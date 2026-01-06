search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pace cu orice preț? Ce spun experții despre dorința românilor de a avea relații mai bune cu Rusia

0
,
0
Publicat:

Românii își doresc pace și securitate în zonă, chiar dacă aceasta presupune reintroducerea armatei obligatorii sau o bună colaborare cu Rusia, țară aflată sub embargou la nivelul UE. Experții în relații politice și economie consultați de „Adevărul” au explicat răspunsurile date de români unui sondaj de opinie.

Ilustrație conflict Rusia Ucraina
Părerile românilor privind introducerea armatei obligatorii sunt egal împărțite. Foto Shutterstock

Politologul Andrei Țăranu arată deși „populația României este foarte pro-occidentală în acest moment, natural, nu doar societatea românească, dar societatea mondială suferă o puternică disonanță cognitivă. Suntem într-un moment în care paradigmele politico-socio-economice, să le spunem, se schimbă în mod dramatic. Ceea ce până ieri era o valoare, astăzi se dovedește a fi mai degrabă o contravaloare. Vedeți discursul pe care îl au cei din Statele Unite. De aici disonația cognitivă. Occidentul, până în 7 ianuarie 2025, era cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Astăzi cele două sunt complet diferite. Statele Unite de o parte, Uniunea Europeană pe altă parte”.

Cu alte cuvinte, susținerea pentru lumea occidentală este puternică la nivelul populației României, însă „lumea Occidentală nu mai este aceeași”, punctează expertul.

La rândul lui, Robert Santa, expert în politici publice și coordonatorul activității de cercetare al think-tankului Rethink România, a declarat pentru „Adevărul” că direcția generală a sondajului este clară, arătând că românii își doresc să se încheie războiul Rusiei cu Ucraina și au sentimente pozitive în relația cu armata, dorindu-și pace și securitate.

Întrebarea privind încheierea războiului are două dimensiuni, astfel încât doar unii răspund direct. Legat de instituirea armatei obligatorii, românii și-au exprimat dorința de a apăra, dar nu personal sau nu cu persoane din familia lor, deși pare că își doresc armată profesionistă… poate fi doar nostalgie. Este însă extrem de interesant ce răspund ei, pentru că este un trend în toată Europa. Să vedem dacă se va schimba norma europeană”, a declarat Santa pentru „Adevărul”.

Expertul în politici publice a explicat că în spatele răspunsurilor cu Da sau Nu pot fi mai multe opinii personale. „Românii își doresc pace, diferă însă instrumentele pe care le indică pentru realizarea păcii”, a explicat Robert Santa.

Negrescu: O parte dintre români vor o relație de colaborare cu Rusia

La rândul său, analistul Adrian Negrescu arată că o bună parte dintre români nu au nimic împotriva relației cu Moscova, potrivit sondajului.

„Sondajul arată, în esență, că românii vor să se termine mai repede acest război. Și mai relevă un lucru esențial – majoritatea înțelege pericolul de securitate în care se află România și consideră că e nevoie să ne pregătim pentru orice situație. Introducerea serviciului militar obligatoriu, consolidarea relațiilor de securitate cu SUA, cu NATO, conștientizarea pericolului de la Moscova, toate acestea confirmă o percepție matură în privința realității, dincolo de speculațiile, de teoriile conspirației de pe Tiktok.

Și mai e un lucru interesant. Faptul că există o parte a populației care își dorește relații economice cu Moscova, cu capitalul rusesc. Altfel spus, să ne construim o relație de colaborare cu toți vecinii, inclusiv cu Rusia, ceea ce, în principiu, nu sună rău. Rămâne însă marele semn de întrebare legat de cât de nocive pot fi relațiile cu Rusia. Avem investiții rusești în România, până acum nu au fost probleme. Probabil de la această perspectivă pleacă și opinia acestor oameni”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Economistul Radu Nechita: Armata obligatorie nu e o soluție în războiul modern

Economistul Radu Nechita, profesor la UBB, a declarat pentru „Adevărul” că rezultatele unui sondaj depind foarte tare de modalitatea în care sunt formulate întrebările.

„Dacă mă întrebați ce părere am despre relația cu Rusia, v-aș putea spune că ar putea fi una bună, dar cu Putin nu! Ar fi minunat să se poată, dar nu se poate o relație cu Rusia cât e Putin la putere. Embargoul (impus în relațiile cu Rusia - n. red.) este folosit atunci când cel care îl utilizează crede că pe celălalt îl doare mai tare. În jocul ăsta cu embargoul toate lumea are de pierdut, dar folosirea embargoului este mai ieftină decât forța militară. În ce privește armata obligatorie, este o măsură cu care eu, personal, nu sunt de acord.

Militarii trebuie plătiți. Armata trebuie să fie o profesie, nu un voluntariat. Am făcut armata! O astfel de armată cum a fost cea făcută înainte de 1989 nu asigură o soluție în războiul modern. Trebuie găsite mecanisme care să asigure într-adevăr apărarea țării”, a declarat profesorul Radu Nechita pentru „Adevărul.

Citește și: Noi negocieri la Kiev între Ucraina și aliații occidentali, în contextul înăspririi poziției Rusiei

„Opiniile sunt împărțite tocmai pentru că nu există date concrete”

Radu Carp, profesor de drept și științe politice, este de părere că scorul ridicat al celor care tind către relații mai apropiate economice cu Rusia indică, de fapt, și o lipsă de informare:

„În primul rând este discutabil în ce măsură poți să supui la un sondaj de opinie probleme care țin de politica internațională, fără să oferi câteva precizări suplimentare. Pentru că, deși vedem politica internă, unde informațiile circulă mai repede, în domeniul politicii externe informațiile circulă, în România și nu numai, în medii mult mai specializate. Deci, înainte de a pune aceste întrebări, trebuie să oferi respondentului câteva detalii de background.

