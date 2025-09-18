search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
Proteste violente în Franța. Membri ai sindicatului Sud Rail au pătruns în clădirea Ministerului Economiei și Finanțelor

Publicat:
Ultima actualizare:

Franța traversează o nouă zi de proteste masive, într-un climat social tensionat și marcat de nemulțumiri adânci față de politicile de austeritate. Transportul public este paralizat, școlile închise, iar în mai multe orașe mari se desfășoară manifestații împotriva proiectului de buget pentru 2026, care prevede tăieri semnificative ale cheltuielilor publice. Poliția a arestat miercuri sute de persoane în cadrul mitingurilor din toată Franța, după ce demonstranții au promis că vor „bloca totul” și vor paraliza țara.

Proteste violente în Franța/FOTO:AFP
Proteste violente în Franța/FOTO:AFP

Poliția a arestat miercuri sute de persoane în cadrul mitingurilor din toată Franța, după ce demonstranții au promis că vor „bloca totul” și vor paraliza țara. Protestele au avut loc pe fondul unor tulburări politice, în contextul în care președintele Emmanuel l-a numit pe noul prim-ministru Sébastien Lecornu pentru a conduce un parlament aflat în impas. Citiți liveblog-ul nostru pentru a vedea cum s-au desfășurat evenimentele zilei.

Sindicatele, reunite într-un front comun rar întâlnit, solicită investiții mai mari în servicii publice, impozitarea progresivă a celor bogați și anularea reformei pensiilor, extrem de contestată în ultimii doi ani.

Buget de austeritate, contestat în stradă

Guvernul anterior, condus de François Bayrou, a propus un buget cu reduceri de aproximativ 44 de miliarde de euro. Pierderea votului de încredere din 8 septembrie a dus la numirea noului premier, Sébastien Lecornu, considerat de mulți doar o continuare a aceleiași direcții politice.

„Schimbarea premierului nu schimbă nimic”, spune Juliette Martin, o studentă de 22 de ani prezentă la protestul din Paris. „Suntem o generație care trăiește cu nesiguranță și cu datorii. Nu ne mai reprezintă nimeni.”

Transport public paralizat, școli închise, instituții culturale afectate

Greva de joi are o anvergură națională: în Paris, metroul funcționează doar pe liniile complet automatizate (1, 4 și 14), iar autobuzele, tramvaiele și trenurile regionale înregistrează întârzieri sau anulări.

Pe rețelele SNCF, trenurile de mare viteză TGV circulă în proporție de 90%, însă Intercités și TER (trenurile regionale) au fost afectate sever – doar jumătate din curse sunt menținute.

Școlile sunt, de asemenea, serios afectate. Ministerul Educației estimează o rată de participare la grevă de peste 17% în rândul profesorilor, în timp ce sindicatele vorbesc despre procente mult mai ridicate: 45% în învățământul secundar și o treime în școlile primare.

În Paris, 23 din cele 24 de unități școlare dintr-un arondisment au fost închise. De asemenea, muzee precum Luvru și Versailles au anunțat că programul va fi perturbat, iar farmaciile – într-o proporție estimată la 90% – au tras obloanele în semn de protest față de reducerea compensațiilor pentru medicamente generice.

Proteste tensionate, arestări și intervenții ale forțelor de ordine

Manifestațiile au început înainte de răsăritul soarelui, cu primele incidente raportate în Paris, unde poliția a folosit gaze lacrimogene în confruntările cu protestatarii. Membri ai sindicatului Sud Rail au pătruns în clădirea Ministerului Economiei și Finanțelor, într-o acțiune simbolică de denunțare a politicilor de austeritate.

La nivel național, autoritățile au raportat 230 de acțiuni publice și 95 de tentative de blocare a unor obiective. Au fost efectuate 58 de arestări, dintre care 11 în regiunea pariziană.

„Aceste proteste sunt mai puțin intense decât anticipam”, a declarat ministrul de Interne în exercițiu, Bruno Retailleau, în cadrul unei conferințe de presă.

Nemulțumiri sociale adânci și apeluri politice la schimbare

Liderii politici ai stângii franceze vorbesc despre un moment critic. Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii Franța Nesupusă (LFI), a cerut ca premierul Lecornu să se prezinte în fața Parlamentului pentru un vot de încredere.

„Este o mișcare socială cu un impact politic profund”, a declarat Mélenchon. „Dacă nu vine singur în Parlament, vom introduce o moțiune de cenzură.”

Socialistul Olivier Faure a subliniat că este „un moment important, în care cetățenii încearcă să creeze o pârghie de presiune asupra Guvernului.”

Tensiuni în școli, fabrici blocate, producție redusă în energie

În Rennes, poliția a intervenit pentru a îndepărta elevii care blocau accesul într-un liceu. În Marsilia, protestatarii au blocat o fabrică de armament despre care se afirmă că furnizează echipamente Israelului.

Totodată, producția de energie a fost afectată: centrala nucleară Flamanville 1 a redus outputul cu 1,1 GW ca parte a acțiunilor sindicale.

Pe autostrăzile A57 și A50, șoferii au încetinit circulația într-o „operațiune melc”, protestând față de costul vieții.

Un test social și politic pentru noul guvern Macron

Protestele de joi sunt cele mai ample de la reformarea pensiilor din 2023 și vin într-un context în care încrederea în instituțiile politice este în scădere, iar nemulțumirea legată de costul vieții crește constant.

„Oamenii suferă, trăiesc cu sentimentul că sunt storși până la ultima picătură”, a spus Nadia Belhoum, angajată în transporturi publice.

„Serviciile publice se destramă sub ochii noștri”, a adăugat Claudia Nunez, profesoară, subliniind că „aceiași oameni plătesc mereu prețul politicilor de ajustare.”

Între austeritate și presiunea străzii

Ziua de 18 septembrie se conturează nu doar ca o demonstrație de forță sindicală, ci și ca un barometru al legitimității noului guvern în fața unei societăți polarizate.

Deși protestele nu au atins violența temută de autorități, ele arată că Franța rămâne fragilă – iar decalajul dintre cetățean și instituție pare, din nou, să se adâncească.

