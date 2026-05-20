„Putin este un prost care își umflă obrajii”. Un propagandist rus lansează ironii usturătoare după vizita în China a dictatorului de la Kremlin

Vizita lui Putin în China a stârnit ridiculizări aspre chiar și din partea susținătorilor Kremlinului. Unii consideră că întâlnirea cu Xi Jinping nu a produs decât declarații goale ale dictatorului rus.

Politologul și bloggerul rus Ilia Remeslo, care a lucrat pentru Kremlin, l-a ironizat Putin după vizita în China, numindu-l „o cochilie goală, care își umflă obrajii”.

Potrivit acestuia, autoritățile ruse prezintă întâlnirea cu Xi Jinping ca pe un succes geopolitic, dar rezultatele reale sunt slabe: în loc de decizii economice majore, a existat o declarație și câteva idei generale. Printre principalele documente emise în urma vizitei s-au numărat o „declarație privind o lume multipolară” și o declarație comună privind „buna vecinătate și prietenia” între cele două țări.

„Tare! A meritat cu siguranță să meargă în China și să cheltuiească zeci de milioane de dolari din buget. Putin, cu sprijinul presei de la Kremlin (canalul TV al Kremlinului este deja plin de știri legate de China), va vinde aceste prostii cetățenilor ruși, prezentându-se drept un mare geopolitician”

„Nu vă lăsați păcăliți. Trimiteți aceste postări și altora, ca să nu cadă și ei în plasă. Putin e doar un prost care își umflă obrajii”, a scris Remeslo.

El a mai scris că regimul de la Kremlin va vinde acum aceste rezultate poporului rus ca dovadă a măreției lui Putin și a statutului său de „mare geopolitician”. Cu toate acestea, potrivit lui Remeslo, Moscova nu a ajuns la niciun acord important cu China.

Acesta este un semnal dureros pentru regimul de la Kremlin: Putin este acum criticat nu doar de oponenții războiului, ci și de foștii membri ai cercurilor pro-guvernamentale. Având în vedere dependența Rusiei de China, chiar și publicul Z observă că vizitele la nivel înalt se termină cu documente și declarații fără prea multă relevanță.

Anterior, canalul de Telegram „A șasea zi | ROMAN ROMANOV”, cu peste 30.000 de abonați, a scris că Putin „nu a ieșit niciodată în fața poporului” după cel mai mare atac al Ucrainei asupra Moscovei și se teme să fie alături de ruși în timpul unui război pe care el însuși l-a inițiat.

Propagandistul rus Roman Romanov scrie că Putin nu mai este capabil să-și îndeplinească atribuțiile și nu știe cum să pună capăt războiului cu Ucraina și, prin urmare, trebuie înlocuit. Personajul numit drept succesor al său este birocratul Serghei Kirienko.

„Poate că ar trebui să ne întrebăm în sfârșit: de ce avem nevoie de un președinte căruia îi este frică să fie alături de poporul său într-un război pe care chiar el l-a început? Nu știe cum să-l câștige, cum să-i pună capăt, cum să iasă din el și pur și simplu așteaptă momentul potrivit în speranța că totul se va rezolva de la sine? Lui Putin îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri, motiv pentru care nu vizitează Belgorodul, Kursk, Tuapse sau Krimsk”, scrie Romanov.

Ilia Remeslo este un avocat și blogger rus în vârstă de 42 de ani, cunoscut anterior ca un susținător fervent al Kremlinului și un critic al opoziției (inclusiv a echipei lui Alexei Navalnîi). În martie 2026, el a publicat o serie de mesaje dure în care l-a numit pe Vladimir Putin „președinte nelegitim” și a cerut ca acesta să fie judecat pentru crime de război.