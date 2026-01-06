search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
7 ianuarie: Ziua în care s-a născut Elena Ceauşescu, numită de propaganda vremii „savant de renume mondial”

0
0
Publicat:

La data de 7 ianuarie 1916 s-a născut Elena Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu. În aceiași zi, în 1990 a fost abolită pedeapsa cu moartea în România, iar în 2015 a avut loc atentatul terorist de la sediul revistei satirice „Charlie Hebdo” din Paris. Tot pe 7 ianuarie se sărbătorește Soborul Sfântului Ioan Botezătorul dar și Crăciunul în calendarul iulian.

Elena Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu FOTO: Profimedia
Elena Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu FOTO: Profimedia

1502: S-a născut Papa Grigore al XIII-lea, părintele calendarului Gregorian

Papa Grigore al XIII-lea, născut Ugo Boncompagni, a venit pe lume pe 7 ianuarie 1502 la Bologna și a decedat  pe 10 aprilie 1585 la Roma, Statele Papale.

Papa Grigore al XIII-lea, părintele calendarului Gregorian FOTO: Wikipedia
Papa Grigore al XIII-lea, părintele calendarului Gregorian FOTO: Wikipedia

Papa Grigore al XIII-lea este cunoscut mai ales pentru comisionare și pentru că în anul 1582 a introdus un nou calendar (calendarul gregorian).

România a adoptat Calendarul Gregorian în urmă cu peste un secol.

În martie 1919, guvernul de la Bucureşti a emis un Decret-lege, prin care era adoptat Calendarul Gregorian. Astfel, ziua de 1 aprilie 1919 devenea 14 aprilie 1919.

1610: Galileo Galilei a observat patru sateliți ai planetei Jupiter

La 7 ianuarie 1610, în timp ce observa planeta Jupiter, cu ajutorul telescopului, Galileo a sesizat că acesta era însoțită de patru puncte strălucitoare, despre care a presupus inițial că sunt stele fixe.

Galileo Galilei, unul dintre cei mai cunoscuți savanți FOTO: Wikipedia
Galileo Galilei, unul dintre cei mai cunoscuți savanți FOTO: Wikipedia

Cu toate acestea, observații ulterioare au arătat că aceste puncte se mișcau în jurul lui Jupiter, iar Galileo a dedus corect că aceste obiecte erau mai degrabă sateliți decât stele, conform worldatlas.com.

Galileo descoperise patru sateliți complet noi. Descoperirea sa a oferit și dovada observațională că, spre deosebire de ceea ce se credea la acea vreme, nu totul orbitează în jurul Pământului.

Deși descoperirile lui Galileo sunt considerate semnificative astăzi, ele nu au fost bine primite la acea vreme. Înțelepciunea predominantă era că totul orbitează în jurul Pământului și care includea soarele, planetele și stelele. De asemenea, se credea că Pământul se află în centrul universului.

Cei patru sateliți descoperiți de el au fost denumiți mai târziu cele patru luni galileene ale lui Jupiter. Mișcându-se în ordine de la cel mai interior la cel mai exterior, ei sunt Io, Europa, Ganymede și Callisto. Ganymede este cea mai mare dintre cele patru și cea mai mare și mai masivă lună din sistemul solar. Având un diametru de 3.273 mile (5.268 kilometri), este mai mare decât Mercury, care are un diametru de 3.032 mile (4.879 kilometri). De fapt, Ganymede este atât de mare încât, dacă ar orbita Soarele, ar fi definit mai degrabă o planetă decât o lună.

1885: S-a născut pianista de origine română Clara Haskil

Clara Haskil s-a născut pe 7 ianuarie 1895 la Bucureşti, într-o familie de evrei.

Clara haskil pian jpg

Primele lecţii de pian le-a primit de la mama ei, iar la vârsta de numai cinci ani, viitoarea mare pianistă a concertat în faţa Reginei Elisabeta a României.

