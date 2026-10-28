Protest al transportatorilor turci la granița cu Bulgaria. MAE avertizează șoferii români asupra întârzierilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe transportatorii români de marfă cu privire la un protest spontan al transportatorilor turci, desfășurat pe termen nedeterminat în apropierea a două puncte de trecere a frontierei dintre Turcia și Bulgaria. Circulația este îngreunată de cozile formate în ambele sensuri, însă punctele de frontieră rămân deschise.

Protest al transportatorilor turci la granița cu Bulgaria. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit MAE, protestele au loc la punctele de trecere Hamzabeyli–Lesovo și Kapikule–Kaptan Andreevo, unde timpii de așteptare pot crește din cauza aglomerației.

Deși traficul se desfășoară cu dificultate, autoritățile permit în continuare trecerea autoturismelor și a autocarelor.

Ministerul le recomandă șoferilor români de marfă care urmează să tranziteze frontiera turco-bulgară să respecte instrucțiunile autorităților turce și să se pregătească pentru eventuale întârzieri.

Transportatorii sunt sfătuiți să aibă suficiente rezerve de combustibil, apă potabilă și alimente neperisabile, în condițiile în care protestul se desfășoară pe o perioadă nedeterminată.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă sau urgentă pot apela telefonul de urgență al Consulatului General al României la Istanbul: +90 533 542 0695.

MAE recomandă consultarea informațiilor disponibile pe site-urile Consulatului General al României la Istanbul și Ministerului Afacerilor Externe.

De asemenea, ministerul le reamintește românilor care călătoresc în străinătate că pot folosi aplicația „Călătorește informat”, disponibilă în Google Play și Apple App Store, pentru a consulta recomandări și informații utile privind călătoriile.