se teme să vorbească la telefon sau să trimită mesaje, temându-se de supraveghere.

Aceste îngrijorări apar la doar o zi după învestirea lui Delcy Rodríguez în funcția de președinte interimar al Venezuelei.