Clara Haskil a urmat cursurile Conservatorului din Paris, unde a fost eleva renumitului pianist Albert Cortot.

Pianista a cunoscut adevărata consacrare pe scenele internaţionale, abia după cel de-Al doilea război mondial, atunci când a susţinut concerte sub bagheta unor dirijori faimoşi precum Leopold Stokowski şi Thomas Beecham.

Artista a murit pe 7 decembrie 1960, la Bruxelles.

1916: S-a născut Elena Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu

Elena Ceauşescu este unul dintre cele mai controversate personaje ale istoriei contemporane a României.

Elena Ceaușescu a fost numită „Savant de renume mondial" FOTO: Arhivă
Elena Ceaușescu a fost numită „Savant de renume mondial” FOTO: Arhivă

S-a născut undeva între 1916 şi 1919, data naşterii fiind modificată ulterior, din raţiuni cunoscute doar de partid, în satul Petreşti, judeţul Dâmboviţa, la numai 40 de kilometri de locul unde avea să fie executată la şapte decenii diferenţă.

Lenuţa provenea dintr-o famile de ţărani săraci, aşa cum avea să mărturisească. 

 „După Revoluţie, au ieşit la iveală, însă, câteva zvonuri din partea locului, care păreau să i se potrivească. Era subţire şi înaltă. Iar în sat, i se spunea «Păsărica». Şi asta fiindcă nu obişnuia să poarte chiloţi”, preciza Edward Behr în lucrarea sa „Kiss the Hand You Cannot Bite”.

Avea să se potrivească perfect cu Nicolae Ceauşescu, copilul din Scorniceşti care este descris aproape în acelaşi mod, tăcut, introvertit, cu un defect de vorbire care îl făcea să fugă de ceilalţi. Lenuţa nu a făcut mai mult de patru clase. La fel ca viitorul soţ, nu avea o înclinaţie către învăţătură fiind o elevă slabă. De altfel nici părinţii nu-şi doreau să devină o intelectuală. După cele patru clase absolvite au ţinut-o pe lângă casă.

Gogu Petrescu, fratele ei mai mare, a fost cel care a adus-o în Capitală. A ajuns textilistă cu acte în regulă şi s-a apropiat de cercurile comuniste, tot datorită fratelui. 

L-a cunoscut mai întâi pe Marin Ceauşescu, viitorul său cumnat. Unul dintre membrii anturajului său scria că Lenuţa s-a iubit cu Marin Ceauşescu înainte să-l cunoască pe Nicolae. Aşa a ajuns în „Cercul Cultural Muncitoresc” şi mai apoi, în 1937 a devenit  membră a Partidului Comunist Român. Nu a participat însă la nicio acţiune, deşi ulterior în anii 70 au fost trucate poze care-i plasau pe soţii Ceauşescu la mari mitinguri muncitoreşti.

A ajuns să fie numită „Savant de renume mondial”, atribuindu-și lucrările unor cercetători, dar a sfârșit a fi considerată inspiraţia malefică a lui Nicolae Ceauşescu.

Au murit împușcați, împreună, în decembrie 1989.

1928: S-a născut scriitorul şi scenaristul William Peter Blatty

Scriitorul şi scenaristul William Peter Blatty s-a născut pe 7 ianuarie 1928 la New York, fiind fiul unor imigranţi libanezi Peter Blatty (tâmplar) şi Mary Mouakod Blatty. Tatăl său a părăsit familia când William avea şase ani, lăsând-o pe soţia sa să crească cinci copii.

William Peter Blatty a fost nominalizat la trei categorii ale Globurilor de Aur FOTO: Wikipedia
William Peter Blatty a fost nominalizat la trei categorii ale Globurilor de Aur FOTO: Wikipedia

S-a afirmat ca scriitor de romane şi scenarii - inclusiv pentru filme de comedie, precum „A Shot in the Dark” şi „What Did You Do in the War, Daddy?”.

