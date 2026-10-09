Propagandistul lui Putin, reținut în Muntenegru alături de soție. SUA oferă 10 milioane de dolari pentru informații

Mihail Zvinciuk, fondatorul canalului rusesc de Telegram „Rybar”, cunoscut pentru mesajele favorabile Kremlinului, a fost reținut în Muntenegru împreună cu soția sa și trei colaboratori. Asupra grupului au fost descoperite drone, echipamente digitale sofisticate și alte dispozitive electronice. Cazul ar putea avea implicații internaționale, în condițiile în care Zvinciuk se află sub sancțiuni britanice, iar autoritățile americane îl suspectează de amestec în alegerile din SUA.

Mihail Zvinciuk, fondatorul canalului rusesc de Telegram „Rybar” Foto: FB

Operațiunea a fost desfășurată de ofițeri ai Departamentului de Securitate din Tivat și ai Agenției Naționale de Securitate din Muntenegru, în regiunea golfului Kotor, potrivit Dialog.

Serviciile de securitate ar fi știut dinainte despre sosirea lui Zvinciuk în țară și l-ar fi monitorizat timp de câteva zile înainte de reținere. Alături de acesta au fost reținuți soția sa și trei colaboratori din cadrul proiectului „Rybar”.

Ce au descoperit autoritățile asupra grupului

Agențiile de securitate din Muntenegru au raportat că membrii grupului aveau asupra lor drone, echipamente digitale sofisticate și diverse dispozitive electronice.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că Ambasada Rusiei în Muntenegru investighează circumstanțele în care a fost reținut Zvinciuk.

De ce este vizat de autoritățile occidentale

Mihail Zvinciuk este fondatorul canalului „Rybar”, care are peste 1,5 milioane de abonați pe Telegram și publică analize militare, în special despre războiul din Ucraina. Autoritățile occidentale au asociat rețeaua cu activități de propagandă pro-Kremlin și operațiuni de influență informațională.

Zvinciuk se află pe lista sancțiunilor Uniunii Europene din iunie 2023, iar Marea Britanie a impus, la rândul său, sancțiuni legate de activitatea sa și de rețeaua „Rybar”.

Statele Unite au oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care ar putea ajuta la identificarea sau localizarea unor persoane implicate în operațiuni de influențare a alegerilor americane, inclusiv persoane asociate cu „Rybar”.

Recompensa vizează informații relevante despre aceste activități și nu reprezintă o decizie de extrădare a lui Zvinciuk.

Existența unui tratat de extrădare între Muntenegru și SUA nu înseamnă că predarea lui Zvinciuk către autoritățile americane este automată. O eventuală extrădare ar depinde de temeiul juridic invocat și de procedurile judiciare aplicabile.