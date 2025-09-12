Zelenski avertizează: sistemele Patriot nu sunt soluția pentru dronele rusești. Ucraina propune Poloniei sprijin tehnic împotriva atacurilor aeriene

Sistemele americane de apărare antiaeriană de tip Patriot, considerate până recent un pilon al protecției spațiului aerian în Europa, nu oferă o soluție eficientă în fața valurilor tot mai dese de drone de atac lansate de Rusia.

Declarația aparține președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a atras atenția, în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul său finlandez Alexander Stubb, asupra dezechilibrului economic și operațional dintre aceste sisteme și tipul de amenințări cu care se confruntă în prezent Europa de Est.

Rachete de milioane împotriva dronelor de zeci de mii

„O rachetă Patriot costă 2-3 milioane de dolari. Un Shahed – sau ceea ce rușii numesc Gerani – nu depășește 100.000 de dolari,” a subliniat Zelenski. „Utilizarea sistemelor Patriot împotriva dronelor nu este sustenabilă. Nu e o soluție.”

În prezent, Statele Unite, principalul furnizor al acestor sisteme, produc în medie între 50 și 60 de rachete de interceptare pe lună. În același timp, Rusia a reușit, în vârf de ofensivă, să lanseze între 500 și 800 de drone într-o singură zi împotriva infrastructurii ucrainene — o disproporție care, potrivit Kievului, arată că e nevoie de o regândire profundă a arhitecturii defensive occidentale.

O ofertă către Polonia: cooperare tehnică, nu doar solidaritate politică

În acest context, Ucraina a propus Poloniei un parteneriat tehnic în combaterea dronelor, pornind de la propriul know-how acumulat în timpul războiului. Comandantul forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a inițiat deja un contact oficial cu partea poloneză, iar, potrivit lui Zelenski, „urmează doar pașii tehnici pentru punerea în aplicare a colaborării.”

Oferta vine într-un moment de vulnerabilitate pentru Varșovia. Pe 10 septembrie, Polonia a anunțat pentru prima dată interceptarea unor drone rusești în propriul spațiu aerian — o evoluție semnificativă care a determinat închiderea temporară a Aeroportului Chopin din Varșovia și a intensificat presiunea publică asupra guvernului condus de Donald Tusk.

Polonia cere sisteme Patriot. Dar și aliații au rezerve

Îngrijorată de repetarea atacurilor, Polonia a solicitat aliaților livrarea urgentă de noi sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv Patriot, dar și tehnologii specializate în detectarea și neutralizarea dronelor. Potrivit Bloomberg, este vorba despre primul astfel de demers oficial formulat de Varșovia de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

„Avem nevoie de Patriot, dar și de o veritabilă ‘barieră antidrone’,” a declarat ministrul polonez de externe Radosław Sikorski, în cadrul unei conferințe de presă. În discuție s-ar afla inclusiv extinderea misiunii NATO de patrulare aeriană cu avioane de tip Typhoon, care au fost staționate deja în Polonia pentru o perioadă limitată.

Însă răspunsul aliaților nu e lipsit de rezerve. Adjunctul ministrului apărării din Germania, Jens Plötner, a avertizat că prioritățile ar trebui să rămână în Ucraina, unde atacurile masive rusești continuă. El a sugerat că orice redistribuire de echipamente trebuie analizată atent, ținând cont de presiunea constantă asupra Kievului.

NATO în căutarea unei soluții funcționale

Tot mai mulți oficiali din cadrul Alianței Nord-Atlantice recunosc că folosirea avioanelor de vânătoare F-35 pentru interceptarea dronelor nu este o soluție viabilă. În schimb, privirile se îndreaptă spre experiența Ucrainei, care, cu resurse mult mai limitate, a dezvoltat metode alternative de apărare — de la rețele radar mobile până la interceptori de cost redus și sisteme de bruiaj electronic.

În contextul în care frontul estic al Europei devine tot mai activ și mai volatil, lecțiile din Ucraina par să devină ghidul informal pentru un Occident care încă își ajustează reflexele defensive la noile realități ale războiului tehnologic.