William Peter Blatty s-a împrietenit cu actriţa Tippi Hedren la începutul anilor 1970. El i-a dat o copie a romanului său nepublicat „Exorcistul” şi ea a fost atât de impresionată, încât i-a spus soţului său, agentul Noel Marshall, că ar trebui să-l reprezinte pe Blatty în publicarea romanului şi, apoi, în adaptarea cinematografică a acestuia, potrivit Imdb.

Romanul din 1971 a devenit bestseller, un adevărat fenomen, iar Marshall a fost creditat ca producător executiv pentru adaptarea cinematografică - „The Exorcist” (1973). Volumul s-a vândut în 13 milioane de copii şi s-a aflat timp de 17 săptămâni pe locul 1 în topul de bestseller-uri ale „New York Times”.

William Peter Blatty a scris şi scenariul filmului, recompensat cu un Oscar şi un Glob de Aur pentru cel mai bun film. În 1978, Blatty şi-a adaptat romanul „Twinkle, Twinkle, Killer Kane!” redenenumindu-l „The Ninth Configuration”, iar în 1980 a scris, regizat şi produs o versiune de film.

În 1981, a fost nominalizat la trei categorii ale Globurilor de Aur, printre care cel mai bun film, şi a câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu în cadrul unei competiţii care au inclus „The Elephant Man” (1980), „Ordinary People” (1980) şi „Raging Bull” (1980).

În 1983, a scris „Legion”, o continuare a lui „The Exorcist”, care a devenit ulterior baza filmului „The Exorcist III”. 

1943: A murit fizicianul şi electronistul Nikola Tesla

Nikola Tesla s-a născut la 10 iulie 1856 in satul Similjan din Croaţia și a murit pe 7 ianuarie 1943, la New York, SUA. Pe tatăl său îl chema Milutin Tesla, și era preot în sat, iar pe mama sa o chema Gica Mandici.

Nikola Tesla a construit primele motoare de curent alternativ FOTO: Arhivă
Nikola Tesla a construit primele motoare de curent alternativ FOTO: Arhivă

Nikola Tesla a învăţat la şcoli celebre, precum Politehnica din Graz.

Tesla a descoperit câmpul magnetic învârtitor, curentul electric alternativ, a construit primele motoare de curent alternativ, generatoare electrice, a inventat radioul, a construit un post de radio-emisie, a condus prin unde radio-electrice, de la mare distanţă, o navă in miniatură, care evolua pe un lac artificial, a aprins de la distanţă becurile ce urmau să lumineze un oraş, a imaginat radarul sau radiolocaţia şi a fost implicat in timpul celui de Al Doilea Război Mondial (1942) in „Proiectul Rainbow”, alias „Experimentul Philadelphia”, care trebuia să facă navele de război americane invizibile pentru radare.

El are o serie de realizări şi cercetări şi în alte domenii: al aviaţiei, al Fizicii nucleare, accelerând particule elementare cu ajutorul Generatorului de înaltă tensiune Van Graaff, construit de inventatorul cu acelaşi nume în anul 1931, a construit prima hidrocentrală, a realizat primele fotografii cu raze X, și a lucrat în cadrul Companiei Edison, etc.

1964: S-a născut actorul american Nicolas Cage

Nicolas Cage, pe numele său adevărat Nicholas Kim Coppola, s-a născut pe 7 ianuarie 1964, în Long Beach, California, SUA, ca fiu al unui profesor de literatură şi a unei mame dansatoare. Acesta mai are doi fraţi, Christopher Coppola, regizor, şi Marc Coppola, personalitate radio în New York, şi este nepotul regizorului Francis Ford Coppola şi văr cu regizorii Roman Coppola şi Sofia Coppola.

