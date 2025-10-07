Medvedev, după ce Trump a spus că vrea să afle planurile Ucrainei înainte de a trimite rachete: „Le vor folosi pentru a lovi Parisul, Berlinul, Varşovia”

După ce președintele Donald Trump a declarat că ar dori să afle planurile Ucrainei înainte să trimită rachetele americane Tomahawk, Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, a afirmat ironic că „le vor folosi pentru a lovi Parisul, Berlinul, Varşovia”.

„Ei bine, este clar: le vor folosi pentru a lovi Parisul, Berlinul, Varşovia. Chiar şi preşedintele SUA ar trebui să înţeleagă acest lucru”, a scris Medvedev pe blogul său de pe aplicaţia Max.

„Trump se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel”, a conchis vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, ironizând dorinţa lui Trump de a lua premiul Nobel pentru Pace.

Luni, Trump, a declarat că vrea să afle exact cum intenționează Ucraina să folosească rachetele americane Tomahawk înainte de a lua o decizie finală privind furnizarea lor. „Cred că vreau să aflu ce au de gând să facă cu ele. Aș pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez acel război”, a spus Trump, citat de The Guardian.

Liderul american a adăugat că a „cam luat o decizie”, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare despre momentul sau condițiile livrării armelor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut recent Statelor Unite să permită vânzarea de rachete Tomahawk către state europene care ar fi dispuse să le transfere ulterior Ucrainei. Cu o rază de acțiune de aproximativ 2.500 de kilometri, aceste arme ar putea plasa Moscova în raza de lovire a armatei ucrainene.