Prințul Andrew riscă „urmărirea penală privată” pentru acuzații de agresiune sexuală, corupție și abuz în serviciu

Prințul Andrew se confruntă cu o urmărire penală privată în Marea Britanie, după acuzații de agresiune sexuală, corupție și abuz în serviciu, în contextul scandalului Virginia Giuffre. Grupul anti-monarhic Republic afirmă că a solicitat avocaților să îl investigheze pe prinț și, dacă este cazul, să inițieze proceduri legale.

Potrivit organizației, acuzațiile vizate includ presupusa agresiune sexuală asupra Virginei Giuffre, presiunea asupra unui ofițer de protecție regală pentru a o investiga și abuzuri în exercitarea funcției sale oficiale ca trimis comercial al Marii Britanii, relatează Daily Mail.

Virginia Giuffre, care s-a sinus în aprilie 2025, a susținut în memoriile publicate post-mortem că Andrew a considerat că are dreptul de a întreține relații sexuale cu ea, și a detaliat mai multe ocazii în care ar fi avut contact sexual cu aceasta, inclusiv la locuința traficatorului sexual condamnat Ghislaine Maxwell.

Ducele a negat că ar fi întâlnit-o vreodată pe Virginia Giuffre. În 2022, el a ajuns la o înțelegere în procesul civil intentat de aceasta în SUA, pentru suma de 12 milioane de lire sterline, primind, potrivit unor surse, bani de la mama sa, regina Elisabeta a II-a, pentru a acoperi costurile.

Republic consideră că răspunsul legal și politic față de aceste acuzații a fost „slab și inadecvat” și susține că este necesară o anchetă riguroasă: „Trebuie să existe responsabilitate pentru cei care abuzează de pozițiile publice și justiția trebuie să fie văzută ca fiind făcută.”

O urmărire penală privată, care nu implică procurorul de stat, poate fi inițiată de organizații sau persoane private. Autoritățile pot, însă, să preia sau să oprească un astfel de proces dacă consideră că este abuziv.

De la retragerea din viața publică în 2019 și renunțarea la titlurile onorifice în 2022, Andrew a fost practic eliminat din activitățile regale. Recent, a renunțat și la titlul de Duce de York, păstrând doar titlul de prinț, după discuții cu Regele Charles.

Un sondaj realizat de Savanta arată că popularitatea lui Andrew în rândul britanicilor a scăzut dramatic, cu 91% rating negativ, în timp ce sprijinul pentru monarhie a scăzut sub 50%, iar 77% consideră că prințul ar trebui să fie investigat penal.

În urma scandalului, activiști anti-monarhie au protestat la Royal Lodge, cerând „sfârșitul secretului regal” și o „anchetă completă în cazul Epstein și Andrew”.