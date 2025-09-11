Orașul ucrainean Kupiansk, din regiunea Harkov, a fost aproape complet distrus de bombardamentele rusești. Autoritățile locale spun că peste 95% din clădiri sunt distruse sau avariate, iar aprovizionarea cu ajutoare umanitare a devenit imposibilă din cauza atacurilor cu drone și bombe aeriene ghidate.

Șeful Administrației Militare a orașului Kupiansk, Andrii Besedin, a declarat la Radio Hromadske că situația este deosebit de gravă.

„Din păcate, nimic nu s-a schimbat – situația este critică. Apropierea inamicului, utilizarea diverselor arme și a dronelor FPV, care practic așteaptă pe toate rutele logistice și căile de acces către oraș, nu ne permit nu numai să efectuăm în totalitate măsurile de evacuare, ci și să livrăm ajutor umanitar sau să reparăm rețelele de infrastructură critice. Bombele aeriene ghidate, care distrug orașul în fiecare zi, și astăzi, din păcate, peste 95% din oraș este distrus sau avariat. Cel mai important și mai îngrozitor lucru este că oamenii mor și sunt răniți în fiecare zi”, a explicat Andrii Besedin, citat de Ukrinform.

În ultima zi, rușii au aruncat patru bombe aeriene ghidate (KAB) asupra Kupiansk. Doar în luna septembrie, asupra comunității au fost efectuate peste 1.100 de lovituri, dintre care 36 cu bombe aeriene ghidate, inclusiv două de 1,5 tone. „Singurul lucru care poate salva vieți este evacuarea”, a subliniat Besedin.

Copil rănit, anchetă penală în desfășurare

Un caz care a șocat opinia publică este cel al unei fetițe de șase ani rănite în bombardamente, care se află acum în stare moderată la un spital din Harkov. Oficialii încearcă să stabilească de ce aceasta locuia în Kupiansk, deși toți copiii fuseseră evacuați la sfârșitul toamnei trecute.

→ Imaginea 1/9: Kupiansk, oraș devastat în proporție de 95% FOTO: X

„Un caz regretabil, scandalos. Acest copil a fost evacuat din districtul Kupiansk; ea nu este din comunitatea Kupiansk, ci dintr-una vecină. A fost evacuată cu forța împreună cu părinții ei. Modul în care a ajuns în oraș este acum investigat de către organele de drept, se desfășoară acțiuni de anchetă și există un dosar penal. Cred că acest caz le va arăta altor părinți care doresc să se întoarcă cu copiii în zone periculoase că acest lucru nu ar trebui făcut”, a declarat Besedin.

În prezent, în comunitatea Kupiansk mai trăiesc 1.785 de persoane, dintre care 780 pe malul drept al orașului. Ritmul evacuării este însă „extrem de lent”, au precizat autoritățile.