2 nicolas cage shutterstock 204048664 jpg jpeg

Pentru a evita acuzaţia că ar căuta să profite de pe urma unor legături de familie atât de strălucite, Nicholas a preferat să-şi schimbe numele în Nicolas (fără h) Cage, împrumut onomastic după eroul unei benzi desenate Luke Cage, ceea ce poate şi explică preferinţele sale pentru filmele de acţiune, cum este şi „Capcana viitorului”.

În 1999 a avut rolul principal în filmul „Bringing Out the Dead/Între viaţă şi moarte“, regizat de Martin Scorsese, iar rolul din 2003 din „Matchstick Men/Şarlatanii“ l-a propulsat în atenţia publicului şi a criticilor de specialitate.

În 2009, Nicolas Cage apare în rolul unui profesor care se confruntă cu previziuni terifiante despre viitorul planetei, în filmul SF „Knowing/Numere fatale“, apoi, în acelaşi an interpretează rolul unui poliţist corupt care este implicat în jocuri de noroc, trafic de droguri şi probleme cu alcoolul, în filmul „Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans/Păcatele unui poliţist - Ultimul apel: New Orleans“.

A mai apărut în pelicule precum „Kick-Ass/Rupe-tot“ (2010), „The Sorcerer’s Apprentice“ (2010), „Seeking Justice“ (2011), „Drive Angry“ (2011), „Can't Stop Losing You: Surviving the Police” (2012), ”The Frozen Ground” (2013), ,„Outcast” (2014), „Pay the Ghost” (2015) (...) „Prisoners of the Ghostland” (2021), „The Retirement Plan” (2022) etc.

1990: A fost abolită pedeapsa cu moartea în România

Eliminarea pedepsei cu moarte pentru crime pe timp de pace a fost reafirmată în articolul 16 al Constituției din 1923. La 24 septembrie 1938, legea nr. 3247 pentru implementarea noului cod penal din 1936 l-a pus pe acesta în acord cu noua Constituție a regimului autoritar al regelui Carol al II-lea din 20 februarie 1938:

Art. 15. Pedeapsa cu moartea se aplică în timp de război potrivit codului de justiție militară. Consiliul de Miniștri va putea decide aplicarea dispozițiunilor din alineatul precedent și în timp de pace, pentru atentate contra Suveranului, Membrilor Familiei Regale, Șefilor Statelor străine și demnitarilor Statului din mobile și în legătură cu exercițiul funcțiunilor ce le sunt încredințate, precum și în cazurile de tâlhărie cu omor și asasinat politic. 

Revoluția din 1989 a dus la abolirea pedepsei cu moartea FOTO: Arhivă
Revoluția din 1989 a dus la abolirea pedepsei cu moartea FOTO: Arhivă

În timpul celui de-al doilea război mondial, regimul antonescian a crescut numărul infracțiunilor pedepsite cu moartea, incluzând jaful, insurecția, rebeliunea, trădarea, spionajul și altele, în vreme ce numărul execuțiilor a crescut rapid. În România comunistă au fost executate 104 persoane.

Între 1965 si 1989 Tribunalul Militar București a condamnat la moarte 47 de persoane.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită prin decretul-lege nr. 6 din 7 ianuarie 1990 și a fost înlocuită cu pedeapsa detențiunii pe viață. Pe 12 ianuarie 1990, sub presiunea mulțimii care cerea pedeapsa cu moartea pentru zeci de lideri comuniști, trimiși în judecată pentru omor deosebit de grav, Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN) a decretat scoaterea în afara legii a Partidului Comunist Român și organizarea, în data de 28 ianuarie 1990, a unui referendum cu privire la pedeapsa cu moartea.

Cu zece zile înainte de referendum, CFSN a decis anularea acestuia, împreună cu anularea decretului prin care PCR fusese scos în afara legii. Conducerea CFSN, prin vocea lui Ion Iliescu, a recunoscut atunci că ideea referendumului a fost o greșeală politică. Constituția din 1991 a garantat dreptul la viață și a dispus clar interzicerea pedepsei cu moartea. Ultimele persoane condamnate la moarte și executate au fost soții Ceaușescu (25 decembrie 1989).

