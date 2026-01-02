Rusia a lansat un atac asupra grădinii zoologice privată Feldman Ecopark din regiunea Harkov, în prima zi din 2026 ucigând o mare parte din păsări și rănind alte animale.

Potrivit șefului Administrației Militare Regionale din Harkov Oleh Siniehubov, forțele rusești au lansat o bombă aeriană ghidată KAB asupra parcului situat într-o suburbie a orașului Harkov.

Majoritatea papagalilor, fazanii și alte „păsări de elită” ținute în cuști de iarnă au fost ucise.

Unul dintre tigri a evadat din țarc și s-a refugiat într-o altă clădire în urma explozie. Leii au fost răniți.

„Toate sedativele noastre erau depozitate în clădirea care a fost lovită de bomba KAB. Așteptăm o pușcă tranchilizantă pentru a muta tigrul într-un alt țarc”, a declarat proprietarul ecoparcului, Oleksandr Feldman.

Conform informațiilor actualizate, bomba aeriană a explodat la sol, în perimetrul ecoparcului.

O femeie în vârstă de 40 de ani a fost rănită și internată în spital în urma exploziei

Proprietarul parcului a precizat că persoana rănită este voluntară, iar rănile ei sunt relativ minore.

„A avut o rană la cap și a urcat singură în ambulanță. Țarcul de iarnă al animalelor de pradă și instalația de iarnă a păsărilor sunt complet distruse”, a declarat acesta pentru Suspilne Kharkiv .

Ecoparcul Feldman a fost vizat în mod repetat de atacurile rusești.

În primele săptămâni ale războiului, ecoparcul a căzut în mâinile rușilor și doi angajați civili ai grădinii zoologice au fost capturați și executați de forțele de ocupație.

După eliberarea teritoriului, în cursul bombardamentelor ulterioare, un voluntar adolescent a fost ucis în parc.

Acest nou atac, chiar în prima zi a noului an, vine să confirme încă o dată că armata rusă atacă sistematic obiective civile mai degrabă decât infrastructură militară așa cum pretinde.