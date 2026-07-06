Un propagandist rus a dezertat de pe front. Era cunoscut pentru că promova mobilizarea tinerilor pentru războiul din Ucraina

Un propagandist rus este dat în urmărire după ce ar fi dezertat de pe frontul din Ucraina. Acesta făcea parte dintr-o unitate dislocată pe direcția Donețk.

Dialog scrie că este vorba despre bloggerul Egor Guzenko, cunoscut sub pseudonimul „Trinadțatîi”. Acesta a fost dat în urmărire după ce ar fi părăsit fără permisiune unitatea militară în care era încadrat.

Potrivit jurnalistului ucrainean Denîs Kazanski, brigada din care făcea parte era dislocată pe direcția Donețk și participa la operațiuni pentru cucerirea localității Mala Tokmacika. Acesta susține că Guzenko a refuzat să participe la luptă și a părăsit unitatea militară.

Într-o postare pe Telegram, Kazanski afirmă că Egor Guzenko, care anterior promova intens războiul și cerea mobilizare generală în Rusia, a fost trimis într-o unitate de asalt după un incident legat de consumul de alcool, însă ulterior ar fi dezertat.

În noiembrie 2024, Guzenko a acceptat să semneze un contract cu Ministerul Apărării al Federației Ruse, evitând astfel o pedeapsă cu închisoarea.

Până atunci, el refuzase în mod deschis să participe la război, însă, potrivit relatărilor, perspectiva detenției l-a determinat să se înroleze ca militar de asalt.

Între timp, autoritățile ruse desfășoară razii pe străzi pentru a recruta noi soldați.

Astfel de acțiuni au avut loc în orașul Penza, aflat la aproximativ 500 de kilometri de Moscova, unde bărbați opriți pe stradă pentru verificări de rutină sau din cauza unor datorii minore ajung, potrivit relatărilor, să fie trimiși peste noapte în unități militare din zonele ocupate ale Ucrainei.

Conform datelor furnizate de proiectul pentru drepturile omului „Idite lesom” (n.r. „Du-te-n pădure”), care lucrează pentru a ajuta oamenii să evite mobilizarea de la începutul războiului împotriva Ucrainei în 2022, tactica autorităților ruse s-a rafinat într-un mod cinic.

Nu mai vorbim despre ordine de mobilizare trimise acasă, ci despre ambuscade stradale.

„Au combinat raziile agresive cu metodele de șantaj. Sunt vizați cei care au probleme cu legea sau datorii: persoane care nu au plătit pensia alimentară, foști condamnați sau cetățeni prinși băuți pe stradă. Poliția îi agață cu un pretext legal, dar în loc de arest contravențional, aceștia sunt duși direct la comisariat și forțați să semneze”, explică Ivan Ciuveleaev, fondatorul proiectului.