Adică, dacă pui o asemenea întrebare referitor la relațiile cu Rusia, trebuie să spui exact la cât se ridică volumul schimburilor comerciale în prezent, ce este acoperit de sancțiuni, ce nu este acoperit de sancțiuni, și care este potențialul. Dacă pui o întrebare așa simplă, oamenii pur și simplu nu știu ce să răspundă. Eu văd acest scor ca, de fapt, nu ceva rău sau bun, ci pur și simplu o imposibilitate de a răspunde. 49% înseamnă aproape de 50%. Deci opiniile sunt împărțite tocmai pentru că nu există date concrete”.

Procentul ridicat din mediul urban al celor care sunt de acord cu o relație mai apropiată din punct de vedere economic cu Rusia nu mai are nicio relevanță, mai spune acesta, arătând totodată că în alte țări această împărțire nu mai este folosită. 

„Sondajele în România, separația mediu-urban, mediu-rural au început să devină irelevante. Pentru că mediu-urban înseamnă și județul Ilfov, sau majoritatea celor care lucrează în București sau s-au mutat din București. Această diviziune nu mai are nicio relevanță în România”, mai explică Radu Carp.

Jumătate dintre români vor relații economice mai apropiate cu Moscova

Un sondaj realizat de Avangarde în perioada 27.12.2025 – 30.12.2025 indică faptul că românii sunt nemulțumiți de relațiile cu SUA sau cu Rusia, fiind de părere că pacea în Ucraina ar trebui semnată în condițiile impuse de SUA. 

În cazul în care pacea în Ucraina ar fi negociată în condițiile impuse de SUA considerați că aceasta ar trebui semnată în aceste condiții?

68% din respondenți indică „da”, în timp ce 18% indică „nu”. 

Răspunsurile diferă însă în funcție de mediul urban sau rural. Procentul celor care nu sunt de acord cu această afirmație din mediul rural este mai mare decât cel din mediul urban. 

Dumneavoastră personal considerați că dacă România ar fi atacată de Federația Rusă, țara noastră ar fi apărată de NATO?

74% indică „da”, iar 17% au răspuns „nu”. 

Încrederea în SUA scade însă în cazul celor din mediul rural, procentele fiind schimbate în sens invers cu peste 10%. 

Din punctul dumneavoastră de vedere ar trebui reintrodus serviciul militar obligatoriu în România?

În privința asta părerile sunt împărțite în mod aproape egal. 49% consideră că da, iar 47% consideră că nu ar trebui introdus. Această opinie este accentuată în mediul rural, în timp ce în mediul urban opinia este aceea că ar trebui introdus serviciul militar. 

Citește și: Planul de pace „fără dinți” riscă să nu-l oprească pe Putin, avertizează analiștii, în timp ce liderii se reunesc la Paris

Din punctul dumneavoastră de vedere România ar trebui să se înarmeze rapid pentru a își consolida capacitatea de apărare?

71% indică „da”, iar 22 indică „nu”. Procentul celor care consideră că ar fi nevoie de o înarmare mai rapidă este mai mare în mediul urban, iar cei care indică „nu” sunt mai numeroși în mediul rural. 

Dumneavoastră personal sunteți mulțumit de nivelul relațiilor bilaterale dintre România și SUA?

36 au indicat „da”, iar 56% au indicat „nu”. Cei mai numeroși nemulțumi sunt în mediul urban. 

Ținând cont de modul în care arată astăzi Federația Rusă, economic vorbind, credeți că România ar trebui să aibă relații mai apropiate, economice, cu aceasta?

48% au răspuns „da”, în timp ce 49 au răspuns „nu”. Procentul celor care cred că ar fi nevoie de o relație mai apropiată este mai mare în mediul urban, față de cel rural. În mediul rural opinia este aceea că nu este nevoie de o relație mai apropiată. 

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1000 de respondenți, prin metoda CATI. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%. Avangarde este deținut de sociologul Marius Pieleanu. 

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
digi24.ro
image
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
stirileprotv.ro
image
Președintele României, Nicușor Dan, spune că „a umblat cu colindul 2 zile” de Crăciun: „Am primit mănuși și șosete”. De Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile
gandul.ro
image
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
mediafax.ro
image
Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Bărbat blocat 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112
antena3.ro
image
Ce taxă trebuie să plătească acum un bucureştean pentru un apartament de 50 mp, vechi de jumătate de secol
observatornews.ro
image
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
cancan.ro
image
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
prosport.ro
image
Sfântul Ion sau Sfântul Ioan? Cum spunem corect, de fapt?
playtech.ro
image
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Doliu uriaș! Autorul Michael Schumacher a murit la 75 de ani: „Tatăl meu era…”
wowbiz.ro
image
Boicot fiscal! Este iureş pe reţelele de socializare împotriva Guvernului Bolojan
romaniatv.net
image
Când vin banii de pensii pe card în ianuarie 2026. Anunț și pentru seniorii care așteaptă poștașii: Posibile întârzieri
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
click.ro
image
Ce lucrări trebuie făcute în grădină în luna ianuarie. Acest truc ajută pomii să treacă ușor peste perioada rece
click.ro
image
Irinel Columbeanu și-a luat în serios rolul de „frate”, după ce s-a pocăit: „Stă la căldurică și citește Biblia.” De ce nu a petrecut Sărbătorile cu fiica Irinuca?
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
1 cornel pasat si sotia jpg jpeg
Cum e viaţa lui Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, de când a renunţat la burlăcie şi a devenit tătic
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor

OK! Magazine

image
2026 se va simți ca o doză triplă de espresso! Catapultați în altă realitate, trăim vremuri ca în 1989

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare