Studenți, elevi, profesori și funcționari publici au fost așteptați miercuri la manifestații în Atena și Salonic, pentru a protesta față de costul ridicat al vieții și problemele din sistemul de educație. Mobilizarea are loc pe fondul nemulțumirilor sociale și amintește de protestele din Franța, relatează AFP.

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Protestatarii cer acces la educație publică și gratuită, salarii mai mari și măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor cu locuințele. Pentru mulți studenți, costurile tot mai ridicate ale vieții și ale studiilor au devenit greu de suportat.

„În Grecia, la fel ca în Franța, cerem o educație publică și gratuită”, a declarat Katia Koubousidou, președinta studenților de la Facultatea de Filosofie și Pedagogie a Universității Aristotel din Salonic.

Aceasta a avertizat că protestele nu se vor limita la o singură acțiune: „Nu va fi o mobilizare izolată. Avem un plan pentru a ne continua protestele”.

Cu o seară înaintea manifestațiilor, zeci de studenți au instalat corturi în Piața Syntagma din Atena, în fața Parlamentului, precum și pe o stradă pietonală din Salonic.

Este a doua mobilizare organizată într-o singură săptămână pentru a atrage atenția asupra costurilor ridicate ale locuințelor, care afectează în mod deosebit tinerii aflați la studii.

„Situația a devenit insuportabilă pentru noi”, a spus Katia Koubousidou, denunțând cheltuielile foarte mari pe care trebuie să le suporte studenții pentru educație.

Confederația funcționarilor publici Adedy a solicitat, la rândul său, întreruperea activității începând cu ora locală 11:00 și organizarea unui protest în capitala Greciei.

Mesajele afișate la manifestațiile din Salonic au făcut legătura cu mișcările de protest din Franța. Pe unele bannere se putea citi: „Grecia și Franța, revoltă pretutindeni, aceleași probleme, același dușman” și „Din Grecia până în Franța, luptăm pentru o educație publică și gratuită”.

Nemulțumirile vizează și condițiile din sistemul de învățământ. Elevii și profesorii de liceu reclamă lipsa infrastructurii, deficitul de personal și finanțarea insuficientă a educației.

Potrivit sindicatului profesorilor de liceu Olme, în școlile din Grecia sunt vacante aproximativ 15.000 de posturi didactice.

Datele Eurostat arată că Grecia a alocat educației 3,3% din produsul intern brut în 2023, sub media Uniunii Europene, de 4,7%.

Adedy cere creșteri salariale și sprijin consistent pentru profesori, exprimându-și totodată solidaritatea cu manifestațiile organizate de tineri și de alte categorii sociale din Franța.

Guvernul conservator de la Atena a încercat în ultimele zile să evite comparațiile dintre situația din Grecia și manifestațiile, uneori violente, din Franța.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat luni că țara sa nu se va mai întoarce „niciodată la perioada marilor frământări sociale” din timpul crizei financiare.

În acea perioadă, Grecia a fost afectată de măsuri de austeritate severe și profund nepopulare, care au avut consecințe importante asupra nivelului de trai al populației.

Deși salariul minim a crescut după criza financiară, acesta nu depășește în prezent 920 de euro net, potrivit informațiilor citate de AFP.