Vizite-surpriză la Kiev. Liderii din Europa lucrează asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Premierul norvegian Jonas Gahr Store a sosit luni la Kiev, În aceeași zi, a sosit ministrul german de finanțe și vicecancelarul Lars Klingbeil, relatează DW.

Oficialul norvegian a fost întâmpinat la gară de ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andri Sibiha, și de șeful cabinetului prezidențial, Andri Iermak.

„Norvegia este unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri. Vizita prim-ministrului pentru discuții cu președintele Zelenski este un semnal puternic de solidaritate și sprijin pentru poporul nostru”, a scris Sibiha pe X.

Duminică, Norvegia a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare aproximativ 695 de milioane de dolari și care este destinat achizițiilor de sisteme de apărare aeriană. Germania și Norvegia finanțează împreună două baterii Patriot, inclusiv rachete.

La sosirea la Kiev pentru o vizită neanunțată, vicecancelarul Lars Klingbeil a dat de înțeles că scopul vizitei vor fi discuțiile despre garanțiile de securitate pentru Ucraina pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Este vorba despre securitatea Ucrainei, dar și a celei europene”, a spus el, subliniind necesitatea unor „garanții de securitate fiabile care să asigure o pace durabilă pentru Ucraina”.

Vicecancelarul a mai spus că Berlinul se consultă îndeaproape cu partenerii săi internaționali pe această temă și că Germania își va îndeplini responsabilitățile.

„Putin nu ar trebui să-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuși”, a spus Klingbeil. „Dimpotrivă: rămânem al doilea cel mai mare susținător al Ucrainei la nivel mondial și cel mai mare din Europa. Ucraina poate continua să se bazeze pe Germania.”

Comentariile vicecancelarului german vin după o rundă de discuții de pace dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska, care nu au produs un rezultat concret.

În weekend, vicepreședintele american JD Vance a declarat că s-au înregistrat progrese semnificative în negocierile cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, adăugând că Moscova s-a arătat dispusă să facă concesii substanțiale.

Germania pledează pentru garanții de securitate de tip NATO

Ucraina are nevoie de garanţii de securitate care „să se apropie îndeaproape de ceea ce înseamnă aderarea la NATO”, a declarat duminică ministrul de externe Johann Wadephul. Totodată, cât mai multe țări ar trebui să se alăture acestor garanții de securitate, inclusiv SUA.

El a spus că aproximativ 30 de ţări şi-au exprimat disponibilitatea în acest sens, inclusiv Japonia.

Sunt necesare garanţii de securitate care „să se apropie îndeaproape de ceea ce înseamnă aderarea la NATO”, a declarat el.

„Nu ne putem aştepta ca Ucraina să ia în considerare în mod serios concesii teritoriale dacă nu primeşte măcar o garanţie de securitate de la cât mai multe state posibil, astfel încât restul să fie apoi în siguranţă”, a declarat Wadephul.