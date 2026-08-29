Proiectul de un miliard de euro de pe brațul Bala, reclamat de ecologiști la Comisia Europeană

Comisia Europeană a confirmat că organizația World Wild Fund for Life (WWF) Europa Centrală și de Est a depus o plângere oficială privind proiectul hidrotehnic planificat pe brațul Bala al Dunării, iar procedura rămâne deschisă până la clarificarea tuturor problemelor semnalate.

Brațul Bala Foto: Captură FB Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Potrivit unui reprezentant al Executivului european, sesizarea a fost înaintată în iunie 2024 și vizează conformitatea proiectului cu legislația europeană de mediu, precum și fundamentarea acestuia, relatează News.ro.

Oficialul a precizat că Bruxelles-ul monitorizează în continuare dialogul dintre autoritățile române și organizația reclamantă.

„Procedura de plângere rămâne deschisă până când se realizează progresul suficient în abordarea preocupărilor exprimate”, a transmis Comisia Europeană la solicitarea News.ro.

Proiect strategic pentru navigație și mediu

Finanțat prin Programul Transport 2021-2027 și din bugetul de stat, proiectul contestat vizează restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru îmbunătățirea navigației pe Dunăre și protecția mediului.

Lucrările propuse urmăresc redistribuirea debitului între Dunăre și brațul Bala, cu scopul de a asigura condiții mai bune pentru transportul naval și pentru migrația sturionilor. În urma intervențiilor, nivelul apei în zona bifurcației ar putea crește cu până la 1,2 metri.

Dialog între autorități și WWF

Comisia Europeană a precizat că, după analiza plângerii, a facilitat un dialog direct între Autoritatea de Management a Programului Transport și WWF CEE.

Bruxelles-ul a subliniat că este deschis oricărei soluții tehnice care respectă legislația europeană și națională, se bazează pe analize solide și este rezultatul unor consultări reale cu părțile interesate.

Oficialii europeni au confirmat că singura plângere primită pe această temă este cea depusă de WWF CEE, susținută de Comisia Dunării și Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea.

Dispută politică pe tema blocării proiectului

Subiectul a generat recent un schimb de acuzații între actuali și foști responsabili guvernamentali. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a susținut că organizațiile de mediu au contribuit la blocarea lucrărilor aprobate încă din 2024, invocând impactul asupra habitatului sturionilor.

De cealaltă parte, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a acuzat întârzieri administrative și lipsa implementării unui proiect considerat esențial pentru gestionarea problemelor generate de nivelul scăzut al Dunării.

În prezent, Comisia Europeană nu a făcut public conținutul corespondenței sau al plângerii, motivând că procedura este încă în desfășurare.