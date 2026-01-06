Pace cu orice preț? Ce spun experții despre dorința românilor de a avea relații mai bune cu Rusia

Românii își doresc pace și securitate în zonă, chiar dacă aceasta presupune reintroducerea armatei obligatorii sau o bună colaborare cu Rusia, țară aflată sub embargou la nivelul UE. Experții în relații politice și economie consultați de „Adevărul” au explicat răspunsurile date de români unui sondaj de opinie.

Politologul Andrei Țăranu arată deși „populația României este foarte pro-occidentală în acest moment, natural, nu doar societatea românească, dar societatea mondială suferă o puternică disonanță cognitivă. Suntem într-un moment în care paradigmele politico-socio-economice, să le spunem, se schimbă în mod dramatic. Ceea ce până ieri era o valoare, astăzi se dovedește a fi mai degrabă o contravaloare. Vedeți discursul pe care îl au cei din Statele Unite. De aici disonația cognitivă. Occidentul, până în 7 ianuarie 2025, era cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Astăzi cele două sunt complet diferite. Statele Unite de o parte, Uniunea Europeană pe altă parte”.

Cu alte cuvinte, susținerea pentru lumea occidentală este puternică la nivelul populației României, însă „lumea Occidentală nu mai este aceeași”, punctează expertul.

La rândul lui, Robert Santa, expert în politici publice și coordonatorul activității de cercetare al think-tankului Rethink România, a declarat pentru „Adevărul” că direcția generală a sondajului este clară, arătând că românii își doresc să se încheie războiul Rusiei cu Ucraina și au sentimente pozitive în relația cu armata, dorindu-și pace și securitate.

„Întrebarea privind încheierea războiului are două dimensiuni, astfel încât doar unii răspund direct. Legat de instituirea armatei obligatorii, românii și-au exprimat dorința de a apăra, dar nu personal sau nu cu persoane din familia lor, deși pare că își doresc armată profesionistă… poate fi doar nostalgie. Este însă extrem de interesant ce răspund ei, pentru că este un trend în toată Europa. Să vedem dacă se va schimba norma europeană”, a declarat Santa pentru „Adevărul”.

Expertul în politici publice a explicat că în spatele răspunsurilor cu Da sau Nu pot fi mai multe opinii personale. „Românii își doresc pace, diferă însă instrumentele pe care le indică pentru realizarea păcii”, a explicat Robert Santa.

Negrescu: O parte dintre români vor o relație de colaborare cu Rusia

La rândul său, analistul Adrian Negrescu arată că o bună parte dintre români nu au nimic împotriva relației cu Moscova, potrivit sondajului.

„Sondajul arată, în esență, că românii vor să se termine mai repede acest război. Și mai relevă un lucru esențial – majoritatea înțelege pericolul de securitate în care se află România și consideră că e nevoie să ne pregătim pentru orice situație. Introducerea serviciului militar obligatoriu, consolidarea relațiilor de securitate cu SUA, cu NATO, conștientizarea pericolului de la Moscova, toate acestea confirmă o percepție matură în privința realității, dincolo de speculațiile, de teoriile conspirației de pe Tiktok.

Și mai e un lucru interesant. Faptul că există o parte a populației care își dorește relații economice cu Moscova, cu capitalul rusesc. Altfel spus, să ne construim o relație de colaborare cu toți vecinii, inclusiv cu Rusia, ceea ce, în principiu, nu sună rău. Rămâne însă marele semn de întrebare legat de cât de nocive pot fi relațiile cu Rusia. Avem investiții rusești în România, până acum nu au fost probleme. Probabil de la această perspectivă pleacă și opinia acestor oameni”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Economistul Radu Nechita: Armata obligatorie nu e o soluție în războiul modern

Economistul Radu Nechita, profesor la UBB, a declarat pentru „Adevărul” că rezultatele unui sondaj depind foarte tare de modalitatea în care sunt formulate întrebările.

„Dacă mă întrebați ce părere am despre relația cu Rusia, v-aș putea spune că ar putea fi una bună, dar cu Putin nu! Ar fi minunat să se poată, dar nu se poate o relație cu Rusia cât e Putin la putere. Embargoul (impus în relațiile cu Rusia - n. red.) este folosit atunci când cel care îl utilizează crede că pe celălalt îl doare mai tare. În jocul ăsta cu embargoul toate lumea are de pierdut, dar folosirea embargoului este mai ieftină decât forța militară. În ce privește armata obligatorie, este o măsură cu care eu, personal, nu sunt de acord.

