Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Matei, băiatul din Vatra Dornei care a murit în accidentul rutier care a zguduit Suceava, va fi înmormântat sâmbătă. Moment emoționant la liceul unde învăța

Elevii și profesorii Liceului Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei au ieșit vineri, în pauza mare, în fața liceului, unde au rostit rugăciunea „Tatăl Nostru” și au păstrat un moment de tăcere în memoria lui Matei.

Matei avea 14 ani FOTO: Facebook
Matei avea 14 ani FOTO: Facebook

Comunitatea din Vatra Dornei este îndurerată după pierderea tragică a lui Matei, băiatul de 14 ani mort în urma accidentului rutier care a zguduit întreaga zonă. 

La  Liceul Teoretic „Ion Luca” a avut loc vineri un moment emoționant.

În semn de respect și omagiu, elevii și profesorii au ieșit, în pauza mare, în fața liceului, unde au rostit rugăciunea „Tatăl Nostru” și au păstrat un moment de tăcere în memoria lui Matei, coleg și copil plecat mult prea devreme dintre noi.

Moment de reculegere laa liceul ”Ion Luca” FOTO: Facebook/Orion Media Vatra Dornei
Moment de reculegere laa liceul ”Ion Luca” FOTO: Facebook/Orion Media Vatra Dornei

Priveghiul va avea loc la Schitul Sihăstria Sunători, unde Matei este depus și unde cei care l-au cunoscut îi pot aduce un ultim omagiu.

După ora 14:00, sicriul va fi dus la Mănăstirea Buciumeni – Fălticeni, unde slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă dimineață.

Conform informațiilor de ultimă oră, cele trei victime internate la spitalul din Suceava au fost detubate, iar cadrele medicale precizează că evoluția stării lor de sănătate este favorabilă, sub atentă supraveghere.

  Matei avea 14 an și era fiul unui preot din zona Vatra Dornei. El  murit în urma gravului accident în care mașina condusă de mama sa a plonjat în albia râului Bistrița. Copilul se afla pe bancheta din spate, iar impactul a fost extrem de violent. Medicii au făcut eforturi susținute pentru a-l salva, însă inima sa a cedat în spital, în ciuda intervențiilor chirurgicale complexe și a mobilizării cadrelor medicale.  

Matei era unul dintre cei cinci copii ai familiei și urma să participe, împreună cu frații săi, la slujba de Bobotează oficiată de tatăl lor, la doar câțiva kilometri de locul tragediei. Într-o curbă ușoară, femeia a pierdut controlul volanului, iar mașina a rupt balustrada podului și a căzut în albia râului. Martorii spun că pe carosabil era polei.

Medicii de la Spitalul Județean Suceava au precizat că doi dintre copiii rămași în viață, de 3 și 8 ani, sunt stabili, însă frații lor de 17 ani și respectiv un an se află în continuare în stare gravă la Terapie Intensivă. Mama copiilor a suferit, de asemenea, o intervenție chirurgicală și este în continuare internată, cu prognostic rezervat.

Suceava

