 Nou minim istoric pe Dunăre. La Cernavodă, nivelul a mai coborât cu 2 centimetri. La ce se așteaptă autorităţile | adevarul.ro
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Nou minim istoric pe Dunăre. La Cernavodă, nivelul a mai coborât cu 2 centimetri. La ce se așteaptă autorităţile

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Debitul Dunării la intrarea în România a ajuns la 1.400 de metri cubi pe secundă, cea mai mică valoare înregistrată până acum, iar la Cernavodă nivelul apei a scăzut cu doi centimetri, potrivit Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).

Nivlul Dunării a scăzut cu 2 cm faţă de ziua de ieri. FOTO: Apele Române
Nivlul Dunării a scăzut cu 2 cm faţă de ziua de ieri. FOTO: Apele Române

La Cernavodă, nivelul fluviului a mai coborât cu 2 centimetri față de ziua precedentă și a ajuns la -218 centimetri. Chiar dacă apa continuă să scadă, autoritățile spun că intervențiile efectuate pe brațul Bala și lucrările de dragaj au încetinit ritmul de retragere a fluviului și au câștigat câteva zile importante pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

„Debitul Dunării la intrarea în țară are astăzi 1.400 mc/s (un nou minim istoric) și se va menține la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staționare până miercuri, 12 august. Începând cu data de 13 august, debitul Dunării va crește și va ajunge la 1.450 mc/s”, au transmis reprezentanții ANAR.

La Cernavodă, nivelul apei a continuat să scadă și vineri, 7 august, cu încă 2 centimetri față de ziua anterioară, ajungând la cota de -218 centimetri, aceeași valoare înregistrată pe 3 august.Deși nivelul este în continuare în scădere, hidrologii spun că ritmul s-a redus considerabil față de estimările făcute la începutul lunii.

Dunăre 04 Apele Române jpg
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Dunăre 04 Apele Române jpg

Potrivit prognozei reactualizate a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Dunărea ar urma să ajungă la -230 de centimetri în 13 august, după care nivelul se va menține staționar.

„Acest lucru înseamnă că în șase zile nivelul va scădea cu aproximativ 10 centimetri, adică, în medie, cu unu-două centimetri pe zi”, precizează ANAR.

Autoritățile susțin că această evoluție este mai bună decât cea anticipată în urmă cu câteva zile, când prognoza indica pentru 9 august un nivel de -233 de centimetri, însă scăderea a fost mai lentă.

„Dacă ne raportăm la intervalul anterior de prognoză, reconfirmăm faptul că autoritățile au reușit să câștige prin eforturile de până acum alte câteva zile importante pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării CNE Cernavodă”, se arată în comunicatul Administrației Naționale „Apele Române”.

Instituția pune această evoluție pe seama intervențiilor desfășurate pe brațul Bala, unde Forțele Navale Române au dislocat formațiunea de stâncă ce îngreuna curgerea apei, scufundării celor patru barje, precum și a lucrărilor de dragaj efectuate de Administrația Fluvială a Dunării de Jos.

Reprezentanții ANAR spun că monitorizează permanent situația hidrologică și că vor continua măsurile tehnice pentru limitarea efectelor produse de nivelurile excepțional de scăzute ale Dunării.

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