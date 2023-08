Prințul Harry vorbește despre traumele sale, într-un documentar Netflix: de la pierderea mamei, la serviciul militar

În noul serial documentar, ducele de Sussex și-a descris traumele de natură emoțională, căpătate din cauza morții mamei sale, precum și după întoarcerea din serviciul militar în Afganistan în 2013.

Într-o serie de documentare Netflix despre Jocurile Invictus, „ Invictus: Trup și suflet”, Prințul Harry a povestit cum cea mai mare luptă a sa a dus-o cu el însuși. Nimeni din jurul său nu l-a putut ajuta cu adevărat. „Declanșatorul” principal al traumelor sale a fost serviciul militar în Afganistan, notează BBC News.

Prințul Harry vorbește, de asemenea, despre pierderea mamei sale, la o vârstă fragedă. În anul 1997, când a murit Prințesa Diana, el avea doar 12 ani.

„A-mi pierde mama la o vârstă atât de fragedă a fost o traumă pe care nu am fost niciodată conștient. Nu am discutat-o, nu am vorbit despre asta și am suprimat-o așa cum ar fi făcut-o majoritatea tinerilor”, a spus Harry.

Ducele de Sussex a continuat, dezvăluind momentul în care ajunsese, cu adevărat, la pământ și s-a gândit să apeleze la ajutor specializat.

„Din păcate, ca majoritatea dintre noi, prima dată când te gândești cu adevărat la terapie este atunci când stai întins pe podea în poziția fetală și probabil că îți dorești să te fi ocupat înainte de unele dintre aceste lucruri.”

Seria documentară, compusă din cinci părți, spune povestea competiției sportive a ducelui, dedicată militarilor și femeilor, oameni care au fost răniți și au rămas invalizi.

Jocurile Invictus, un ajutor pentru veteranii militari

Prințul Harry a spus că dorește ca Invictus să fie ca o plasă de siguranță pentru oamenii cărora le lipsește sprijinul sau înțelegerea propriilor „răni invizibile”.

„Nu aveam acea structură de suport, acea rețea sau acel sfat al experților, care să identifice ce se întâmplă, de fapt, cu mine”, a spus el.

Un alt veteran rănit i-a povestit ducelui despre „demonii” care l-au bântuit și l-au reținut.

Drept răspuns, Prințul Harry a explicat că, din propria experiență, pierderea mamei sale l-a lăsat „fără emoții.”

„Nu puteam să plâng, nu puteam simți, nu știam asta la momentul respectiv”, a dezvăluit el.

Dar adevăratul „haos” s-a produs când acele sentimente reprimate au fost eliberate, mai târziu, în viață. Prințul le-a subliniat concurenților importanța eliminării stigmatizării în jurul discuțiilor despre sănătatea mintală - sau ceea ce el a numit „aptitudine mentală”.

„Cu cât îi face pe oameni să se simtă mai inconfortabil, cu atât mai mult trebuie să vorbim despre asta”, a spus el.

Seria de documentare arată provocările fizice și psihologice cu care se confruntă veteranii militari răniți, în timp ce se pregătesc să participe la Jocurile Invictus, lansate pentru prima dată de Prințul Harry, în 2014.

El vorbește despre jocuri ca fiind răspunsul său la șocul de a vedea victime în războiul din Afganistan și sentimentul că publicul nu era pe deplin conștient de realitatea conflictului.

Harry a mers de două ori în Afganistan. Prima sa plecare, din 2008, s-a încheiat brusc când a fost încălcat embargoul media, în timp ce a doua a durat timp de patru luni și s-a încheiat în ianuarie 2013.

Acum, există concurenți din 23 de țări. Mai mulțit veterani răniți vorbesc despre importanța jocurilor ca forță înălțătoare în recuperarea lor, într-un documentar care urmărește călătoriile lor, adesea emoționante.

Următoarele jocuri vor avea loc la Dusseldorf, Germania, luna viitoare, iar seria se concentrează pe numărul tot mai mare de bărbați și femei ucraineni răniți, în urma invaziei ruse. Prințul Harry va fi prezent la jocurile din Germania, unde este de așteptat să i se alăture și soția sa Meghan.