Militarii trebuie plătiți. Armata trebuie să fie o profesie, nu un voluntariat. Am făcut armata! O astfel de armată cum a fost cea făcută înainte de 1989 nu asigură o soluție în războiul modern. Trebuie găsite mecanisme care să asigure într-adevăr apărarea țării”, a declarat profesorul Radu Nechita pentru „Adevărul.

„Opiniile sunt împărțite tocmai pentru că nu există date concrete”

Radu Carp, profesor de drept și științe politice, este de părere că scorul ridicat al celor care tind către relații mai apropiate economice cu Rusia indică, de fapt, și o lipsă de informare:

„În primul rând este discutabil în ce măsură poți să supui la un sondaj de opinie probleme care țin de politica internațională, fără să oferi câteva precizări suplimentare. Pentru că, deși vedem politica internă, unde informațiile circulă mai repede, în domeniul politicii externe informațiile circulă, în România și nu numai, în medii mult mai specializate. Deci, înainte de a pune aceste întrebări, trebuie să oferi respondentului câteva detalii de background.

Adică, dacă pui o asemenea întrebare referitor la relațiile cu Rusia, trebuie să spui exact la cât se ridică volumul schimburilor comerciale în prezent, ce este acoperit de sancțiuni, ce nu este acoperit de sancțiuni, și care este potențialul. Dacă pui o întrebare așa simplă, oamenii pur și simplu nu știu ce să răspundă. Eu văd acest scor ca, de fapt, nu ceva rău sau bun, ci pur și simplu o imposibilitate de a răspunde. 49% înseamnă aproape de 50%. Deci opiniile sunt împărțite tocmai pentru că nu există date concrete”.

Procentul ridicat din mediul urban al celor care sunt de acord cu o relație mai apropiată din punct de vedere economic cu Rusia nu mai are nicio relevanță, mai spune acesta, arătând totodată că în alte țări această împărțire nu mai este folosită.

„Sondajele în România, separația mediu-urban, mediu-rural au început să devină irelevante. Pentru că mediu-urban înseamnă și județul Ilfov, sau majoritatea celor care lucrează în București sau s-au mutat din București. Această diviziune nu mai are nicio relevanță în România”, mai explică Radu Carp.

Jumătate dintre români vor relații economice mai apropiate cu Moscova

Un sondaj realizat de Avangarde în perioada 27.12.2025 – 30.12.2025 indică faptul că românii sunt nemulțumiți de relațiile cu SUA sau cu Rusia, fiind de părere că pacea în Ucraina ar trebui semnată în condițiile impuse de SUA.

În cazul în care pacea în Ucraina ar fi negociată în condițiile impuse de SUA considerați că aceasta ar trebui semnată în aceste condiții?

68% din respondenți indică „da”, în timp ce 18% indică „nu”.

Răspunsurile diferă însă în funcție de mediul urban sau rural. Procentul celor care nu sunt de acord cu această afirmație din mediul rural este mai mare decât cel din mediul urban.

Dumneavoastră personal considerați că dacă România ar fi atacată de Federația Rusă, țara noastră ar fi apărată de NATO?

74% indică „da”, iar 17% au răspuns „nu”.

Încrederea în SUA scade însă în cazul celor din mediul rural, procentele fiind schimbate în sens invers cu peste 10%.

Din punctul dumneavoastră de vedere ar trebui reintrodus serviciul militar obligatoriu în România?

În privința asta părerile sunt împărțite în mod aproape egal. 49% consideră că da, iar 47% consideră că nu ar trebui introdus. Această opinie este accentuată în mediul rural, în timp ce în mediul urban opinia este aceea că ar trebui introdus serviciul militar.

Din punctul dumneavoastră de vedere România ar trebui să se înarmeze rapid pentru a își consolida capacitatea de apărare?

71% indică „da”, iar 22 indică „nu”. Procentul celor care consideră că ar fi nevoie de o înarmare mai rapidă este mai mare în mediul urban, iar cei care indică „nu” sunt mai numeroși în mediul rural.

Dumneavoastră personal sunteți mulțumit de nivelul relațiilor bilaterale dintre România și SUA?

36 au indicat „da”, iar 56% au indicat „nu”. Cei mai numeroși nemulțumi sunt în mediul urban.

Ținând cont de modul în care arată astăzi Federația Rusă, economic vorbind, credeți că România ar trebui să aibă relații mai apropiate, economice, cu aceasta?

48% au răspuns „da”, în timp ce 49 au răspuns „nu”. Procentul celor care cred că ar fi nevoie de o relație mai apropiată este mai mare în mediul urban, față de cel rural. În mediul rural opinia este aceea că nu este nevoie de o relație mai apropiată.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1000 de respondenți, prin metoda CATI. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%. Avangarde este deținut de sociologul Marius Pieleanu.