Cantități industriale de droguri într-o fabrică ilegală din Cluj: 20.000 de colete dopante pregătite de „chimistul” grupării

0
0
Publicat:

Un tânăr din Cluj a fost trimis în judecată într-un amplu dosar de trafic de substanțe dopante și produse psihoactive, procurorii acuzându-l că a devenit, la începutul anului 2023, „chimistul” unei grupări de crimă organizată. Potrivit anchetatorilor, ar fi produs și manipulat substanțe cu grad mare de risc într-o fabrică clandestină dintr-o localitate clujeană.

Rețeaua ar fi produs aproape zeci de mii de colete cu substanțe dopante, FOTO Arhivă DIICOT
Rețeaua ar fi produs aproape zeci de mii de colete cu substanțe dopante, FOTO Arhivă DIICOT

Faptele ar fi avut loc între ianuarie 2023 și mai 2024, relatează actualdecluj.ro.

Potrivit rechizitoriului, rețeaua ar fi produs aproape 20.000 de colete cu substanțe dopante, expediate prin firme de curierat și companii controlate de grupare. În urma perchezițiilor, anchetatorii au identificat peste 2,5 tone de materii prime și sute de mii de fiole, comprimate și flacoane. Peste 200 de colete ar fi fost trimise în străinătate, în cadrul unei operațiuni de vânzare internațională.

Tânărul este acuzat și că ar fi produs ilegal sibutramină, un compus psihoactiv interzis, pe care l-ar fi distribuit fără autorizație. Potrivit procurorilor, rețeaua ar fi fost folosită și pentru spălarea banilor proveniți din aceste activități.

În timpul perchezițiilor din mai 2024, la domiciliul mamei inculpatului au fost găsite aproximativ 38.000 de euro și 25.000 de lei, sume pe care acesta a recunoscut că le deține.

Inculpatul, „piesă esențială” în mecanismul infracțional

Tribunalul Cluj a decis recent menținerea sechestrului asupra banilor, respingând cererea inculpatului de ridicare a măsurii. Judecătorii au argumentat că sumele sunt necesare pentru eventualele confiscări și pentru acoperirea cheltuielilor judiciare.

Instanța a subliniat amploarea activității descrise în rechizitoriu, vorbind despre o structură de crimă organizată cu funcționare de tip industrial. Judecătorii au apreciat că inculpatul nu a avut un rol marginal, ci unul central, fiind responsabil de producția substanțelor.

În motivare este amintită și o conversație ambientală în care tânărul ar fi afirmat explicit că banii îi aparțin, precizând că se află „la mama”.

Tribunalul a considerat că aceste declarații indică asumarea sumelor, iar menționarea mamei se referă doar la locul de depozitare.

14 inculpați, într-un dosar 90 de volume de probe

În dosar, unul dintre cele mai complexe de acest tip instrumentate la Cluj, apar 14 inculpați și un volum masiv de probe. Cei  mai mulți dintre ei, inclusiv tânărul acuzat de rolul de „chimist”, au ales procedura simplificată a recunoașterii faptelor.

Decizia privind menținerea sechestrului a fost pronunțată pe 29 decembrie 2025 și a putut fi contestată.

Ce sunt sibutramina și efedrina

Sibutramina este o substanță cu efecte psihoactive, folosită în trecut ca medicament pentru slăbit. Acționează asupra sistemului nervos central, reducând apetitul. Utilizarea necontrolată poate provoca hipertensiune, probleme cardiace și alte reacții severe. În acest dosar, ar fi fost produsă și distribuită ilegal.

Efedrina este un stimulant al sistemului nervos central și cardiovascular, fiind utilizată medical în tratamentul astmului, bronșitelor sau hipotensiunii. Poate fi folosită ilegal ca precursor pentru droguri sintetice sau substanțe dopante. Manipularea fără autorizație constituie infracțiune.

