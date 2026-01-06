search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
Angajamentele României pentru Ucraina vor fi trecute prin Parlament

Publicat:
Ultima actualizare:

Angajamentele României pentru Ucraina cu privire la garanţiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, marţi seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Paris.

Șeful statului a precizat că nu vor fi date detalii privind sprijinul Ucrainei. FOTO presidency.ro
Șeful statului a precizat că nu vor fi date detalii privind sprijinul Ucrainei. FOTO presidency.ro

„România şi-a asumat cam acelaşi lucru - adică nu trupe în Ucraina şi suport logistic, training pentru militari ucraineni în România sau în alte ţări europene în colaborare cu armate din respectivele ţări, programe comune de înarmare, lucruri pe care le cunoaşteţi şi acesta este locul în care suntem azi şi pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declaraţie de intenţie. Pentru fiecare din ţări, inclusiv pentru România, aceste angajamente vor fi trecute prin parlamente", a afirmat şeful statului, citat de Agerpres.

Șeful statului a precizat că nu vor fi oferite detalii privind sprijinul Ucrainei.

„Când vorbeşti de operaţiuni militare nu poţi să spui - o să aterizeze un avion la ora 16:30 şi el va avea următoarele echipamente, de acolo vor fi predate din nişte tiruri care vor trece prin vama cutare. Acesta este motivul pentru care multe din lucrurile care s-au făcut de către România şi de către celelalte ţări pentru Ucraina au rămas într-un regim de confidenţialitate. Şi acum la fel. Când o să ajungem în Parlament, o să trecem lucruri generice, de tipul pregătirea militarilor ucraineni pentru o cutare secţiune, dar nu o să spunem câţi, unde", a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Amintim că președintele a participat marţi la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), găzduită la Paris de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la care a fost prezent şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

După încheiere reuniunii, într-o conferinţă de presă, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că a fost definit un document militar care prevede cum vor fi exercitate garanţiile de securitate pentru Ucraina, cum vor fi împărţite sarcinile şi cine coordonează.

„Pe de o parte, s-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă la această Coaliţie de Voinţă. În urma unei munci pe care au făcut-o echipele tehnice, şefi de stat major, consilieri de securitate şi aşa mai departe, s-a definit un document militar, care nu este public, ce prevede în concret cum vor fi exercitate aceste garanţii de securitate, care sunt responsabilităţile pe care fiecare dintre participanţii la această Coaliţie şi le asumă şi cine coordonează pe fiecare din elementele de garanţie. Foarte important, aşa cum am spus, Statele Unite ale Americii sunt parte din aceste garanţii de securitate, o dovadă că există un parteneriat transatlantic şi un mesaj de unitate şi de descurajare în faţa Rusiei", a declarat Nicuşor Dan.

Scopul reuniunii din Franţa a fost să contureze garanţii de securitate pentru Ucraina în momentul în care pacea va fi obţinută.