2011: A murit actorul şi regizorul Ion Vova

Ion Vova s-a născut pe 30 septembrie 1917 la Berlin, și a murit pe 7 ianuarie 2011 la București. El era cunoscut ca „Domnul Radio”, potrivit Radioului Public, numele lui fiind legat inseparabil de aşa-numitul „teatru la microfon", de emisiunile educative pentru copii şi de programele de divertisment „Ora veselă”, pe care le-a pus în undă vreme de 55 de ani. Fonoteca de Aur a Radio România este îmbogăţită cu „montările” sale din Molière, Shakespeare, Ibsen, Shaw, Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, Tudor Muşatescu şi Mircea Ştefănescu.

În lunga sa carieră, Vova a promovat la radio două generaţii de actori, mai ales de comedie, printre care: Stela Popescu, Alexandru Arşinel, Rodica Popescu - Bitănescu, Nicu Constantin şi Nae Lăzărescu.

2015: Atentatul terorist de la sediul revistei satirice „Charlie Hebdo” din Paris

Publicația „Charlie Hebdo” a fost vizată în ziua de miercuri, 7 ianuarie 2015, de un atac cu arme automate. 12 persoane au fost ucise, dintre care 10 sunt jurnalişti, alţi doi fiind poliţişti. Alte 11 persoane au fost rănite. La Paris a fost declarată alertă teroristă.

Publicația „Charlie Hebdo" a fost vizată de un atac în care au fost ucise 12 persoane FOTO: Arhivă
Publicația „Charlie Hebdo” a fost vizată de un atac în care au fost ucise 12 persoane FOTO: Arhivă

Atacatorii mascaţi au intrat în clădire în jurul orei locale 11.30 (12.30, ora României), chiar în timpul unei ședințe de redacție săptămânalului satiric, au deschis focul cu arme Kalaşnikov și au strigat strigând „Allah Akbar“ şi „Profetul a fost răzbunat“. Indivizii care au atacat redacţia publicaţiei au afirmat că sunt simpatizanţi ai reţelei teroriste Al-Qaeda.

„Charlie Hebdo” eate un jurnal satiric şi social, fără publicitate, iar sediul publicației a fost de-a lungul vremii ţinta mai multor atentate teroriste săvârşite de islamişti religioşi.

În paginile acestui săptămânal sunt publicate caricaturi, relatări, polemici şi glume. Folosind un ton ireverenţios şi nonconformist, „Charlie Hebdo” are o orientare profund antireligioasă şi de stânga, publicând articole despre extrema dreaptă, catolicism, islam, iudaism, cultură, politică etc.

Potrivit directorului publicaţiei, Stéphane Charbonnier, politica editorială a „Charlie Hebdo” reflectă „toate elementele pluralismului de stânga”, chiar şi subiectele mai sensibil de abordat.

Publicaţia „Charlie Hebdo” a fost lansată în 1969 şi a avut o apariţie neîntreruptă până în 1981. Ulterior apariţia a fost suspendată, iar, în decembrie 1982, a mai apărut un număr al acesteia. În 1992, „Charlie Hebdo” a reînceput să apară cu regularitate, fiind editată de Stéphane Charbonnier, cunoscut sub numele de Charb, un renumit caricaturist şi jurnalist francez. Predecesorii acestuia au fost François Cavanna (în perioada 1969 - 1981) şi Philippe Val (din 1992 până în 2009).

Titlul publicaţiei provine de la numele unui personaj din benzile desenate „Peanuts”, create de Charles M. Schulz.

Tot pe 7 ianuarie se sărbătorește Soborul Sfântului Ioan Botezătorul dar și Crăciunul în calendarul iulian, (în Republica Moldova, Ucraina, Rusia și alte țări ortodoxe de stil vechi).

