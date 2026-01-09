Președintele Senatului Mircea Abrudean, susținut de PNL la conducerea SRI: „România are nevoie de un stat capabil să reziste șocurilor externe, nu slăbit din interior”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avertizat vineri că România nu își poate permite „experimente politice” și că are nevoie de „stat capabil să reziste șocurilor externe, nu slăbit din interior”.

„Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent – cu războaie în vecinătate, tensiuni geopolitice majore și presiuni economice globale – România nu își poate permite experimente politice, improvizații sau crize artificiale”, a scris Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

El a avertizat că „Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de stabilitate, de instituții solide și de o formulă de guvernare predictibilă, capabilă să ofere siguranță cetățenilor, mediului de afaceri și partenerilor noștri internaționali.”

„În acest context internațional complicat, responsabilitatea politică înseamnă: un stat care funcționează, nu se blochează; decizii clare, nu conflicte permanente; continuitate în politicile economice și de securitate; respectarea angajamentelor României în UE și NATO”, a mai transmis acesta.

Președintele Senatului a mai adăugat că „România are nevoie de un stat capabil să reziste șocurilor externe, nu slăbit din interior de calcule electorale pe termen scurt.”

„Crearea de fracturi în societate și alimentarea disensiunilor nu fac decât să slăbească România. Acum este momentul pentru responsabilitate, maturitate politică și consolidarea direcției euroatlantice a țării”, a conchis el.

Mircea Abrudean face parte dintre numele vehiculate pentru șefia SRI. Acesta este susținut de PNL, în timp ce la SIE, PSD ar avea în vedere mai multe variante – Vasile Dîncu, Claudiu Manda și europarlamentarul Andi Cristea – însă favorit rămâne consilierul prezidențial Marius Lazurcă.

Conform surselor, numirile la SRI și SIE vor fi tratate „la pachet” cu cele de la șefia parchetelor, dat fiind că PSD deține rolul decisiv în coaliție și ministerul Justiției – cel care face propunerile pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT. Procedura pentru desemnarea șefilor parchetelor va fi declanșată în curând de ministrul Justiției, Radu Marinescu, iar după propuneri urmează avizul consultativ al CSM și decizia finală a președintelui.