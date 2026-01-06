Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la licitațiile pentru autostrăzi

Schimbare majoră pe piața infrastructurii rutiere din România la începutul anului 2026. Danlin XXL, o companie din județul Neamț fără niciun kilometru de autostradă în portofoliu, a reușit performanță să adjudece trei contracte în valoare totală de peste 10 miliarde de lei pentru realizarea unor drumuri de mare viteză în Moldova, depășind la licitații și în instanță grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu.

Regiunea Moldovei a devenit, la acest început de an, scena unei răsturnări de ierarhii. Dacă până recent grupul UMB era considerat liderul de neclintit al șantierelor din estul țării, finalul anului 2025 a adus o serie de înfrângeri pentru „regele asfaltului”. Beneficiarul? Compania Danlin XXL, controlată de Dan Amurăriței, care a reușit să câștige la licitație trei contracte majore pentru realizarea unor drumuri de mare viteză.

„Cadoul” de Crăciun: CNSC dă undă verde pentru A8 Moțca – Târgu Frumos

Cea mai recentă lovitură aplicată grupului UMB a venit chiar în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins contestația depusă de UMB împotriva rezultatului licitației pentru Lotul Moțca (Târgu Neamț) – Târgu Frumos (Tronsonul 1 din A8). Această decizie elimină ultimul obstacol major, permițând Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) să semneze contractul de 4,76 miliarde de lei, fără TVA, cu asocierea condusă de Danlin XXL.

Succesul de pe 31 decembrie completează un trimestru de aur pentru constructorul nemțean. În noiembrie 2025, Curtea de Apel București a tranșat definitiv disputa privind Lotul 1D Joseni – Ditrău (A8), respingând tot o contestație a UMB. Astfel, Danlin XXL (lider), împreună cu partenerii de la Groma Hold (Bulgaria) și Intertranscom Impex, au securizat contractul de 821 milioane lei,fără TVA, pentru cei 14,4 km din județul Harghita.

În decembrie 2025, CNIR a atribuit aceleiași asocieri conduse de Danlin XXL contractul pentru proiectarea și construirea Drumului Expres (DEx) Bacău – Piatra Neamț. Investiția este estimată la 5,17 miliarde de lei, fără TVA.

Controverse

În ciuda ascensiunii fulminante, imaginea Danlin XXL rămâne sub semnul întrebării din cauza istoricului său. Firma este deținută de Dan Amurăriței, personaj descris de presa locală drept un apropiat al fostului „baron” de Neamț, Ionel Arsene. Acesta din urmă a fost condamnat definitiv în 2023 la 6 ani și 8 luni de închisoare, însă nu a putut fi încarcerat după ce a fugit în Italia.

Numele Danlin XXL este legat indirect și de prăbușirea Podului de la Luțca, în iunie 2022. Compania a făcut parte din asocierea care a reabilitat podul ce s-a prăbușit la doar câteva luni de la inaugurare, însă nu a fost cea care a efectuat lucrările propriu-zise. Acestea au fost realizate de firma Darcons, deținută de tatăl fostului deputat PSD, Alexandru Rotaru, cel care a activat chiar în Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților.

Compania a fost implicată și în asocierea care, în 2019, a obținut fără licitație din partea CNAIR un contract de peste 253 de milioane de lei pentru reabilitarea drumului național Bicaz – Poiana Largului. Conform unui raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor, citat de Newsweek, inspectorii au descoperit nereguli grave în atribuirea contractului, care ar fi trebuit supus unei licitații publice. Din asociere au mai făcut parte și firmele controlate de Gheorghe Vlăsie, zis „Ginel”, „cumătrul” lui Ionel Arsene.

Potrivit sursei citate, garanția de bună execuție de 10% din prețul contractului nu a fost depusă la data semnării contractului, așa cum prevedea expres înțelegerea. Ulterior, pe în mai 2019, s-a semnat un act aditional prin care a fost introdusă în contract subclauza care prevedea că „antreprenorul poate constitui garanția de bună execuție și prin rețineri succesive”. Prin urmare, CNAIR a reținut ca garanție o sumă de 22 milioane de lei din facturile achitate antreprenorului în perioada mai 2019 - octombrie 2019. Scrisoarea de garanție a fost emisă cu o întârziere de cinci luni, pentru că banii reținuți de DRDP Iași ca garanție au fost folosiți pentru plăți ulterioare.

87 de contracte cu statul în ultimii 2 ani

Între 2018 și 2024, Danlin XXL și-a multiplicat indicatorii de cinci ori. Cifra de afaceri a crescut de la 112 milioane lei la peste 562 milioane lei, profitul net a ajuns la 154,3 milioane lei, în timp ce numărul de angajați s-a triplat, ajungând la 484 de salariați.

Totul a fost posibil grație a sute de contracte încheiate cu instituțiile publice. Potrivit datelor din platforma SICAP analizate de „Adevărul” doar în ultimii 2 ani Danlin XXL a câștigat 87 de contracte în valoare de peste 12 miliarde de lei. Cele mai multe înțelegeri (17) au fost cu Compania Națională de Investiții. Acestea au vizat în general preponderent lucrări în primă urgență, drumuri comunale și sătești.

Danlin XXL a mai avut cinci contracte cu Primăria Roman, trei cu Consiliul Județean Neamț, trei cu Consiliul Județean Bacău și două cu Regionala Iași din cadrul CNAIR. Pe lângă acestea, Danlin a mai 53 de contracte încheiate cu primării de comune din Iași, Neamț, Bacău, Vaslui și Suceava.

Ministrul Ciprian Șerban, promovat de Arsene

Coincidență, actualul ministru al transporturilor, Ciprian Șerban (39 de ani), este originar tot din județul Neamț. Potrivit Europa Liberă, Șerban și-a început cariera politică în 2012, ca consilier județean din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu (PPDD).

Citește și: Dorinel Umbrărescu anunță public câți kilometri din Autostrada Moldovei vor fi gata în 2026

Un an mai târziu, a trecut la Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR), condusă de Gabriel Oprea. După alianța dintre UNPR și PSD, Șerban a intrat în rândurile Partidului Social Democrat, unde, în 2016, sub protecția liderului de atunci, Ionel Arsene, a devenit liderul Tineretului Social Democrat din Neamț.

În același an, Șerban a fost ales deputat PSD, funcție pe care o ocupă și în prezent. În prima jumătate a anului 2025, înainte de a fi numit ministru al Transporturilor, el a deținut funcția de președinte al Camerei Deputaților.